Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Большой Большой
Киноафиша Фильмы Большой

Большой, 2017

2017 / Россия
7.5 Оцените
59 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

В прокат выходит фильм «Большой» Валерия Тодоровского («Страна глухих», «Стиляги»). В главных ролях в его новой драме сыграли такие известные российские актёры, как Алиса Фрейндлих («Сталкер», «Служебный роман»), Валентина Телечкина («Есенин», «Бригада»), Александр Домогаров («Бандитский Петербург 2: Адвокат»), Николя Ле Риш («Скафандр и бабочка»), а также множество дебютантов.

Картина «Большой» расскажет историю молодой провинциалки, которая, как и многие другие, приехала покорять Москву. Она не может жить без балета, а лучшим местом для исполнения мечты становится, как несложно догадаться, Большой театр. Зрителей ждёт история побед и поражений девушки, которая готова пойти на всё ради достижения своей цели, которая никогда не сдаётся и стремительно движется к победе, несмотря на все испытания.

- «Большой» - это первый фильм Тодоровского за последние 8 лет. «Стиляги» вышли в 2008 году

- Картина снималась в Москве, Минске и Кировске

- Работа на съёмочной площадке длилась 80 дней, всего было сшито 500 костюмов, а в фильме сыграло 70 профессионалов балета

- Француз Николя Ле Риш, снявшийся в фильме в небольшой роли, является артистом балета и хореографом

- Кастинг на роли в картине проводился не только по всей России, но также и заграницей

- Танцы для фильма «Большой» поставил Олег Глушков, который сотрудничал с Тодоровским на съёмках «Стиляг» и «Оттепели»

Юная и необычайно талантливая танцовщица Юля Ольшанская из маленького шахтерского городка вытягивает «счастливый билет»: её замечает бывший артист балета Потоцкий и прочит будущее великой балерины, достойной главной сцены страны. Однако для того, чтобы стать бриллиантом, любому, даже самому выдающемуся алмазу, требуется огранка, и путь на легендарные подмостки Большого театра для Юли лежит через стены балетной школы, где опеку над непокорной провинциалкой берет еще более своенравная преподавательница Галина Михайловна Белецкая. Превращение в приму потребует невероятного самоотречения, и Юля на собственном опыте должна будет убедиться, что большой балет – это не только белизна пачек, золото лож и скольжение шелковых лент. Но никакие препятствия не остановят того, у кого есть Большая Мечта.

7.5 Оцените
59 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 11 мая 2017
Премьера онлайн 4 января 2019
Премьера в мире 21 декабря 2016
Возраст 12+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Валерий Тодоровский
Валерий Тодоровский
В ролях
Алиса Фрейндлих
Алиса Фрейндлих
Алла Музалева
Алла Музалева
Мария Фелянина
Мария Фелянина
Маргарита Симонова
Маргарита Симонова
Александр Домогаров
Александр Домогаров
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Парижская опера
Парижская опера (2017)
7.4166665
Черный лебедь
Черный лебедь (2010)
8.258278
Фильм находится в подборках
Фильмы про зависть Фильмы про зависть
Фильмы про Москву Фильмы про Москву
Фильмы про искусство Фильмы про искусство
Постер фильма Большой 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
На первые два тура Юлька Ольшанская опоздала – пришлось воевать с комиссией, чтоб пустили сразу на третий. Комиссия была против: мол, много вас тут шляется, дарований провинциальных, езжайте обратно, откуда приехали. И не видать бы Юльке хореографического училища, если бы не случайность. Пьяный учитель, который её привез (Потоцкий – Александр Домогаров), столкнулся в коридоре с самой Белецкой. А та как раз набирала курс. И в спившемся оборванце она узнала того, кто когда-то был…
Читать
um007 13 мая 2017, 15:52
Люблю Большой с детства. Почти все видел и не по разу. Покуривал у колон театра с Марисом Лиепой, отдыхал в Пятигорске с пожилой уже Ольгой… Читать дальше…
Дженни_Кодес 15 мая 2017, 11:06
Если нет денег на балет, то можно посмотреть этот фильм! Довольно специфичная тема, не каждому понятна. Причинно-следственные связи и логика хромает.… Читать дальше…
Отзывы Написать
59 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Российское кино покажут на Индийском международном фестивале в Гоа 48-й Индийский международный фестиваль стартовал сегодня в Гоа. В его внеконкурсную программу вошли шесть российский кинолент. Их покажут в рамках третьего международного кинофорума «Дни
Написать
20 ноября 2017 18:17
Победители премии российской кинопрессы «Резонанс» станут известны на открытии фестиваля «Евразийский мост» 15 сентября на церемонии открытия 2-го Международного кинофестиваля «Евразийский мост» в Ялте будут объявлены лауреаты Открытой премии российской кинопрессы «Резонанс». За
Написать
14 сентября 2017 03:11
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева выиграл гран-при «Золотого Феникса»-2017 7 сентября в кинотеатре «Современник» на подведении итогов 20-го Всероссийского кинофестиваля актеров-режиссеров «Золотой Феникс», который стартовал в Смоленске 3 сентября,
Написать
10 сентября 2017 00:56
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Приложение киноафиши