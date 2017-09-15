«мама!»: Рецензия Киноафиши
В уединенном доме живет пара – муж (Хавьер Бардем) и жена (Дженнифер Лоуренс). У них большая разница в возрасте и, вполне вероятно, в социальном статусе. Он знаменитый поэт и болезненно переживает затянувшийся творческий кризис. Она лишь готовит и в одиночку заново отстраивает его дом, сгоревший еще до встречи с ней. В общем, обеспечивает уют и раздражает супруга одним своим присутствием и назойливой внимательностью. Ситуация резко изменится, когда в дверь постучит незнакомец (Эд Харрис). Муж радушно примет незваного гостя, а потом и его жену (Мишель Пфайффер), пришедшую следом за кашляющим супругом. И они далеко не последние гости, что с пугающей наглостью перешагнут порог их семейного гнездышка. Ей же останется только терпеть причуды эксцентричного мужа, потому что на ее мягкие, чрезвычайно тактичные увещевания он особого внимания не обращает.
В «Фонтане» и «Ное» Даррен Аронофски уже совмещал религиозную проблематику с любованием природой, и «мама!» лишь продолжает и развивает этот подход, позволяя мизантропу находить повод за поводом, чтобы ткнуть человечество носом во все те беды, к которым оно приложило руку. Аронофски не называет героев своего нового фильма по именам. Правда, редкие, но не незаметные восклицания и оговорки дают понять, что режиссер, он же и сценарист, не собирается надолго задерживаться на уровне семейной драмы, а резко впускает в ход отсылки к религиозным текстам, вопит о плачевном состоянии природы и насыщает картину яркими образами. При этом уже само название фильма ставит подножки зрительским и читательским привычкам и заставляет его перечитывать, чтобы еще раз убедиться, что оно действительно написано со строчной буквы и с восклицательным знаком.
Только «прочитать» «маму!» по слогам и закрепить за фильмом мало-мальски однозначное прочтение все-таки немножко неловкая задача. И не столько потому что каждый будет «читать» фильм сквозь призму собственного опыта и распознавать в нем вещи, беспокоящие вынужденного «чтеца» в обыденной жизни, сколько из-за того, что «узнаваемых», даже «очень легко узнаваемых» сюжетов в «маме!» все-таки много. Картина представляет собой комбинацию из элементов, пропустить которые или не заметить, тяжело. Их соседство не вызывает сомнения в призыве к человечеству вспомнить, что на Земле мы не хозяева и не стоит впадать в крайности, но оно и не запрещает проводить эксперименты с формой самого послания.
Аронофски принуждает зрителя посмотреть на происходящее глазами персонажа Дженнифер Лоуренс, прочувствовать накал и болезненность событий с позиции того, кого толком не знаешь, и долгое время лишь тешишь свое самолюбие тем, что вроде бы по ходу фильма режиссер неоднократно проболтался, кто перед нами. Внимательное рассматривание актрисы, крупные планы, на которые Аронофски и его оператор Мэттью Либатик не скупятся, также работают на создание иллюзии знакомства, полного доверия Лоуренс. Тем не менее страсть режиссера к измененным состояниям сознания, проявившаяся в его предыдущих фильмах и имеющая место в новой работе, плюс явные переклички с «Сиянием» Стенли Кубрика как минимум открывают скобки перед тем, как «мама!» обращается к религиозным текстам.
Незримое, но явное присутствие Джека Торренса (Джек Николсон) и вереницы персонажей из фильмов Аронофски ставит вопрос о статусе происходящего и не собирается его снимать, оставляя зрителя наедине с терзаниями о том, как же относиться к «маме!» ‒ как к галлюцинации воспаленного сознания девушки, периодически подмешивающей странный порошок в воду, как к творческому наброску подуставшего писателя, феминистскому заявлению или как к попытке режиссера представить свой вариант мифологии. В случае с «мамой!» одно другое не исключает и природозащитный пафос не перечеркивает.
Елена Громова
В российском прокате с 14 сентября 2017 года
Расписание и покупка билетов на фильм «мама!»