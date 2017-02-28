Последствия, 2017

Фильм «Последствия» снял режиссёр Эллиот Лестер («Без компромиссов», «Соловей»). В главной роли снялся известнейший актёр Арнольд Шварцнеггер («Терминатор», «Правдивая ложь», «Вспомнить всё»). Также к нему присоединились Мэгги Грэйс («Заложница», сериал «Остаться в живых»), Кевин Зегерс («Мальчик в девочке», «Трансамерика»), Ханна Уэр («Хитмен: Агент 47») и другие.
Фильм «Последствия» основан на реальных событиях, которые случились в 2002 году. Два самолёта разбились, столкнувшись лбами, над Германией. На борту находилась женщина и её дочь, которых дома ждал любящий отец. Однако они так и не увиделись вновь. Виновным в трагедии признали диспетчера, но ему удалось выйти сухим из воды. Тогда разбитый горем мужчина решает взять правосудие в свои руки и отомстить.
- В основе сюжета фильма лежит реальная история, которая случилась в Германии в 2002 году, когда, врезавшись друг в друга, разбились два самолёта
- Фильм снимался в Колумбусе (Огайо). Именно там в течение многих лет проводятся соревнования, которые курирует Арнольд Шварцнеггер - Arnold Classic
- Актриса Мэгги Грэйс родом из Колумбуса (Огайо), где снимался фильм «Последствия»
- «Последствия» - это уже седьмой по счёту фильм, в котором герой Арнольда Шварцнеггера теряет семью
- Продюсером фильма выступил известный режиссёр Даррен Арронофски
- Персонаж Арнольда Шварценеггера основан на личности Виталия Калоева, который родом из Осетии
Мужчина теряет в авиакатастрофе жену и беременную дочь. Не дождавшись наказания виновных, он решает сам наказать диспетчера. Фильм основан на реальных событиях авиакатастрофы в Германии и на событиях, произошедших спустя 478 дней.