«Коматозники»: Рецензия Киноафиши

Смерть больше не пугает

Студент-медик Кортни (Эллен Пейдж) мечтает узнать, что происходит с мозгом в первые минуты после смерти. Для этого она собирает несколько коллег в подвале медицинского центра, где собрано оборудование на случай экстренных ситуаций. Друзья вводят её в состояние клинической смерти, а через пару минут успешно возвращают к жизни. После эксперимента Кортни словно заряжается тягой к жизни, и поэтому почти все, кто присутствовал во время опыта, хотят испытать то же самое на себе. Но выясняется, что видения, которые испытывает человек после смерти, могут вернуться к нему и в реальной жизни.

Кадр из фильма «Коматозники»

Количество ремейков, сиквелов и повторных экранизаций известных фильмов и книг растёт с каждым годом. Возвращение на экраны культовых «Коматозников» Джоэла Шумахера было только делом времени. В девяностых эта картина покорила многих в первую очередь мрачной мистической атмосферой и отличным набором актёров, идеально воплотивших яркие типажи. И, к сожалению, создаётся ощущение, что при выпуске нового фильма слишком увлеклись технологиями и спецэффектами, но забыли о самом духе старого фильма. В новых «Коматозниках» герои больше похожи на молодёжь, которая хочет развлекаться, а не на исследователей с глубокими внутренними конфликтами. Хотя более научный подход к изучению работы мозга можно отнести к плюсам целостности сюжета. Кроме того, довольно интересно выглядят и ощущения участников проекта после возвращения к жизни. Их накрывает эйфория, мозг начинает работать быстрее и лучше, что как бы противопоставляет новый фильм классике и задаёт новый вектор развитию сюжета. И отдельное удовольствие — появление Кифера Сазерленда, исполнившего главную роль в версии 1990 года, в небольшой роли профессора. Изначально это заставляло позиционировать новых «Коматозников» как сиквел, но в итоге его образ остаётся просто небольшой отсылкой к оригиналу.

Кадр из фильма «Коматозники»

Но в остальном новая версия неизменно проигрывает классике, завязка слишком сумбурна, в ней не чувствуется того нагнетания мрачности. Всех героев представляют быстро и просто, а типажи напоминают клише: богатый лентяй (Джеймс Нортон), затравленная темнокожая (Кирси Клемонс), талантливый врач со скверным характером (Диего Луна) и так далее. Мотивы большинства их них так до конца и непонятны, да и прегрешения, за которые им приходится платить, тоже поданы довольно смазано, как и расплата, и сама мораль картины. Как такового катарсиса не наступает, всё просто случайно начинается, а потом точно так же заканчивается. А главное — в этом фильме совершенно нечего бояться. «Коматозники» Шумахера пугали настроением, на это работало всё: само заброшенное помещение, где герои проводили опыты, тёмная цветовая гамма, загадочные тени и неоднозначность. Если в новой картине решили отказаться от подобной атмосферы, можно было сделать акцент на скримерах. Здесь они есть, некоторые очень даже неплохи и действительно заставляют вздрогнуть. Но всё же, ни их количество, ни качество не смогут заставить действительно испугаться.

Кадр из фильма «Коматозники»

Возможно, новый фильм вполне понравится тем, кто не смотрел оригинал. Это достаточно простой, но складный триллер с неплохой идеей. Актёры, исполнившие главные роли, ещё не успели надоесть, и большинство из них играет вполне неплохо. Хотя Кирси Клемонс в эмоциональных моментах совершенно откровенно переигрывает, и сцена, где она просит прощения у бывшей одноклассницы, выглядит уж слишком театрально. А вот Диего Луна, полюбившийся многим после фильма «Звёздные войны: Изгой-один», заслуживает лучшего раскрытия персонажа. Его герой вроде и важен в сюжете, но сама личность и внутренний мир персонажа будто бы и не нужны, он просто помогает всем остальным. К тому же здесь есть пара совершенно неожиданных поворотов, разрушающих традиционное построение подобных картин. Но вряд ли новым «Коматозникам» уготована судьба «Оно» Адреса Мускетти, с классическим фильмом его лучше не сравнивать.

Алексей Хромов

В российском прокате с 23 ноября 2017 года