«Планета обезьян: Война»: Рецензия Киноафиши

Обезьянка видит, обезьянка делает

Пятнадцать лет назад человечество, столь могущественное и высокотехнологичное, в ходе научного эксперимента отплатило достойную цену за свою неумеренную гордыню. Пытаясь играть в Бога, и не перечитывать Стругацких, американский учёный Уилл Родман проводил опыты над шимпанзе с целью нарушить упорядоченный ход естественного отбора и создать лекарство от болезни Альцгеймера. Исследования не увенчались успехом, зато повлекли за собой необратимые последствия. Спустя десять лет новое «лекарство», — Симианский грипп, — которое должно было вылечить весь человеческий род, скорее вылечило от него самого многострадальную Землю и отдало бразды правления в цепкие руки генно-модифицированных обезьян во главе с Цезарем (Энди Серкис).

Кадр из фильма «Планета обезьян: Война»

Последние оказались куда более бережливыми и миролюбивыми, чем их прямоходящие потомки, и в ходе эволюции они получают полное моральное право найти свою Землю Обетованную. Однако на их след выходят последние остатки человечества, подстёгиваемые отчаянным Полковником (Вуди Харрельсон), которые не сильно горят желанием переписывать Библию на обезьяний язык, и всеми силами стараются отстоять своё и без того нагретое место под солнцем. Состояние холодной войны прерывает примат Коба и, сгорая от идеи отмщения своим бывшим надзирателям, завязывает последнюю схватку в истории одного из двух видов.

Кадр из фильма «Планета обезьян: Война»

Последняя и заключительная часть антропологической трилогии «Планета обезьян», наречённая незатейливым, но исчерпывающим подзаголовком «Война» своим появлением в прокате 2017 года буквально подкидывает под ноги конкурентам ворох банановой кожуры — тягаться с ней столь же нелепо и смешно. Ведь этот, казалось бы, летний блокбастер совершенно очевидно ставит новую планку в стези визуальных эффектов. Техника захвата движения и лицевой анимации в кульминационной части нечеловеческой саги, по разумению, достигает своего апогея. Так что при просмотре возникает некоторый когнитивный диссонанс: то ли смотришь на обескураживающую игру актёров, то ли на действительно гениальных обезьян — и от того, и от другого тело пробирает мелкая дрожь. Игра Энди Серкиса, который стал живой легендой благодаря роли Голума в другой эпохальной трилогии, настойчиво прорывается из под цифрового меха Цезаря наружу, заставляя зрителя проникнуться и сочувствием, и гордостью. Поверьте, к заключительной сцене не мудрено пролить не одну скупую, стоическую слезу.

Кадр из фильма «Планета обезьян: Война»

Мэтт Ривз, работавший над драматической составляющей всей серии перезапуска, совершил буквально титанический труд, чтобы наполнить сценарий и захватывающими поворотами, и умозрительным юмором. Здесь чувствуется и наследие «Семи самураев» Куросавы, и плотно спрессованный антураж «Апокалипсиса сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы, и, как ни странно, меньше всего — оригинальной «Планеты обезьян» Франклина Шеффнера 1968 года, что является довольно увесистым плюсом, который можно водрузить как надгробный крест в изголовье первородного детища. И в качестве панихиды для канувшего в лету наследия станет та мелодичная поэзия, которой наполнена сегодняшняя «Война». Сталкиваясь с очередной проблемой, ни один из героев не поддаётся панике и не полагается на случай. По обе стороны баррикад стоят существа мыслящие и разумные, и в их интересах в условиях заката цивилизации делают по-настоящему правильные поступки. И Полковником, и Цезарем, и всеми их приспешниками преследуется благая цель, вот только взгляды и жизненный опыт довлеют совершать диаметрально противоположные, а порой и вовсе изумляющие поступки. Мало того, что лента предлагает взглянуть на вполне закономерный и вероятный с научной точки зрения исход рода людского, так ещё и рассказывает поистине шекспировскую трагедию нравственного падения одного из самых впечатляющих лидеров в мире кино.

Кадр из фильма «Планета обезьян: Война»

«Планета обезьян: Война» едва ли можно назвать жизнерадостной и оптимистичной картиной для всей семьи. Прежде чем с ликованием брать в охапку детей, жену или подругу и в припрыжку скакать в кинотеатр, стоит как следует пораскинуть мозгами, готовы ли вы справиться с их последующим экзистенциальным кризисом. Но это по-настоящему взрослое, взвешенное и скрупулёзно вымеренное завершение теперь-то уж точно знаковой трилогии, которую не стыдно поставить в коллекцию наряду с «Чужим», «Властелином колец» и «Звёздными войнами». Можно даже сказать, что захватывающую и поучительную притчу о доблестных и честолюбивых генно-модифицированных обезьянах люди ещё не заслужили, но получили авансом. В назидание, так сказать.

Евгений Антипин

В российском прокате с 13 июля 2017 года

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