«Меч короля Артура»: Рецензия Киноафиши

Истинный король придет

Довольно быстро Вортигерн понял, что на троне ему не быть. Он войдет в историю лишь как брат великого короля, великого воина Утера Пендрагона – и всё. И даже смерть Утера ничего не изменит: власть перейдет от отца к сыну. А этот сын уже есть, и имя ему – Артур. Вортигерн же вновь окажется за бортом, точнее, за троном: он станет дядей юного короля – и не более. Если, конечно, ничего не предпримет. Ведь когда нет законной дороги к власти, можно пойти и другим путем….

Кадр из фильма Гая Ричи «Меч короля Артура»

И Вортигерн решил действовать. Брата своего и всю семью его вырезал, королевство заполучил, армию нанял, каменную башню до неба почти построил. Вот только Артур, сосунок малолетний, в ночь переворота сбежал. И найти его не удалось, хотя Вортигерн перерыл вдоль и поперек весь Камелот. А это могло означать только одно: истинный король до сих пор жив. И народ это знает. И лидеры Сопротивления это знают, и маги, которых новый диктатор так и не смог истребить. Не знает этого лишь сам Артур (Чарли Ханнэм), который не только забыл о своей королевской участи, но и давно обустроился в своей новой жизни: он кайфует в ней и ничего не хочет менять…

Кадр из фильма Гая Ричи «Меч короля Артура»

Когда несколько лет подряд ходишь в кино каждый день, рано или поздно перестаешь ждать от фильмов каких-то эмоций. Да, ты понимаешь, что что-то сделано лучше, что-то хуже, что-то «ну очень здорово», а что-то и до уровня «полный отстой» дотягивает с большим трудом. Однако сюрпризы становятся редкостью: проще зверя из Красной Книги встретить в метро среди бела дня, чем найти в кино то, что реально тебя удивит. Так вот. «Меч короля Артура» - это тот редкий «краснокнижный» зверь, который удивить сможет.

Кадр из фильма Гая Ричи «Меч короля Артура»

И вот ведь что странно: фильм Гая Ричи (а как вы поняли, снимал именно он) начинается более или менее традиционно. Так начинается каждое второе масштабное фэнтези: и даже аура средневековья и фольклорная основа не особенно выделяют «Меч» из ряда ему подобных. Правда, сразу замечаешь: качество компьютерной графики запредельное, а такого внимания к стилистике и днем с огнем не найти. А вот потом… Потом фильм вдавливает тебя в кресло, и ты начинаешь задыхаться от восторга и драйва: энергетика идет такая, что сопротивляться ей почти невозможно.

Кадр из фильма Гая Ричи «Меч короля Артура»

Что же касается самой истории, то она довольно проста: в ее основе легенда об Экскалибуре (один из самых знаменитых мечей в мировой мифологии). Однако знатоков британского эпоса должна сразу предупредить: с классическими сказаниями об Артуре фильм расправляется весьма вольно. Начать с того, в фольклоре Экскалибур и «меч в камне», доказывающий право Артура на трон, как правило, не совпадают (хотя такое иногда и встречается), здесь же Экскалибур принадлежал еще отцу Артура, Утеру Пендрагону. К тому же, в легендах будущий король растет под присмотром мудреца и волшебника Мерлина (в валлийской версии Мирддина), а вовсе не в трущобах Лондиниума, куда его поселила фантазия сценаристов. Ну, и так далее.

Кадр из фильма Гая Ричи «Меч короля Артура»

Атмосфера средневековья Гая Ричи тоже интересовала мало: так что исторической достоверности (например, в костюмах) от фильма ждать точно не стоит. (Да и какая достоверность? – ведь это фэнтези!) Тем не менее, связь с эпохой очень сильна. И она проявляется, во-первых, в музыке (о, эти древние, чумовые, сумасшедшие ритмы, переведенные на современный «язык» Дэниэлом Пембертоном!). А во-вторых, в монтаже. Да-да, именно так. Ведь какой один из самых заметных приемов эпоса и фольклора? – Прием повтора (который проявляется как на лексическом, так и на структурном уровне). На том же приеме – принципе повтора – строится и весь фильм.

Кадр из фильма Гая Ричи «Меч короля Артура»

Артуру постоянно снится один и тот же сон, значение которого он никак не может понять. Вскоре эти видения начинают преследовать его наяву. Этот же «сон» постоянно видим и мы – он повторяется бесконечно. Вот только каждый раз – на новом витке. Каждый раз нам открывается чуть больше, каждый раз темнота и неизвестность делают крохотный шажок назад. Но и это еще не всё. В фильме очень сильна «связь времен»: сразу несколько временных отрезков Гай Ричи сплетает в единое целое – рассказ ведется одновременно в двух, трех, а то и четырех временных плоскостях. Эффект потрясающий…

И ни одной проходной сцены, ни одного шаблонно-картонного персонажа. По фильму «Меч короля Артура» можно проводить мастер-класс: «Как сделать стандартную ситуацию небанальной». Думаю, что знатоки да работники сценарного цеха поймут, о чем речь. Если же говорить об актерах… Утер Пендрагон Эрика Бана на фоне своего братца Вортигерна оказался довольно невыразительным, а вот сам Вортигерн, конечно, роскошен. Впрочем, в актерских способностях Джуда Лоу никто и не сомневался. Уступает ему и Чарли Ханнэм, к которому, однако, претензий нет. Как нет их и к Гаю Ричи – он сделал отличный фильм, правда.

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 11 мая 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Меч короля Артура»