Последствия, 2017

Фильм «Последствия» снял режиссёр Эллиот Лестер («Без компромиссов», «Соловей»). В главной роли снялся известнейший актёр Арнольд Шварцнеггер («Терминатор», «Правдивая ложь», «Вспомнить всё»). Также к нему присоединились Мэгги Грэйс («Заложница», сериал «Остаться в живых»), Кевин Зегерс («Мальчик в девочке», «Трансамерика»), Ханна Уэр («Хитмен: Агент 47») и другие.

Фильм «Последствия» основан на реальных событиях, которые случились в 2002 году. Два самолёта разбились, столкнувшись лбами, над Германией. На борту находилась женщина и её дочь, которых дома ждал любящий отец. Однако они так и не увиделись вновь. Виновным в трагедии признали диспетчера, но ему удалось выйти сухим из воды. Тогда разбитый горем мужчина решает взять правосудие в свои руки и отомстить.