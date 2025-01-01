Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Разрешите погулять с вашей собакой
1 постер
Киноафиша Фильмы Разрешите погулять с вашей собакой

Разрешите погулять с вашей собакой

Razreshite pogulyat s vashey sobakoy 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

О мальчике, который очень любил собак и выгуливал собак своих знакомых.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1984
Премьера в мире 24 апреля 1984
Дата выхода
24 апреля 1984 Россия 0+
24 апреля 1984 СССР
Другие названия
Razreshite pogulyat s vashey sobakoy, Разрешите погулять с вашей собакой
Режиссер
Мария Рудаченко
В ролях
Маргарита Корабельникова
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Разрешите погулять с вашей собакой
Лиса, медведь и мотоцикл с коляской 6.8
Лиса, медведь и мотоцикл с коляской (1969)
Попался, который кусался! 7.1
Попался, который кусался! (1983)
Котенок с улицы Лизюкова 7.2
Котенок с улицы Лизюкова (1988)
Волшебное лекарство 6.1
Волшебное лекарство (1982)
Как будто 6.3
Как будто (1981)
Зайчонок и муха 6.4
Зайчонок и муха (1977)
По лунной дороге 5.1
По лунной дороге (1991)
Приключения Буратино 7.1
Приключения Буратино (1959)
Дед Мороз и Серый волк 7.6
Дед Мороз и Серый волк (1978)
Горе – не беда 7.2
Горе – не беда (1983)
Необыкновенный матч 7.2
Необыкновенный матч (1955)
Ореховый прутик 7.8
Ореховый прутик (1955)

Рейтинг мультфильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Разрешите погулять с вашей собакой

Похожие фильмы онлайн

Лиса, медведь и мотоцикл с коляской
 
Попался, который кусался!
 
Котенок с улицы Лизюкова
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из мультфильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
«Ну а сейчас… я пойду домой и упаду с сердечным приступом»: цитаты из фильмов Тарантино, ставшие крылатыми
Если «Невский» для вас недостаточно жесткий: в «Информаторе» от НТВ оперативник вскрывает старые тайны отца
Три удара в солнечное сплетение: эти боевики уже признали главными премьерами 2025 года — и вот почему
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше