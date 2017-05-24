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Роковое искушение Роковое искушение
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The Beguiled

Роковое искушение, 2017

2017 / США
6.9 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
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Исторя любви, развернувшаяся в женском пансионате во времена войны
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Роковое искушение » - это новый проект Софии Копполы («Трудности перевода», «Элитное общество»). Главные роли в её картине сыграли не менее узнаваемые актёры: Эль Фаннинг («Неоновый демон», «Малефисента»), Кирстен Данст («Человек-паук», «Меланхолия»), Николь Кидман («Мулен Руж», «Австралия»), Колин Фаррелл («Залечь на дно в Брюгге», «Настоящий детектив») и другие.

Действие картины «Роковое искушение » развернётся в годы Гражданской войны. Юная конфедератка, которая учится в женской школе-интернате, спасает от смерти раненого янки. Она приводит его к воспитанницам, которые трепетно ухаживают за ним. Дело в том, что все девушки влюбляются в мужчину, разжигая огонь войны и между собой.

- Фильм «Роковое искушение» является ремейком картины «Обманутый» 1971 года. В его основе лежит книга Томаса Куллинана

- Кирстен Данст играла до этого в фильмах Софии Копполы «Мария Антуанетта» и «Девственницы-самоубийцы»

- Эль Фаннинг снималась в фильме «Где-то» Софии Копполы

- Продюсеры хотели взять на главную мужскую роль актёра, походящего на Криса Пратта. В итоге был выбран Колин Фаррелл

- Николь Кидман и Колин Фаррелл приступили к съёмкам в «Роковое искушение» буквально несколько недель спустя после другого их совместного фильма «Убийство священного оленя»

- Фильм вошёл в конкурсную программу Каннского фестиваля 2017 и взял приз за режиссуру

- Фильм снят на плёнку 35 мм

- Особняк, который мы видим в фильме, также был задействован на съёмках клипа Бейонсе на песню Lemonade

Закрытый пансион для девушек был надежно спрятан от внешнего мира до того дня, пока искавший помощи и укрытия молодой человек не ступил за его ворота. С этого мгновения таинственный особняк оказался в плену рокового искушения…

6.9 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 27 июля 2017
Премьера в мире 24 мая 2017
Возраст 18+
Прокатчик UPI
Режиссер
София Коппола
София Коппола
В ролях
Эль Фаннинг
Эль Фаннинг
Колин Фаррелл
Колин Фаррелл
Кирстен Данст
Кирстен Данст
Николь Кидман
Николь Кидман
Уна Лоуренс
Уна Лоуренс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Роковое искушение 4 постера
Каннский кинофестиваль Лучший режиссер
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Роковое искушение смотреть онлайн

Роковое искушение
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за 1 рубль
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Наша рецензия
1864 год. Гражданская война. Эми (Уна Лоуренс) гуляет одна по лесу – собирает грибы, но находит полуживого солдата (Колин Фаррелл). Южанка не растерялась и привела истекающего кровью капрала домой, точнее, в пансион для девочек, в котором осталось всего пять воспитанниц, мечтательная учительница Эдвина (Кирстен Данст) и строгая заведующая мисс Марта (Николь Кидман). Им бы сдать северянина своим и забыть поскорей о неприятном инциденте, но девушки решают сначала выходить врага –…
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Катерина Радюк 29 июля 2017, 16:37
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Александр 28 июля 2017, 11:45
Коротко: фильм понравился. Непонятно, почему такие низкие оценки.
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