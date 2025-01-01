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Разрешите погулять с вашей собакой
Разрешите погулять с вашей собакой
Razreshite pogulyat s vashey sobakoy
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анимация
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О фильме
О мальчике, который очень любил собак и выгуливал собак своих знакомых.
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Страна
СССР
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1984
Премьера в мире
24 апреля 1984
Дата выхода
24 апреля 1984
Россия
0+
24 апреля 1984
СССР
Другие названия
Razreshite pogulyat s vashey sobakoy, Разрешите погулять с вашей собакой
Режиссер
Мария Рудаченко
В ролях
Маргарита Корабельникова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
6.7
Оцените
10
голосов
6.3
IMDb
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