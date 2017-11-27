Потоки любви, 1984

Роберт Хармон, успешный автор эротических романов живет вместе с двенадцатилетним сыном в большом доме, окруженный толпой случайных любовниц, без конца курит сигареты и не расстается с бутылкой. Когда он остается один, его навещает любимая сестра Сара. Она находится на грани нервного срыва из-за того, что ее дочь после развода предпочла жить со своим отцом.



Запертые в огромном доме, брат и сестра проводят целые дни наедине друг с другом, болтая о вещах важных и не слишком, о том, что их волнует и о том, что волновать уже не будет. В один из дней Сара решает уехать, оставив Роберта наедине с самим собой.