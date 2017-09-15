«мама!»: Рецензия Киноафиши

Пределы гостеприимства

В уединенном доме живет пара – муж (Хавьер Бардем) и жена (Дженнифер Лоуренс). У них большая разница в возрасте и, вполне вероятно, в социальном статусе. Он знаменитый поэт и болезненно переживает затянувшийся творческий кризис. Она лишь готовит и в одиночку заново отстраивает его дом, сгоревший еще до встречи с ней. В общем, обеспечивает уют и раздражает супруга одним своим присутствием и назойливой внимательностью. Ситуация резко изменится, когда в дверь постучит незнакомец (Эд Харрис). Муж радушно примет незваного гостя, а потом и его жену (Мишель Пфайффер), пришедшую следом за кашляющим супругом. И они далеко не последние гости, что с пугающей наглостью перешагнут порог их семейного гнездышка. Ей же останется только терпеть причуды эксцентричного мужа, потому что на ее мягкие, чрезвычайно тактичные увещевания он особого внимания не обращает.

Кадр из фильма «мама!»

В «Фонтане» и «Ное» Даррен Аронофски уже совмещал религиозную проблематику с любованием природой, и «мама!» лишь продолжает и развивает этот подход, позволяя мизантропу находить повод за поводом, чтобы ткнуть человечество носом во все те беды, к которым оно приложило руку. Аронофски не называет героев своего нового фильма по именам. Правда, редкие, но не незаметные восклицания и оговорки дают понять, что режиссер, он же и сценарист, не собирается надолго задерживаться на уровне семейной драмы, а резко впускает в ход отсылки к религиозным текстам, вопит о плачевном состоянии природы и насыщает картину яркими образами. При этом уже само название фильма ставит подножки зрительским и читательским привычкам и заставляет его перечитывать, чтобы еще раз убедиться, что оно действительно написано со строчной буквы и с восклицательным знаком.

Кадр из фильма «мама!»

Только «прочитать» «маму!» по слогам и закрепить за фильмом мало-мальски однозначное прочтение все-таки немножко неловкая задача. И не столько потому что каждый будет «читать» фильм сквозь призму собственного опыта и распознавать в нем вещи, беспокоящие вынужденного «чтеца» в обыденной жизни, сколько из-за того, что «узнаваемых», даже «очень легко узнаваемых» сюжетов в «маме!» все-таки много. Картина представляет собой комбинацию из элементов, пропустить которые или не заметить, тяжело. Их соседство не вызывает сомнения в призыве к человечеству вспомнить, что на Земле мы не хозяева и не стоит впадать в крайности, но оно и не запрещает проводить эксперименты с формой самого послания.

Кадр из фильма «мама!»

Аронофски принуждает зрителя посмотреть на происходящее глазами персонажа Дженнифер Лоуренс, прочувствовать накал и болезненность событий с позиции того, кого толком не знаешь, и долгое время лишь тешишь свое самолюбие тем, что вроде бы по ходу фильма режиссер неоднократно проболтался, кто перед нами. Внимательное рассматривание актрисы, крупные планы, на которые Аронофски и его оператор Мэттью Либатик не скупятся, также работают на создание иллюзии знакомства, полного доверия Лоуренс. Тем не менее страсть режиссера к измененным состояниям сознания, проявившаяся в его предыдущих фильмах и имеющая место в новой работе, плюс явные переклички с «Сиянием» Стенли Кубрика как минимум открывают скобки перед тем, как «мама!» обращается к религиозным текстам.

Кадр из фильма «мама!»

Незримое, но явное присутствие Джека Торренса (Джек Николсон) и вереницы персонажей из фильмов Аронофски ставит вопрос о статусе происходящего и не собирается его снимать, оставляя зрителя наедине с терзаниями о том, как же относиться к «маме!» ‒ как к галлюцинации воспаленного сознания девушки, периодически подмешивающей странный порошок в воду, как к творческому наброску подуставшего писателя, феминистскому заявлению или как к попытке режиссера представить свой вариант мифологии. В случае с «мамой!» одно другое не исключает и природозащитный пафос не перечеркивает.

Елена Громова

В российском прокате с 14 сентября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «мама!»