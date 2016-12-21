Большой, 2017

В прокат выходит фильм «Большой» Валерия Тодоровского («Страна глухих», «Стиляги»). В главных ролях в его новой драме сыграли такие известные российские актёры, как Алиса Фрейндлих («Сталкер», «Служебный роман»), Валентина Телечкина («Есенин», «Бригада»), Александр Домогаров («Бандитский Петербург 2: Адвокат»), Николя Ле Риш («Скафандр и бабочка»), а также множество дебютантов.

Картина «Большой» расскажет историю молодой провинциалки, которая, как и многие другие, приехала покорять Москву. Она не может жить без балета, а лучшим местом для исполнения мечты становится, как несложно догадаться, Большой театр. Зрителей ждёт история побед и поражений девушки, которая готова пойти на всё ради достижения своей цели, которая никогда не сдаётся и стремительно движется к победе, несмотря на все испытания.