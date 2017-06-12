2Pac: Легенда, 2017

- В оригинале фильм называется «All Eyez on Me» в честь одноимённого альбома Тупака Шакура

- Один из актёров Джамал Вулард, сыгравший Biggie Smalls в фильме «2Pac: Легенда» уже играл в автобиографии рэп-музыканта. Это была лента «Ноториус», где он исполнил главную роль

- Изначально режиссёром должен был выступить Джон Синглтон («Ребята с улицы», «Двойной Форсаж»), однако он выбыл из проекта из-за разногласий со студией. Синглтон был единственным режиссёром, которого одобрила Афени Шакур, мать Тупака, в качестве создателя фильма о её сыне. Тем не менее режиссёр намерен однажды снять свой собственный фильм о музыканте

- Мировая премьера фильма «2Pac: Легенда» приурочена ко дню рождению исполнителя

- Премьера картины состоялась спустя 21 год после смерти Тупака

- Музыканты EDI Mean и Young Noble из группы Тупака Outlawz играют в фильме самих себя, остальная же часть коллектива сыграна актёрами

- Когда режиссёр Бенни Бум увидел фото исполнителя главной роли Деметриуса Шипа мл., он подумал, что это и есть Тупак Шакур

- Деметриусу Шипу мл. пришлось сбросить 8 килограмм для роли Тупака