Коматозники, 2017

Режиссёром картины «Коматозники» стал лауреат Берлинского фестиваля Нильс Арден Оплев («Девушка с татуировкой дракона» 2009 года, сериал «Мистер Робот»). Главные роли в фильме исполнили небезызвестные актёры, среди которых Нина Добрев («Дневники вампира»), Эллен Пейдж («Джуно», «Начало»), Кирси Клемонс («Наркотик») и Диего Луна («Гразные танцы 2: Гаванские ночи»).

Фильм «Коматозники» расскажет о группе студентов медицинского отделения, которые в своих изысканиях зашли слишком далеко. Их интересуют эксперименты с клинической смертью, и подопытными становятся они сами. Но побывав однажды за пределами жизни, они узнают нечто, после чего вернуть всё в прежнее русло станет невозможным.