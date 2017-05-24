Роковое искушение, 2017

Фильм «Роковое искушение » - это новый проект Софии Копполы («Трудности перевода», «Элитное общество»). Главные роли в её картине сыграли не менее узнаваемые актёры: Эль Фаннинг («Неоновый демон», «Малефисента»), Кирстен Данст («Человек-паук», «Меланхолия»), Николь Кидман («Мулен Руж», «Австралия»), Колин Фаррелл («Залечь на дно в Брюгге», «Настоящий детектив») и другие.
Действие картины «Роковое искушение » развернётся в годы Гражданской войны. Юная конфедератка, которая учится в женской школе-интернате, спасает от смерти раненого янки. Она приводит его к воспитанницам, которые трепетно ухаживают за ним. Дело в том, что все девушки влюбляются в мужчину, разжигая огонь войны и между собой.
- Фильм «Роковое искушение» является ремейком картины «Обманутый» 1971 года. В его основе лежит книга Томаса Куллинана
- Кирстен Данст играла до этого в фильмах Софии Копполы «Мария Антуанетта» и «Девственницы-самоубийцы»
- Эль Фаннинг снималась в фильме «Где-то» Софии Копполы
- Продюсеры хотели взять на главную мужскую роль актёра, походящего на Криса Пратта. В итоге был выбран Колин Фаррелл
- Николь Кидман и Колин Фаррелл приступили к съёмкам в «Роковое искушение» буквально несколько недель спустя после другого их совместного фильма «Убийство священного оленя»
- Фильм вошёл в конкурсную программу Каннского фестиваля 2017 и взял приз за режиссуру
- Фильм снят на плёнку 35 мм
- Особняк, который мы видим в фильме, также был задействован на съёмках клипа Бейонсе на песню Lemonade
Закрытый пансион для девушек был надежно спрятан от внешнего мира до того дня, пока искавший помощи и укрытия молодой человек не ступил за его ворота. С этого мгновения таинственный особняк оказался в плену рокового искушения…
Трейлер раздразнил воображение: ловко выдернутые моменты подразумевали нескучную историю, завязанную на женской… Читать дальше…