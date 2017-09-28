Коматозники, 2017

Режиссёром картины «Коматозники» стал лауреат Берлинского фестиваля Нильс Арден Оплев («Девушка с татуировкой дракона» 2009 года, сериал «Мистер Робот»). Главные роли в фильме исполнили небезызвестные актёры, среди которых Нина Добрев («Дневники вампира»), Эллен Пейдж («Джуно», «Начало»), Кирси Клемонс («Наркотик») и Диего Луна («Гразные танцы 2: Гаванские ночи»).
Фильм «Коматозники» расскажет о группе студентов медицинского отделения, которые в своих изысканиях зашли слишком далеко. Их интересуют эксперименты с клинической смертью, и подопытными становятся они сами. Но побывав однажды за пределами жизни, они узнают нечто, после чего вернуть всё в прежнее русло станет невозможным.
- Фильм является ремейком оригинальной картины 1990 года
- Кифер Сазерленд, сыгравший в ленте 1990 года, возвращается в продолжении, однако играет другого персонажа
- Одним из продюсеров картины является актёр Майкл Дуглас («Пролетая над гнездом кукушки», «Основной инстинкт»)
- Бюджет фильма - $20 000 000
- В фильме могла сыграть Лили Сингх, но она не получила роль
Пятеро студентов-медиков, одержимых желанием узнать, что происходит с человеком после смерти, решаются на рискованный эксперимент: на время они останавливают друг другу сердце, чтобы погрузиться в состояние клинической смерти и на собственном опыте понять, что происходит с человеком по ту сторону. Но они забывают, что переступив черту, нужно быть готовым к последствиям…
потом, на мой взгляд, перемудрили!
актёры играли хорошо, картинка хорошая, сюжет, в целом хороший.
первоначальную версию не помню уже, поэтому 8 баллов из 10ти!