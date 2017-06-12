Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
2Pac: Легенда 2Pac: Легенда
Киноафиша Фильмы 2Pac: Легенда
All Eyez on Me

2Pac: Легенда, 2017

2017 / США
7.4 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 5.8
Написать отзыв
О жизни легендарного рэп-музыканта Тупака Шакура.
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «2Pac: Легенда» является биографией известного рэп-музыканта, переложенной на экран режиссёром Бенни Бумом (сериал «Империя»). Главную роль в картине исполнил дебютант Деметриус Шипп младший. Также в фильме появятся такие актёры, как Джамал Вулард («Ноториус»), Данай Джекесай Гурира (сериалы «Ходячие мертвецы», «Обмани меня»), Катерина Грэхэм («Ловушка для родителей», «Папе снова 17»), Энни Илонзе («Обещать - не значит жениться») и другие.

В центре сюжета окажется легендарный Тупак Шакур, который умер в возрасте 25 лет. В фильме будут раскрыты ключевые моменты жизни рэппера, начиная с его детства в гетто и заканчивая бесконечными арестами. Но тяжёлая судьба не помешала музыканту стать всемирно известным и продать миллионы копий своих альбомов, а затем оставить навсегда своё имя в истории.

- В оригинале фильм называется «All Eyez on Me» в честь одноимённого альбома Тупака Шакура

- Один из актёров Джамал Вулард, сыгравший Biggie Smalls в фильме «2Pac: Легенда» уже играл в автобиографии рэп-музыканта. Это была лента «Ноториус», где он исполнил главную роль

- Изначально режиссёром должен был выступить Джон Синглтон («Ребята с улицы», «Двойной Форсаж»), однако он выбыл из проекта из-за разногласий со студией. Синглтон был единственным режиссёром, которого одобрила Афени Шакур, мать Тупака, в качестве создателя фильма о её сыне. Тем не менее режиссёр намерен однажды снять свой собственный фильм о музыканте

- Мировая премьера фильма «2Pac: Легенда» приурочена ко дню рождению исполнителя

- Премьера картины состоялась спустя 21 год после смерти Тупака

- Музыканты EDI Mean и Young Noble из группы Тупака Outlawz играют в фильме самих себя, остальная же часть коллектива сыграна актёрами

- Когда режиссёр Бенни Бум увидел фото исполнителя главной роли Деметриуса Шипа мл., он подумал, что это и есть Тупак Шакур

- Деметриусу Шипу мл. пришлось сбросить 8 килограмм для роли Тупака

Ключевые страницы из драматической биографии рэп-легенды Тупака Шакура. Чернокожий выходец из гетто, участник криминальных разборок, неоднократный подсудимый и арестант становится одним из самых продаваемых и влиятельных исполнителей в мировой рэп-культуре. 

7.4 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 27 июля 2017
Премьера онлайн 19 октября 2017
Премьера в мире 12 июня 2017
Возраст 18+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Бенни Бум
Бенни Бум
В ролях
Деметриус Шипп мл.
Деметриус Шипп мл.
Данай Джекесай Гурира
Данай Джекесай Гурира
Кэт Грэхэм
Кэт Грэхэм
Энни Илонзе
Энни Илонзе
Доминик Сантана
Доминик Сантана
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Голос улиц
Голос улиц (2015)
7
Фильм находится в подборках
Фильмы по реальным событиям Фильмы по реальным событиям
Фильмы про танцы и музыку Фильмы про танцы и музыку
Постер фильма 2Pac: Легенда 7 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

2Pac: Легенда смотреть онлайн

2Pac: Легенда
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Голос улиц
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Тупак Шакур, рожденный в склизких улочках Гарлема, побывавший в тюрьме еще в утробе матери, и с детства под прицелом ФБР, оказался заключенным в этот порочный круг из трех знамен на всю жизнь. Именно эти болезненные, табуированные темы о жизни у черты бедности и социального отторжения были центром его творчества и славы.  За свои 25 лет темнокожий выходец из гетто записал 5 альбомов, один из которых, All Eyez on Me, в списке самых продаваемых в США. Он снялся в 10 фильмах, сыграв мятежных…
Читать
Anastasia Ganina 8 августа 2017, 22:33
We must not hate those who have done wrong to us, for as soon as we hate them we become just like them.
Я бы не поверила, если бы мне сказали, что я… Читать дальше…
Мария Мироненко 27 июля 2017, 15:21
Посмотрела фильм…
Картина и тяжелая, и легкая одновременно. Тут есть все, что нужно для хорошего фильма: немного комедии, чуть больше драмы, в конце… Читать дальше…
Отзывы Написать
32 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма 2Pac: Легенда
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Чудо-женщина» признана самым обсуждаемым блокбастером лета 2017 Сегодня, 1 сентября, лето официально закончилось, и Twitter решил подвести итоги минувшего летнего сезона, которые, впрочем, оказались достаточно ожидаемыми – самым обсуждаемым фильмом лета 2017
Написать
1 сентября 2017 10:44
«Взрывная блондинка» (и еще кое-что) в обзоррро от «Киноафиши» «Обзоррро» – смотрим с прищуром, разбираем с пристрастием. Сегодня мы восхищаемся женской красотой и силой. И…немного боимся того и другого. Даже в самых дерзких
Написать
28 июля 2017 21:17
«Взрывная блондинка» и другие новинки кино в обзоре от «Киноафиши» Взрывная блондинка / Atomic Blonde Игривый триллер от режиссера «Джона Уика» Дэвида Литча, в котором Шарлиз Терон в мини и на шпильках дерется не хуже Киану Ривза. По сюжету –
Написать
26 июля 2017 21:53
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
дублированный тизер-трейлер
Дублированный тизер-трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Приложение киноафиши