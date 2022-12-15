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1
Движение вверх
спорт, драма
2017, Россия
8.3
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2
Тор: Рагнарёк
фэнтези, драма, боевик
2017, США
8.3
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3
Собачья жизнь
драма, комедия
2017, США
8.2
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4
Салют-7
драма, исторический
2017, Россия
8.2
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5
Мотылек
драма, криминал, биография
2017, Сербия / Черногория / Мальта / США
8.1
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6
Меч короля Артура
фэнтези, боевик, драма, приключения
2017, США
8.0
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7
Время первых
драма, исторический
2017, Россия
8.0
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8
Три билборда на границе Эббинга, Миссури
драма, триллер, криминал
2017, США / Великобритания
8.0
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9
Одаренная
драма
2017, США
8.0
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10
Аритмия
драма, мелодрама
2017, Россия
7.9
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11
Оно приходит ночью
ужасы, триллер, драма
2017, США
7.9
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12
Призрак в доспехах
криминал, драма, фантастика, боевик
2017, США
7.7
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13
Выстрел в пустоту
триллер, драма, криминал
2017, США
7.7
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14
Долгая дорога домой
триллер, драма, мистика
2017, Россия
7.7
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15
Ван Гог. С любовью, Винсент
анимация, драма, криминал, биография
2017, Великобритания / Польша
7.7
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16
Матильда
драма, биография, триллер
2017, Россия
7.7
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17
Дюнкерк
драма, военный, исторический
2017, США / Великобритания / Франция
7.6
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18
Между нами горы
мелодрама, драма
2017, США
7.6
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19
На пятьдесят оттенков темнее
драма, мелодрама
2017, США
7.6
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20
Дело храбрых
драма, боевик
2017, США
7.5
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21
Весь этот мир
драма
2017, США
7.5
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22
Большой
драма, балет
2017, Россия
7.5
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23
Большая игра
драма, биография
2017, США
7.5
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24
2Pac: Легенда
драма, биография, мюзикл
2017, США
7.4
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25
Скрытые фигуры
драма
2017, США
7.4
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26
Т2: Трейнспоттинг
драма
2017, Великобритания
7.4
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27
Нелюбовь
драма
2017, Россия / Франция / Бельгия / Германия
7.4
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28
Скиф
драма, исторический, фэнтези
2017, Россия
7.3
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29
Вечеринка
драма, комедия
2017, Великобритания / США
7.3
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30
Планета обезьян: Война
драма, фантастика, боевик
2017, США
7.3
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31
Виктория и Абдул
драма, биография, исторический
2017, США / Великобритания
7.2
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32
Голос из камня
драма, триллер, детектив, мистика
2017, США
7.1
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33
Гоголь. Начало
драма, мистика
2017, Россия
7.1
Оцените
34
Крым
драма
2017, Россия
7.1
Оцените
35
Карп отмороженный
драма, комедия
2017, Россия
7.0
Оцените
36
Довлатов
драма, биография
2017, Россия
7.0
Оцените
37
Последствия
драма, триллер
2017, США
7.0
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38
Роковое искушение
драма, вестерн
2017, США
6.9
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39
Коматозники
ужасы, фантастика, триллер, драма
2017, США
6.8
Оцените
40
мама!
драма, триллер, ужасы
2017, США
6.8
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41
Три дня до весны
драма, военный, детектив
2017, Россия
6.8
Оцените
42
Звонки
ужасы, драма
2017, США
6.8
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43
Мадам
драма, комедия
2017, Франция
6.8
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44
Эскобар
драма, криминал, биография
2017, Испания / Болгария
6.7
Оцените
45
Тебя никогда здесь не было
триллер, драма, детектив
2017, США / Франция
6.7
Оцените
46
Сфера
триллер, фантастика, драма
2017, США / ОАЭ
6.5
Оцените
47
Двуличный любовник
триллер, драма
2017, Франция
6.1
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48
Снеговик
драма, криминал
2017, Великобритания
5.6
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49
Короче
комедия, драма
2017, США
5.6
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