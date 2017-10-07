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Снеговик Снеговик
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The Snowman

Снеговик, 2017

2017 / Великобритания
5.6 Оцените
37 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Фильм по мотивам одноимённого произведения Ю Несбё
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Причины посмотреть Факты О фильме

Перед вами новая криминальная драма «Снеговик» от шведского режиссёра Томаса Альфредсона, снявшего британский детектив «Шпион, выйди вон!». Актёрский состав в фильме собрался просто фантастический: Майкл Фассбендер («Люди Икс: Первый класс»), Ребекка Фергюсон из «Миссии невыполнима: Племя изгоев», Шарлотта Генсбур («Нимфоманка»), Хлоя Севиньи («Американская история ужасов»), Вэл Килмер («Схватка»), Дж.К. Симмонс («Одержимость»), Тоби Джонс («Разрисованная вуаль») и Джеймс Д’Арси («Облачный атлас»).

Действие фильма «Снеговик» перенесёт вас в Осло 2004 года, когда на город обрушилась череда хладнокровных убийств. Расследование поручили детективу Харри Холе, который прослеживает некую взаимосвязь между преступлениями. Оказывается, жертвами являются исключительно замужние женщины с детьми. Но самое странное в этом деле то, что на месте происшествия всегда оставался снеговик, что становится главной зацепкой детектива.

- Фильм «Снеговик» снят по мотивам одноимённого произведения Ю Несбё

- Майкл Фассбендер приступил к съёмкам в картине всего лишь 2 дня спустя после окончания съёмок в «Кредо убийцы»

- Изначально фильм должен был снимать Мартин Скорсезе, также на пост рассматривался Ридли Скотт

- Существует короткометражная лента с таким же названием 1982 года, но они никак не связаны между собой

- Съёмки картины прошли в Осло, Бергене и Рьюкане

В течение многих лет в день, когда выпадает первый снег, бесследно исчезают замужние женщины. И теперь сложить все части загадочного паззла воедино под силу только знаменитому сыщику. Он потерял покой и сон, ведь время следующего снегопада неумолимо приближается...

5.6 Оцените
37 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 26 октября 2017
Премьера онлайн 1 июля 2022
Премьера в мире 7 октября 2017
Возраст 18+
Прокатчик UPI
Режиссер
Томас Альфредсон
Томас Альфредсон
В ролях
Майкл Фассбендер
Майкл Фассбендер
Ребекка Фергюсон
Ребекка Фергюсон
Шарлотта Гeнcбур
Шарлотта Гeнcбур
Ирина Кара
Ирина Кара
Вэл Килмер
Вэл Килмер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Снеговик 6 постеров
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Снеговик
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Наша рецензия
Знаменитый детектив со сложным характером Харри Холе (Майкл Фассбендер) расследует исчезновение замужней женщины. С помощью новой напарницы (Ребекка Фергюсон) он выходит на след неуловимого маньяка по прозвищу «Снеговик». В течение многих лет преступник похищает и убивает женщин ровно в день выпадения первого снега. Детективам предстоит выяснить, как эти убийства могут быть связаны с детьми жертв и какой логике следует маньяк. Осложняет ситуацию личная жизнь Холе — он…
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Anastasia Ganina 24 ноября 2017, 22:48
I think it's the falling snow that sets the killer off
Снеговик (The Snowman, 2017, Томас Альфредсон)Есть что-то притягательное в детективных… Читать дальше…
Сергей Мельницкий 18 октября 2017, 21:49
Друже, ты книгу то почитай, а?)
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37 голосов
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