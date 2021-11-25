Действие происходит в 1938 году в мексиканской деревне во время праздника дня Мертвых — в этот день, по преданию, души усопших вырываются из ада. Джеффри Фермин, бывший британский консул, приехал повеселиться и запил. Праздник бушует, а Джеффри похож на зомби, шатающегося на улицах. Его бывшая жена Ивонн с помощью Хью, брата Джеффри, пытается вывезти его из Мексики на ферму в Штатах, надеясь, что там он сможет остановиться от запоя. Но Джеффри удается ускользнуть и он попадает в грязный бар при публичном доме, где напивается до полного беспамятства…
|12 июня 1984
|Россия
|12+
|15 ноября 1984
|Аргентина
|20 июня 1984
|Бразилия
|18 августа 2016
|Греция
|14 сентября 1984
|Испания
|12 июня 1984
|Казахстан
|28 марта 1985
|Мексика
|4 октября 1984
|Нидерланды
|31 августа 1984
|Португалия
|12 июня 1984
|США
|12 июня 1984
|Украина
|20 июня 1984
|Финляндия
|K-16
|7 октября 2020
|Франция
|20 июня 1984
|Швеция
|15
|17 августа 1985
|Япония