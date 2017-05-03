«Большой»: Рецензия Киноафиши

Теперь ты будешь заниматься балетом. – За что???? (с)

На первые два тура Юлька Ольшанская опоздала – пришлось воевать с комиссией, чтоб пустили сразу на третий. Комиссия была против: мол, много вас тут шляется, дарований провинциальных, езжайте обратно, откуда приехали. И не видать бы Юльке хореографического училища, если бы не случайность. Пьяный учитель, который её привез (Потоцкий – Александр Домогаров), столкнулся в коридоре с самой Белецкой. А та как раз набирала курс. И в спившемся оборванце она узнала того, кто когда-то был лучшим танцовщиком Большого театра. Не поверить в его ученицу Белецкая (Алиса Фрейндлих) не смогла.

Маргарита Симонова в фильме Валерия Тодоровского «Большой»

А когда Юлька, наконец, поступила, начался настоящий содом. Полуголодная хулиганка из шахтерского городка никак не могла понять, какой смысл во всех этих плие и арабесках. И почему нельзя доедать еду за другими, почему нужно молчать, когда тебя унижает кто-то из педагогов. Но очень скоро у нее появилась цель. Нет, не стать великой танцовщицей, как хотелось ее подруге (Карина - Анна Исаева). Ольшанской (Маргарита Симонова) было нужно одно: как-нибудь дотерпеть до Большого, прорваться в труппу и начать получать зарплату…

Екатерина Самуйлина в фильме Валерия Тодоровского «Большой»

Девочка, поступившая на первый курс хореографического училища, учится семь лет. Столько же пролежал в столе и сценарий Анастасии Пальчиковой. Еще два-три года было истрачено на подготовку и съемку. Премьера тоже долго откладывалась: первоначально, фильм хотели представить публике на одном из крупных международных фестивалей, однако что-то не получилось. В общем, путь «Большого» оказался так же тернист и долог, как и путь становления его героини. Кстати, оба эти пути закончились одинаково: в обоих случаях они привели на сцену Большого театра. Ибо первый показ фильма состоялся именно на тех подмостках, куда Юлька Ольшанская выпрыгнула из-за кулис в костюме белого лебедя.

Анна Исаева в фильме Валерия Тодоровского «Большой»

«Хороший фильм – это роман», - говорил на пресс-конференции Валерий Тодоровский. А в романе, как известно, множество сюжетных линий сплетаются в единое целое. Думаю, что именно по этому принципу «Большой» и строился. Вот только переплелось и смешалось в нем слишком много. Да, с одной стороны перед нами вариация тошнотворно известной темы: провинциальная Золушка штурмует столичную сцену. Или даже так: гадкий утенок превращается в прекрасного лебедя (причем, превращается буквально – в финале героиня танцует сольную партию из «Лебединого озера»).

Екатерина Самуйлина в фильме Валерия Тодоровского «Большой»

С другой стороны, ходить проторенными тропами Тодоровский явно не хотел. Потому и Золушка его не похожа на скромную служанку, готовую прислуживать сводным сестрам, а гадкий утенок вовсе не гадок – он мил и очарователен (спасибо Екатерине Самуйлиной, сыгравшей Ольшанскую в детстве). Да и от привычных клише, свойственных мифологии театра, режиссер тоже решил отказаться: никто не толкает соперницу на лестнице, не сыпет ей стекла в пуанты и т.д.

Маргарита Симонова в фильме Валерия Тодоровского «Большой»

Однако не всё так просто. Отказавшись от одних мифологем, Тодоровский и Пальчикова просто меняют их на другие. Они пытаются приблизить историю к реальности, тщательно выверяют балетные термины, всеми силами демонстрируют нежелание романтизировать свою сказку – и все-таки в результате именно сказку мы и получаем. «С такой, как ты, чудеса не случаются», - говорит костюмерша Юльке. Ой ли? Девочка, которая занимается станком от силы полгода, то есть не имеющая ни выворотности, ни растяжки, публично оскорбляет председателя приемной комиссии – и поступает в академию при Большом театре. О, это не чудо, да! Ее ловят на «воровстве» - и оставляют в училище! Что тоже, видимо, в порядке вещей. Потом она срывает генеральную. Потом… Не хочу потчевать вас спойлерами, но после того, что Юлька устроила на выпускном, ее не то что в Большой, ее бы в Малый театр Нижнего Тагила никогда бы не взяли. Даже на роль пятого ежика в шестом ряду в третьем составе. Ей бы вообще диплома не выдали. Так бы и вернулась в свой Шахтинск с волчьим билетом. Потому что в театре главное не талант – в театре главное дисциплина. И не актеру решать, играет он сегодня главную роль или дарит ее подруге.

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И таких неувязок – десятки. К ним прибавляются и чудовищных размеров сценарные дыры: то Юлька просто просыпается в постели с первым встречным, то вдруг он оказывается ее огромной любовью. Как, почему? То Юльку выгнали из училища, то она вдруг снова там. И т.д. В принципе, такие просчеты объясняются до банальности просто: продюсеры жаждали сэкономить. А потому одновременно снимали и фильм, и сериал. Поэтому при монтаже фильма многие «логические скрепы» попросту оказалось за бортом. Ну, зрителю от подобных объяснений не легче. Есть и еще кое-что. Визуально «Большой» довльно скромен. В нем нет какой-то особой стилистики, которая может зачаровать, как чарует, например, «Черный лебедь». На самом деле, в нем нет даже танцев… Да-да! Есть репетиции – но танцев нет. А потому очень сложно понять, почему же мы должны восхищаться талантами новой Плисецкой? Мы же не видим, как она двигается! Исключение – лишь фуэте да те немногочисленные па, в которых она явно слабее своей подруги…

Алиса Фрейндлих в фильме Валерия Тодоровского «Большой»

Тем не менее, мне все-таки кажется, что фильм нужно смотреть. И не важно, фанат ли вы хрупких барышень в белых пачках, или у вас стойкая аллергия на этот вид искусства. Причина одна, и имя ей – Алиса Фрейндлих. Из-за нее «Большой» и стоит смотреть. Она, конечно, переигрывает всех: и Валентину Теличкину, и молодых актрис, вместе взятых. Кстати, это одна из самых сильных ролей в её фильмографии, и уж точно лучшая за последнее время. Большая актриса Алиса Фрейндлих стала подлинной королевой «Большого». Не верите? Проверьте сами!

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 11 мая 2017

Расписание и покупка билетов на фильма «Большой»