Страна СССР

Продолжительность 2 часа 50 минут

Год выпуска 1983

Премьера в мире 27 февраля 1984

Производство Довженко Филм Студиос

Другие названия

Legenda o knyagine Olge, Legend of Princess Olga, Legenda o księżnej Oldze, Legenda Olga hercegnőről, The Legend of Princess Olga, Легенда о княгине Ольге, Легенда про княгиню Ольгу