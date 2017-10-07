Снеговик, 2017

Перед вами новая криминальная драма «Снеговик» от шведского режиссёра Томаса Альфредсона, снявшего британский детектив «Шпион, выйди вон!». Актёрский состав в фильме собрался просто фантастический: Майкл Фассбендер («Люди Икс: Первый класс»), Ребекка Фергюсон из «Миссии невыполнима: Племя изгоев», Шарлотта Генсбур («Нимфоманка»), Хлоя Севиньи («Американская история ужасов»), Вэл Килмер («Схватка»), Дж.К. Симмонс («Одержимость»), Тоби Джонс («Разрисованная вуаль») и Джеймс Д’Арси («Облачный атлас»).

Действие фильма «Снеговик» перенесёт вас в Осло 2004 года, когда на город обрушилась череда хладнокровных убийств. Расследование поручили детективу Харри Холе, который прослеживает некую взаимосвязь между преступлениями. Оказывается, жертвами являются исключительно замужние женщины с детьми. Но самое странное в этом деле то, что на месте происшествия всегда оставался снеговик, что становится главной зацепкой детектива.