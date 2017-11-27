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Потоки любви
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Потоки любви, 1984

1984 / США
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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О фильме

Роберт Хармон, успешный автор эротических романов живет вместе с двенадцатилетним сыном в большом доме, окруженный толпой случайных любовниц, без конца курит сигареты и не расстается с бутылкой. Когда он остается один, его навещает любимая сестра Сара. Она находится на грани нервного срыва из-за того, что ее дочь после развода предпочла жить со своим отцом.

Запертые в огромном доме, брат и сестра проводят целые дни наедине друг с другом, болтая о вещах важных и не слишком, о том, что их волнует и о том, что волновать уже не будет. В один из дней Сара решает уехать, оставив Роберта наедине с самим собой.

7.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 2 часа 21 минута
Год выпуска 1984
Премьера в России 28 февраля 1984
Премьера в мире 20 февраля 1984
Возраст 18+
Режиссер
Джон Кассаветис
Джон Кассаветис
В ролях
Джон Кассаветис
Джон Кассаветис
Джина Роулендс
Джина Роулендс
Дайэнн Эбботт
Сеймур Кэссел
Маргарет Эбботт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Потоки любви 2 постера
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