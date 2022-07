2Pac: Легенда, 2017

Наша рецензия

Тупак Шакур, рожденный в склизких улочках Гарлема, побывавший в тюрьме еще в утробе матери, и с детства под прицелом ФБР, оказался заключенным в этот порочный круг из трех знамен на всю жизнь. Именно эти болезненные, табуированные темы о жизни у черты бедности и социального отторжения были центром его творчества и славы. За свои 25 лет темнокожий выходец из гетто записал 5 альбомов, один из которых, All Eyez on Me, в списке самых продаваемых в США. Он снялся в 10 фильмах, сыграв мятежных…