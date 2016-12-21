Большой, 2017

В прокат выходит фильм «Большой» Валерия Тодоровского («Страна глухих», «Стиляги»). В главных ролях в его новой драме сыграли такие известные российские актёры, как Алиса Фрейндлих («Сталкер», «Служебный роман»), Валентина Телечкина («Есенин», «Бригада»), Александр Домогаров («Бандитский Петербург 2: Адвокат»), Николя Ле Риш («Скафандр и бабочка»), а также множество дебютантов.
Картина «Большой» расскажет историю молодой провинциалки, которая, как и многие другие, приехала покорять Москву. Она не может жить без балета, а лучшим местом для исполнения мечты становится, как несложно догадаться, Большой театр. Зрителей ждёт история побед и поражений девушки, которая готова пойти на всё ради достижения своей цели, которая никогда не сдаётся и стремительно движется к победе, несмотря на все испытания.
- «Большой» - это первый фильм Тодоровского за последние 8 лет. «Стиляги» вышли в 2008 году
- Картина снималась в Москве, Минске и Кировске
- Работа на съёмочной площадке длилась 80 дней, всего было сшито 500 костюмов, а в фильме сыграло 70 профессионалов балета
- Француз Николя Ле Риш, снявшийся в фильме в небольшой роли, является артистом балета и хореографом
- Кастинг на роли в картине проводился не только по всей России, но также и заграницей
- Танцы для фильма «Большой» поставил Олег Глушков, который сотрудничал с Тодоровским на съёмках «Стиляг» и «Оттепели»
Юная и необычайно талантливая танцовщица Юля Ольшанская из маленького шахтерского городка вытягивает «счастливый билет»: её замечает бывший артист балета Потоцкий и прочит будущее великой балерины, достойной главной сцены страны. Однако для того, чтобы стать бриллиантом, любому, даже самому выдающемуся алмазу, требуется огранка, и путь на легендарные подмостки Большого театра для Юли лежит через стены балетной школы, где опеку над непокорной провинциалкой берет еще более своенравная преподавательница Галина Михайловна Белецкая. Превращение в приму потребует невероятного самоотречения, и Юля на собственном опыте должна будет убедиться, что большой балет – это не только белизна пачек, золото лож и скольжение шелковых лент. Но никакие препятствия не остановят того, у кого есть Большая Мечта.