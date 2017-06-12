2Pac: Легенда, 2017

Фильм «2Pac: Легенда» является биографией известного рэп-музыканта, переложенной на экран режиссёром Бенни Бумом (сериал «Империя»). Главную роль в картине исполнил дебютант Деметриус Шипп младший. Также в фильме появятся такие актёры, как Джамал Вулард («Ноториус»), Данай Джекесай Гурира (сериалы «Ходячие мертвецы», «Обмани меня»), Катерина Грэхэм («Ловушка для родителей», «Папе снова 17»), Энни Илонзе («Обещать - не значит жениться») и другие.
В центре сюжета окажется легендарный Тупак Шакур, который умер в возрасте 25 лет. В фильме будут раскрыты ключевые моменты жизни рэппера, начиная с его детства в гетто и заканчивая бесконечными арестами. Но тяжёлая судьба не помешала музыканту стать всемирно известным и продать миллионы копий своих альбомов, а затем оставить навсегда своё имя в истории.
- В оригинале фильм называется «All Eyez on Me» в честь одноимённого альбома Тупака Шакура
- Один из актёров Джамал Вулард, сыгравший Biggie Smalls в фильме «2Pac: Легенда» уже играл в автобиографии рэп-музыканта. Это была лента «Ноториус», где он исполнил главную роль
- Изначально режиссёром должен был выступить Джон Синглтон («Ребята с улицы», «Двойной Форсаж»), однако он выбыл из проекта из-за разногласий со студией. Синглтон был единственным режиссёром, которого одобрила Афени Шакур, мать Тупака, в качестве создателя фильма о её сыне. Тем не менее режиссёр намерен однажды снять свой собственный фильм о музыканте
- Мировая премьера фильма «2Pac: Легенда» приурочена ко дню рождению исполнителя
- Премьера картины состоялась спустя 21 год после смерти Тупака
- Музыканты EDI Mean и Young Noble из группы Тупака Outlawz играют в фильме самих себя, остальная же часть коллектива сыграна актёрами
- Когда режиссёр Бенни Бум увидел фото исполнителя главной роли Деметриуса Шипа мл., он подумал, что это и есть Тупак Шакур
- Деметриусу Шипу мл. пришлось сбросить 8 килограмм для роли Тупака
Ключевые страницы из драматической биографии рэп-легенды Тупака Шакура. Чернокожий выходец из гетто, участник криминальных разборок, неоднократный подсудимый и арестант становится одним из самых продаваемых и влиятельных исполнителей в мировой рэп-культуре.
Я бы не поверила, если бы мне сказали, что я… Читать дальше…
Картина и тяжелая, и легкая одновременно. Тут есть все, что нужно для хорошего фильма: немного комедии, чуть больше драмы, в конце… Читать дальше…