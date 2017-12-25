«Большая игра»: Рецензия Киноафиши

Карты и мужчины

«Большая игра» ‒ режиссерский дебют сценариста Аарона Соркина. Сценарий к фильму Соркина-режиссера написал Соркин-сценарист, и его почерк угадывается в ленте без особых проблем. Картина ориентирована прежде всего на слова, монологи и диалоги в ней явно доминируют. Соркин обрушивает на зрителя море текста, в котором терминология из игры в покер перемешивается с психоаналитическими изысканиями, адвокатскими уловками и этическим пафосом. Правда, столь плотная комбинация из-под пера известного сценариста, воплощенная на экране новоиспеченным режиссером, не вызывает отторжения. Можно не успевать за быстрыми пояснениями правил игры в покер из уст Молли (Джессика Честейн), путаться в малознакомом языке игроков и все же оставаться завороженным репликами героев фильма Соркина. «Большая игра» заставляет вслушиваться в произносимые с экрана слова и пытаться встроиться в головокружительный ритм рассказа длинною в сто сорок минут.

Кадр из фильма «Большая игра»

В основе сценария «Большой игры» лежит книга «принцессы покера» Молли Блум. Девушка с детства готовилась к Олимпийским играм. Ее отец (Кевин Костнер) тренировал дочь как бойца, не знающего усталости, ведь синоним к слову «усталость» ‒ «слабость». А слабой Молли не назовешь. После сложнейшей операции на позвоночнике в подростковом возрасте и вопреки запретам врачей она вновь становится на лыжи и упорно идет к поставленной цели. Но победить в Олимпийских играх девушке все же не довелось. На отборочных соревнованиях от ее ботинка открепляется лыжа. Это приводит к ужасающему падению. Но Молли не засиживается дома, обливаясь слезами и жалея себя. Она вырывается из-под опеки отца-психоаналитика и переезжает в Лос-Анджелес. Там сбежавшая от родителей красотка сначала работает официанткой, потом помощницей одного бизнесмена и с его подачи погружается в мир подпольных карточных игр. Долго на вторых ролях отличница не задерживается. Молли начинает сама организовывать игры и после ссоры с одним из ведущих игроков (Майкл Сера) в ее клубе перебирается в Нью-Йорк. Там ставки становятся выше, а игроки серьезнее. Без ФБР и мафии не обходится.

Кадр из фильма «Большая игра»

В фильме «Стив Джобс» режиссера Дэнни Бойла Соркин уже обращался к теме родительской любви, которая не столько поддерживает ребенка, сколько травмирует его. У Бойла Майкл Фассбендер играл отца, боявшегося проявить привязанность и зависимость от дочери. Он даже постеснялся признаться, что назвал одну из своих разработок в честь малышки, предпочтя унизить при всех и побольнее кольнуть ребенка, ищущего его внимания. В «Большой игре» тоже есть место для строгого отца, запутавшегося в себе. И даже не для одного… У адвоката (Идрис Эльба), к которому Молли обращается за помощью, также есть дочь. Отцы в «Большой игре» дистанцируются от своих дочерей, прикрываясь стремлением вырастить из них бойцов, способных стать первыми в любом виде деятельности.

Кадр из фильма «Большая игра»

Взаимоотношения дочек и отцов у Соркина становятся одной из линий в столкновении сильных женщин и мужчин, обладающих властью. Молли, постепенно примеряющая на себя все более дорогие платья, внешне превращаясь из девушки без косметики в голливудскую звезду, вынуждена вращаться в мире мужчин и ловко отбивать их приставания. Она сталкивается с дискриминацией и не прогибается под давлением стереотипов, что, по всей видимости, удается и ее адвокату. Соркин аккуратно и ловко намекает на трудности, с которыми приходится сталкиваться персонажу Идриса Эльбы.

Кадр из фильма «Большая игра»

В «Большой игре» повествование ведется от лица Молли, и рассказывает она об игре, в которой важны умение обманывать и способность держать слово. Соркин удерживает эту двойственность. Молли едва ли не исповедуется перед темным залом кинотеатра, но на ее рассказе лежит тень больших денег и власти, утраченной и неограниченной. Тем не менее в ее силе, уме и стойкости сомневаться не приходится.

Елена Громова

В российском прокате с 11 января 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Большая игра»

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