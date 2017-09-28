Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Коматозники Коматозники
Киноафиша Фильмы Коматозники
Flatliners

Коматозники, 2017

2017 / США
6.8 Оцените
54 голоса Рейтинг IMDb: 5.2
Написать отзыв
Студенты-медики экспериментируют с клинической смертью
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёром картины «Коматозники» стал лауреат Берлинского фестиваля Нильс Арден Оплев («Девушка с татуировкой дракона» 2009 года, сериал «Мистер Робот»). Главные роли в фильме исполнили небезызвестные актёры, среди которых Нина Добрев («Дневники вампира»), Эллен Пейдж («Джуно», «Начало»), Кирси Клемонс («Наркотик») и Диего Луна («Гразные танцы 2: Гаванские ночи»). 

Фильм «Коматозники» расскажет о группе студентов медицинского отделения, которые в своих изысканиях зашли слишком далеко. Их интересуют эксперименты с клинической смертью, и подопытными становятся они сами. Но побывав однажды за пределами жизни, они узнают нечто, после чего вернуть всё в прежнее русло станет невозможным.

- Фильм является ремейком оригинальной картины 1990 года

- Кифер Сазерленд, сыгравший в ленте 1990 года, возвращается в продолжении, однако играет другого персонажа

- Одним из продюсеров картины является актёр Майкл Дуглас («Пролетая над гнездом кукушки», «Основной инстинкт»)

- Бюджет фильма - $20 000 000

- В фильме могла сыграть Лили Сингх, но она не получила роль

Пятеро студентов-медиков, одержимых желанием узнать, что происходит с человеком после смерти, решаются на рискованный эксперимент: на время они останавливают друг другу сердце, чтобы погрузиться в состояние клинической смерти и на собственном опыте понять, что происходит с человеком по ту сторону. Но они забывают, что переступив черту, нужно быть готовым к последствиям…

6.8 Оцените
54 голоса Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 23 ноября 2017
Премьера в мире 28 сентября 2017
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Нильс Арден Оплев
Нильс Арден Оплев
В ролях
Эллиот Пейдж
Эллиот Пейдж
Нина Добрев
Нина Добрев
Кирси Клемонс
Кирси Клемонс
Кифер Сазерленд
Кифер Сазерленд
Джеймс Нортон
Джеймс Нортон
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про искупление Фильмы про искупление
Постер фильма Коматозники 11 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Коматозники смотреть онлайн

Коматозники
Смотреть
онлайн
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Студент-медик Кортни (Эллен Пейдж) мечтает узнать, что происходит с мозгом в первые минуты после смерти. Для этого она собирает несколько коллег в подвале медицинского центра, где собрано оборудование на случай экстренных ситуаций. Друзья вводят её в состояние клинической смерти, а через пару минут успешно возвращают к жизни. После эксперимента Кортни словно заряжается тягой к жизни, и поэтому почти все, кто присутствовал во время опыта, хотят испытать то же самое на себе. Но выясняется, что…
Читать
Леха 30 сентября 2017, 00:05
Не охота идти на сей кэшгрэб и все тут. Даже не смотря на такой актерский состав. Слишком старый фильм хорош был. А тут в трейлере куча комп графики… Читать дальше…
Андрей 9 января 2018, 00:46
первая половина фильма была хороша!
потом, на мой взгляд, перемудрили!
актёры играли хорошо, картинка хорошая, сюжет, в целом хороший.
первоначальную версию не помню уже, поэтому 8 баллов из 10ти!
Отзывы Написать
54 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Коматозники
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Коматозники» с Эллен Пейдж и Ниной Добрев заработали антирекордные 0% на Rotten Tomatoes Порой даже звездный каст не в состоянии «вытянуть» заранее провальный фильм – что прямо сейчас доказывают «Коматозники». Несмотря на то, что в хорроре снялись такие
Написать
1 октября 2017 18:49
Нину Добрев подожгли на съемках «Коматозников» После ухода из сериала «Дневники вампира» Нина Добрев штурмует большой экран – и к каждой своей новой роли подходит очень серьезно. В интервью Entertainment Weekly актриса
Написать
18 августа 2017 12:52
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
второй дублированный трейлер
Второй дублированный трейлер
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Related video
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Приложение киноафиши