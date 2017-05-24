Роковое искушение, 2017

Фильм «Роковое искушение » - это новый проект Софии Копполы («Трудности перевода», «Элитное общество»). Главные роли в её картине сыграли не менее узнаваемые актёры: Эль Фаннинг («Неоновый демон», «Малефисента»), Кирстен Данст («Человек-паук», «Меланхолия»), Николь Кидман («Мулен Руж», «Австралия»), Колин Фаррелл («Залечь на дно в Брюгге», «Настоящий детектив») и другие.

Действие картины «Роковое искушение » развернётся в годы Гражданской войны. Юная конфедератка, которая учится в женской школе-интернате, спасает от смерти раненого янки. Она приводит его к воспитанницам, которые трепетно ухаживают за ним. Дело в том, что все девушки влюбляются в мужчину, разжигая огонь войны и между собой.