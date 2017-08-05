Теснота
– 1998 год, Нальчик. Илана — девочка-подросток из хорошей семьи, которая все делает наоборот. Перечит матери. Спорит с отцом. Чинит машины в автомастерской, не вылезая из спецодежды. Встречается с парнем, который не нравится ее родителям. Пацанка и красавица, она идет своим путем и жаждет свободы, но когда в доме происходит страшная трагедия, именно Илана оказывается единственной, кто способен спасти семью. Однако какой ценой?
Лента молодого режиссера из Кабардино-Балкарии Кантемира Балагова выстрелила в Каннах-2017, где взяла приз ФИПРЕССИ, и продолжает собирать награды на других кинофестивалях. Ученик Александра Сокурова стал открытием в новом российском кинематографе, заявив о себе дебютным полнометражным фильмом.
В основу сюжета «Тесноты» легла реальная история, произошедшая в Нальчике в 90-ые годы. Об этом Балагов рассказывает в самом начале фильма, представляясь зрителю – ведь он местный, из Нальчика. Затем режиссер исчезает и вновь появляется лишь в конце повествования. Такой прием внушает доверие и настраивает на особый лад слушателя.
Илана (Дарья Жовнер) – молодая девушка из ничем не выдающейся еврейской семьи. Вместе с отцом она работает в автомастерской, с удовольствием ковыряется в автомобилях и предпочитает девчачьим нарядам рабочий комбинезон. Ее младший брат Давид (Вениамин Кац) собирается жениться. После праздничного ужина молодой человек проводит невесту домой, но пару похищают и требуют выкуп. Семье придется постараться, чтобы найти деньги…
«Теснота» – многослойный фильм, в котором каждому откликнется его беда. Вечный вопрос непонимания отцов и детей, пожалуй, наиболее ярко выражен в фильме. Мать семейства Адина (Ольга Драгунова), кажется, любит лишь Давида – и то, лишь до момента, пока сын в открытую не заявляет: я сам буду решать, что делать со своей жизнью. Тогда мать вспоминает про старшую, бунтарку Илу – и всю свою заботу пытается отдать ей. Но диктаторская «любовь» матери душит, связывает по рукам и ногам. Отец же выступает медиатором между женой и детьми, но с его мнением никто не считается.
Вторая важная проблема, нашедшая отображение в картине – межнациональные конфликты и взаимоотношения. Илане смешно ассоциировать себя с еврейской общиной, многие члены которой отвернулись от семьи, попавшей в трудную ситуацию. Девушка встречается с кабардинцем, но эта связь изначально обречена на разрыв. Мать коротко резюмирует: «Он не твоего племени», отчего девушка лишь смеется. К слову, парень Иланы скрывает от своих друзей, что встречается с еврейкой. Иначе конфликта не избежать. Ближе к концу фильма зритель понимает, что семья Илы всю жизнь вынуждена скитаться, вечным чужестранцам нигде нет приюта и покоя, Один из самых неприятных эпизодов фильма: обдолбанные и пьяные кабардинцы – приятели парня Иланы – вместе с девушкой смотрят запись видеокассеты, на которой чеченцы издеваются и убивают российских парней. Вслед за этим эпизодом идет не менее страшный: чеченец поет песню о том, как захватит священный город Иерусалим. В этот момент понимаешь, что война и бесчинства не прекратятся, пока не исчезнет иллюзорное разделение на «своих» и чужих».
Разбирать «Тесноту» можно и дальше, но смаковать все тонкости в рецензии нет смысла – что же тогда останется зрителю? Кроме нетривиального сюжета, картина радует визуальными решениями. Оператор Артем Емельянов постарался, чтобы зрителя не покидало ощущение тесноты в кадре: фильм снят в немом формате (4:3), что позволило практически лишить кадр воздуха. Удушье чувствуется и по маленьким помещениям, где все забито вещами, и характерным сценам, когда мать, плотно обнимая детей, словно душит их, затыкает им рот. Цвет и свет, используемые в отдельных сценах, доходчиво поясняют происходящее на экране. Когда Илана решается на крайнюю меру и идет к своему любимому – подсобка запоняется красными тонами. В финальных сценах, когда семья уже покинула город, в машине появляются желтые тона. Сам Нальчик показан характерно серым, безликим городом. И хотя в конце картины мелькают прекрасные горные виды, мы ими не наслаждаемся – ведь бег по кругу продолжается. Музыкальное оформление в картине довольно органичное: поп-хиты российской эстрады.
Многослойность картины, фиксирование «болячек» общества, цепляющая игра Дарьи Жовнер, отличные операторские решения – вот рецепт успеха Кантемира Балагова. Обязательно к просмотру.
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