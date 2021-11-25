Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Легенды леса» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма У подножия вулкана
6.9
Киноафиша Фильмы У подножия вулкана
6.9

У подножия вулкана

, 1984
Under the Volcano
США, Мексика / драма / 18+
Постер фильма У подножия вулкана
6.9

О фильме

Действие происходит в 1938 году в мексиканской деревне во время праздника дня Мертвых — в этот день, по преданию, души усопших вырываются из ада. Джеффри Фермин, бывший британский консул, приехал повеселиться и запил. Праздник бушует, а Джеффри похож на зомби, шатающегося на улицах. Его бывшая жена Ивонн с помощью Хью, брата Джеффри, пытается вывезти его из Мексики на ферму в Штатах, надеясь, что там он сможет остановиться от запоя. Но Джеффри удается ускользнуть и он попадает в грязный бар при публичном доме, где напивается до полного беспамятства…

В ролях

Альберт Финни
Джеффри Фирмин
Жаклин Биссет
Жаклин Биссет
Ивонн Фирмин
Энтони Эндрюс
Hugh Firmin
Игнасио Лопес Тарсо
Dr. Vigil
Кэти Хурадо
Senora Gregoria
Джеймс Вилльерс
Brit
Dawson Bray
Quincey
Карлос Рикельме
Bustamante
Jim McCarthy
Gringo
José René Ruiz
Dwarf
Режиссер Джон Хьюстон
Сценарист Малькольм Лаури, Guy Gallo
Композитор Алекс Норт
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Мексика
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 1984
Премьера онлайн 25 ноября 2021
Премьера в мире 18 мая 1984
Дата выхода
12 июня 1984 Россия 12+
15 ноября 1984 Аргентина
20 июня 1984 Бразилия
18 августа 2016 Греция
14 сентября 1984 Испания
12 июня 1984 Казахстан
28 марта 1985 Мексика
4 октября 1984 Нидерланды
31 августа 1984 Португалия
12 июня 1984 США
12 июня 1984 Украина
20 июня 1984 Финляндия K-16
7 октября 2020 Франция
20 июня 1984 Швеция 15
17 августа 1985 Япония
MPAA R
Сборы в мире $2 556 800
Производство Ithaca, Conacite Uno, American Film Institute (AFI)
Другие названия
Under the Volcano, Bajo el volcán, Under vulkanen, Unter dem Vulkan, À Sombra do Vulcão, A vulkán alatt, Au-dessous du volcan, Debaixo do Vulcão, John Huston's Under the Volcano, Pod ognjenikom, Pod vulkanom, Pod wulkanem, Sota el volcà, Sotto il vulcano, Sub vulcan, Tulivuoren juurella, Ve stínu vulkánu, Κάτω απο το ηφαίστειο, Под вулкана, Под вулканом, У подножия вулкана, 火山のもとで, Sous le volcan

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 13 голосов
6.8 IMDb

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на У подножия вулкана

Мертвые
Мертвые драма
1987, Великобритания / Ирландия / США
7.0
Асфальтовые джунгли
Асфальтовые джунгли драма
1950, США
7.0
Честь семьи Прицци
Честь семьи Прицци комедия, драма
1985, США
6.0
Блики в золотом глазу
Блики в золотом глазу драма, триллер
1967, США
6.0
Ночь Игуаны
Ночь Игуаны драма, триллер
1964, США
7.0
У подножья вулкана
У подножья вулкана документальный
2021, США
8.0
Человек, который хотел быть королем
Человек, который хотел быть королем приключения, боевик
1975, США / Великобритания
7.0
Список Эдриана Мессенджера
Список Эдриана Мессенджера драма, криминал
1963, США
6.0
Добро пожаловать в Нью-Йорк
Добро пожаловать в Нью-Йорк драма
2014, США / Франция
5.0
Африканская королева
Африканская королева мелодрама, драма, приключения
1951, Великобритания
7.0
Трапеция
Трапеция драма
1956, США
6.0
Райские птицы
Райские птицы драма
2021, США
5.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
2026, Австралия / США, приключения, анимация, комедия, детектив, фантастика, ужасы, драма
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Хватит стирать одежду при 40°: вот почему вредит вашей машинке и блузке в придачу
Уже 5 лет кладу столовую ложку в барабан стиральной машины — полотенца мягкие, как облачко, а стирка заметно чище
Втулки от туалетной бумаги берегу как зеницу ока: применяю для готовки – и речь не про рулетики из спагетти
«Даже красивее “Игры престолов”»: американцы резко сошли с ума по забытому русскому фэнтези – оно «опередило США на 20 лет»
«Нолан ненавидит женщин!»: феминистки объявили войну «Интерстеллару» — режиссера-гения требуют «отменить»
«Полюбила его с этой серии особенно»: зрители назвали 3 впечатляющих эпизода «Ментовских войн», после которых Шилов стал легендой
«Человек-бензопила: История Резе» в центре секс-скандала на Западе – аниме смешали с грязью буквально ни за что
«На 100% состоящий из мемов» мульт СССР неожиданно зашел японцам: «так круто, что невозможно оторваться»
Посмотрела финал «Медведя» с 97% свежести: теперь понятно, почему его считают слабее первых сезонов
Культовую советскую комедию в России из-за Сталина боялись показывать 40 лет: срочно «зацензурили» после войны
Ждать минимум 5 лет: по новому (и последнему) фильму Квентина Тарантино есть целых три новости — но хорошая из них лишь одна
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше