Постер фильма Шанс
Шанс
Шанс

, 1984
Shans
СССР / приключения, комедия, фэнтези / 18+
О фильме

В городе Великий Гусляр случилось чудо: благодаря полученному от инопланетян эликсиру несколько солидных граждан снова стали молодыми. Для одних эта перемена ознаменовала начало новой жизни, а другим доставила много неприятностей…

В ролях

Сергей Плотников
Шкурин, Игорь Викторович
Мария Капнист
Дилором Камбарова
Раиса Куркина
Вероника Изотова
Режиссер Александр Майоров
Сценарист Кир Булычёв, Александр Майоров
Композитор Алексей Рыбников
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна СССР
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1984
Премьера в мире 26 июня 1984
Дата выхода
26 июня 1984 Россия
Производство Мосфильм
Другие названия
Shans, Szansa, Шанс

Рейтинг фильма

6.5 IMDb
Отзывы о фильме

