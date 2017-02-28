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Последствия Последствия
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Aftermath

Последствия, 2017

2017 / США
7.0 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Последствия» снял режиссёр Эллиот Лестер («Без компромиссов», «Соловей»). В главной роли снялся известнейший актёр Арнольд Шварцнеггер («Терминатор», «Правдивая ложь», «Вспомнить всё»). Также к нему присоединились Мэгги Грэйс («Заложница», сериал «Остаться в живых»), Кевин Зегерс («Мальчик в девочке», «Трансамерика»), Ханна Уэр («Хитмен: Агент 47») и другие.  

Фильм «Последствия» основан на реальных событиях, которые случились в 2002 году. Два самолёта разбились, столкнувшись лбами, над Германией. На борту находилась женщина и её дочь, которых дома ждал любящий отец. Однако они так и не увиделись вновь. Виновным в трагедии признали диспетчера, но ему удалось выйти сухим из воды. Тогда разбитый горем мужчина решает взять правосудие в свои руки и отомстить.

- В основе сюжета фильма лежит реальная история, которая случилась в Германии в 2002 году, когда, врезавшись друг в друга, разбились два самолёта

- Фильм снимался в Колумбусе (Огайо). Именно там в течение многих лет проводятся соревнования, которые курирует Арнольд Шварцнеггер - Arnold Classic

- Актриса Мэгги Грэйс родом из Колумбуса (Огайо), где снимался фильм «Последствия»

- «Последствия» - это уже седьмой по счёту фильм, в котором герой Арнольда Шварцнеггера теряет семью

- Продюсером фильма выступил известный режиссёр Даррен Арронофски

- Персонаж Арнольда Шварценеггера основан на личности Виталия Калоева, который родом из Осетии

Мужчина теряет в авиакатастрофе жену и беременную дочь. Не дождавшись наказания виновных, он решает сам наказать диспетчера. Фильм основан на реальных событиях авиакатастрофы в Германии и на событиях, произошедших спустя 478 дней.

7.0 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 6 апреля 2017
Премьера онлайн 7 апреля 2017
Премьера в мире 28 февраля 2017
Возраст 18+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Эллиотт Лестер
Эллиотт Лестер
В ролях
Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер
Мэгги Грэйс
Мэгги Грэйс
Кевин Зегерс
Кевин Зегерс
Ханна Уэр
Ханна Уэр
Скут МакНэри
Скут МакНэри
Все актеры и съемочная группа
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Последствия
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Беда постучалась к Роману на Рождество. Впрочем, не к нему одному. В тот вечер ей открыли дверь несколько сот человек. А всё из-за сущего пустяка, безделицы. Просто один авиадиспетчер вдруг захотел выпить кофе – может же человек выпить кофе, нет? – и он вышел на пять минут в комнату отдыха. Ничего экстремального в этом не было, не в первый раз: время ночное, небо чистое, рейсов никто не ждет. В общем, второй диспетчер остался один – и не уследил за двумя пультами. И на большой…
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Ирина 6 апреля 2017, 23:15
Скучновато, не чувствуется драматизма. Актеры старались, но режиссер не вытянул
Мария Солдатова 17 апреля 2017, 06:12
Так и не поняла для чего в этом фильме показали дряблую голую задницу Арнольда и его голый обвисший торс.... Пузыри из соплей диспетчера тоже… Читать дальше…
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