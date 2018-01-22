«Профессор Марстон и Чудо-Женщины»: Рецензия Киноафиши

Не смейтесь над комиксами

Профессор Уильям Марстон (Люк Эванс) вместе со своей супругой Элизабет (Ребекка Холл) ведет курс лекций в Гарварде, параллельно работая над детектором лжи. Пришедшая им на выручку студентка Оливия (Белла Хиткот) усложняет отношения в семье профессора, но и из-за нее же у супругов случается прогресс в разработке аппарата, способного вычислять ложь. Постепенно они все влюбляются друг в друга и начинают жить вместе. Из университета их, конечно, выгоняют - кому нужны слухи о любовном треугольнике, даже не пытающемся скрываться? А написание книг и открытый доступ к материалам по детектору лжи не сильно помогают семейному бюджету. Поэтому профессор, взяв псевдоним Чарльз Моултон, включается в разработку нового персонажа комиксов. Чудо-женщина – сосредоточение лучших качеств его любимых женщин, быстро приобретает популярность и дает возможность заниматься исследованиями и воспитанием детей, не отвлекаясь на поиски работы и пропитания для всех.

Кадр из фильма «Профессор Марстон и Чудо-Женщины»

Создатели картины «Профессор Марстон и Чудо-женщины», как и их коллеги по сериалу «Мастера секса», пытаются рассуждать на темы нормальности и семейных отношений. Да, их герои быстро влюбляются, но как не испытывать таких эмоций, когда ты находишься в эпицентре своих же исследований? Масла в огонь подливает и время, в которое все это происходит. Ведь женщины не могли работать на престижных местах, а в обществе по цвету кожи выбирали, кому можно есть в кафе, а кто должен кое-как перебиваться на улице. Чудо-женщина стала для Марстона возможностью выговориться, заявить о своих мыслях во всеуслышание, без оружия, бунтов и революций. Он создал персонажа на все времена несмотря на то, что героиня включала в себя и его разносторонние сексуальные предпочтения. После смерти Марстона персонаж искусственно переписали, но в конце концов все равно вернулись к истокам.

Кадр из фильма «Профессор Марстон и Чудо-Женщины»

Эротичность так и пробивается во время просмотра фильма. Даже то, что помощница Оливия в реальности приходит первоначально к профессору Марстону для того, чтобы взять интервью, хотя в фильме все немного иначе, похоже на завязку «50 оттенков серого». Правда, здесь и герои похожи на людей, и проблемы у них человеческие, а сексуальные утехи, даже с наручниками и переодеванием, выглядят вполне естественно. А еще в реальности Марстон помогал с тестированием будущих голливудских фильмов. Жаль, что этого не было в фильме, такие сцены могли бы пояснить актуальность детектора лжи. Не только для военных или полицейских, но и в мирных, рекламных целях. Хотя работа режиссера-сценаристки Анджелы Робинсон и вырывает из проекта части, создавая ощущение сериала, актеры во главе с Люком Эвансом (современный «Дракула»), Беллой Хиткот (возлюбленная Джонни Деппа из «Мрачных теней») и Ребеккой Холл (из «Вики Кристины Барселоны» Вуди Аллена) пытаются всеми силами вытянуть проект. И благодаря их работе в необычную семью легко верится. Даже то, что они с быстротой кроликов заводят четверых детей, оправдывает их желание продолжать свое счастье в детях.

Кадр из фильма «Профессор Марстон и Чудо-Женщины»

Фильм развивается как две параллельные истории. Первая - профессор Марстон приходит на разбирательство к комиссии, которая призвана доказать некомпетентность автора и любыми способами прикрыть лавочку под названием «Чудо-женщина». Вторая линия - его субъективный пересказ того, как он докатился до такого и каким образом ему пришла в голову идея создания Дианы Принс. И, наверное, самыми классными сценами проекта стали те, где пересекаются реальность и придумка Марстоном сюжетных ходов, обмундирования и самого внешнего вида Чудо-женщины.

Кадр из фильма «Профессор Марстон и Чудо-Женщины»

Фильм «Профессор Марстон и Чудо-женщины» - прекрасный проект о людях, которые не боялись жить так, как именно им кажется правильным и важным. Это своеобразный бенефис Люка Эванса, ведь эти глаза и мимика вряд ли оставят равнодушными зрителей, и попытка отбелить комиксы, показав второе дно и глубинные смыслы, используемые при их создании. Авторам также удалось показать зрителям более адекватную версию «50 оттенков серого», т.к. рассказывали они все-таки реальную историю, а типажи и ситуации, показанные в картине, не вызывают улыбок и приступов гомерического смеха. При этом интересно как раз то, как подобные взаимоотношения рождаются, развиваются и как героям удается все выдержать, не давать никому посягать на безопасность и спокойствие своего дома.

Дмитрий Бортников