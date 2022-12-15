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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Драма 2017

Рейтинг фильмов в жанре драма 2017 года

Движение вверх
1 Движение вверх
спорт, драма 2017, Россия
8.3
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Тор: Рагнарёк
2 Тор: Рагнарёк
фэнтези, драма, боевик 2017, США
8.3
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Собачья жизнь
3 Собачья жизнь
драма, комедия 2017, США
8.2
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Салют-7
4 Салют-7
драма, исторический 2017, Россия
8.2
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Мотылек
5 Мотылек
драма, криминал, биография 2017, Сербия / Черногория / Мальта / США
8.1
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Меч короля Артура
6 Меч короля Артура
фэнтези, боевик, драма, приключения 2017, США
8.0
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Время первых
7 Время первых
драма, исторический 2017, Россия
8.0
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Три билборда на границе Эббинга, Миссури
8 Три билборда на границе Эббинга, Миссури
драма, триллер, криминал 2017, США / Великобритания
8.0
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Одаренная
9 Одаренная
драма 2017, США
8.0
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Аритмия
10 Аритмия
драма, мелодрама 2017, Россия
7.9
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Оно приходит ночью
11 Оно приходит ночью
ужасы, триллер, драма 2017, США
7.9
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Призрак в доспехах
12 Призрак в доспехах
криминал, драма, фантастика, боевик 2017, США
7.7
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Выстрел в пустоту
13 Выстрел в пустоту
триллер, драма, криминал 2017, США
7.7
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Долгая дорога домой
14 Долгая дорога домой
триллер, драма, мистика 2017, Россия
7.7
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Ван Гог. С любовью, Винсент
15 Ван Гог. С любовью, Винсент
анимация, драма, криминал, биография 2017, Великобритания / Польша
7.7
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Матильда
16 Матильда
драма, биография, триллер 2017, Россия
7.7
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Дюнкерк
17 Дюнкерк
драма, военный, исторический 2017, США / Великобритания / Франция
7.6
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Между нами горы
18 Между нами горы
мелодрама, драма 2017, США
7.6
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На пятьдесят оттенков темнее
19 На пятьдесят оттенков темнее
драма, мелодрама 2017, США
7.6
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Дело храбрых
20 Дело храбрых
драма, боевик 2017, США
7.5
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Весь этот мир
21 Весь этот мир
драма 2017, США
7.5
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Большой
22 Большой
драма, балет 2017, Россия
7.5
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Большая игра
23 Большая игра
драма, биография 2017, США
7.5
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2Pac: Легенда
24 2Pac: Легенда
драма, биография, мюзикл 2017, США
7.4
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Скрытые фигуры
25 Скрытые фигуры
драма 2017, США
7.4
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Т2: Трейнспоттинг
26 Т2: Трейнспоттинг
драма 2017, Великобритания
7.4
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Нелюбовь
27 Нелюбовь
драма 2017, Россия / Франция / Бельгия / Германия
7.4
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Скиф
28 Скиф
драма, исторический, фэнтези 2017, Россия
7.3
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Вечеринка
29 Вечеринка
драма, комедия 2017, Великобритания / США
7.3
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Планета обезьян: Война
30 Планета обезьян: Война
драма, фантастика, боевик 2017, США
7.3
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Виктория и Абдул
31 Виктория и Абдул
драма, биография, исторический 2017, США / Великобритания
7.2
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Голос из камня
32 Голос из камня
драма, триллер, детектив, мистика 2017, США
7.1
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Гоголь. Начало
33 Гоголь. Начало
драма, мистика 2017, Россия
7.1
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Крым
34 Крым
драма 2017, Россия
7.1
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Карп отмороженный
35 Карп отмороженный
драма, комедия 2017, Россия
7.0
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Довлатов
36 Довлатов
драма, биография 2017, Россия
7.0
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Последствия
37 Последствия
драма, триллер 2017, США
7.0
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Роковое искушение
38 Роковое искушение
драма, вестерн 2017, США
6.9
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Коматозники
39 Коматозники
ужасы, фантастика, триллер, драма 2017, США
6.8
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мама!
40 мама!
драма, триллер, ужасы 2017, США
6.8
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Три дня до весны
41 Три дня до весны
драма, военный, детектив 2017, Россия
6.8
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Звонки
42 Звонки
ужасы, драма 2017, США
6.8
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Мадам
43 Мадам
драма, комедия 2017, Франция
6.8
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Эскобар
44 Эскобар
драма, криминал, биография 2017, Испания / Болгария
6.7
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Тебя никогда здесь не было
45 Тебя никогда здесь не было
триллер, драма, детектив 2017, США / Франция
6.7
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Сфера
46 Сфера
триллер, фантастика, драма 2017, США / ОАЭ
6.5
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Двуличный любовник
47 Двуличный любовник
триллер, драма 2017, Франция
6.1
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Снеговик
48 Снеговик
драма, криминал 2017, Великобритания
5.6
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Короче
49 Короче
комедия, драма 2017, США
5.6
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