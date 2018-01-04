«Короче»: Рецензия Киноафиши

Большие проблемы маленьких людей

Норвежский учёный изобретает уникальный способ уменьшить вред, который наносит человечество окружающей среде — уменьшить самих людей. В результате такой процедуры все неперерабатываемые отходы целого города можно собрать в пару пакетов, а потребление ресурсов уменьшится в разы. Спустя десять лет типичный представитель среднего класса Пол Сафранек (Мэтт Дэймон) вместе с женой решается на эту процедуру. Всё дело в том, что, учитывая низкие потребности уменьшенного человека, в новом мире они превратятся в настоящих богачей. Однако, в последний момент жена бросает Пола и отказывается от процедуры. А после развода он ещё и теряет почти все свои деньги. И теперь в мире реальных маленьких людей Пол Сафранек превращается в литературного «маленького человека».

Кадр из фильма «Короче»

Сатирическая комедия «Короче» открывала 74-й Венецианский кинофестиваль. И даже если не знать ничего о режиссёре Александре Пэйне, этот факт должен заранее скорректировать ожидания — открытие фестиваля такого масштаба вряд ли бы доверили типичной комедии в стиле «Дорогая, я уменьшил детей». У Пэйна, в традиционной для него манере, на первом месте именно сатира и критика общества, а уже потом забавные элементы. Кроме того, важно не пытаться разбирать картину с точки зрения научной фантастики: даже при поверхностном взгляде идея спасти природу с помощью уменьшения всего человечества выглядит крайне поверхностно. Как минимум, придётся заново перестраивать всю инфраструктуру. Но Пэйн делает акцент не на научных параметрах, а на экономических и человеческих. В нынешнем мире маленький человек будет потреблять значительно меньше, а потому практически каждый представитель среднего класса может исполнить свою мечту — быть богатым и не работать.

Кадр из фильма «Короче»

Галопом проскочив несколько интересных тем вроде ценности супружеских уз и права голоса уменьшенных людей, режиссёр переходит к основной части своей истории. В любом, пусть даже идеальном на первый взгляд, обществе очень быстро начинается расслоение, и богатые опять притесняют бедных. И вот уже в маленьких кукольных городах появляются свои гетто с больными людьми, живущими в тесных комнатушках. Тираны (из «большого» мира) насильно уменьшают своих оппонентов. А пронырливые контрабандисты очень выгодно для себя продают наркотики и сигары, поделив их на две тысячи порций.

Кадр из фильма «Короче»

Вроде бы через юмористические зарисовки Александр Пэйн рассказывает о важных темах: общество слишком уж помешано на потреблении, и любая хорошая идея всё равно приведёт к обогащению одних и несчастьям для других, а на самом деле в жизни важны не деньги и благосостояние, а преданность, любовь и дружба. Но иногда кажется, что и чувство юмора и смелость режиссёра тоже подверглись процедуре уменьшения. Для жёсткой сатиры «Короче» выглядит уж слишком невнятно, не дотягивая не то, что до уровня Свифта и «Путешествий Гулливера», но даже и до «Незнайки на луне». История быстро перескакивает с одной темы на другую, создавая ощущение скорее скетчей, чем целостного построения картины. В картине как будто продумано только начало, а дальше действию позволили развиваться самостоятельно. И если в середине это ещё может быть оправданно, то к финалу авторы склоняются к слишком очевидному морализаторству, теряя всё ощущение глубины и трагичности.

Кадр из фильма «Короче»

При всех недостатках смотреть «Короче» всё-таки интересно. Во-первых, Мэтт Дэймон идеален для роли обычного среднего человека. Во-вторых, компанию ему составляют отличные актёры. Правда, существенная роль досталась лишь Кристофу Вальцу, остальные забегают лишь на несколько минут. Зато среди прочих можно увидеть Лору Дерн, Нила Патрика Харриса, Удо Кира и многих других. В-третьих, снят фильм довольно красиво и остроумно — как только удаётся забыть, что речь идёт об уменьшенных людях, сразу появляется какой-нибудь «полноразмерный» предмет вроде розы или документа, добавляющий юмора. А финальные сцены, снятые в Норвегии, действительно завораживают. Но всё же, «Короче» — тот случай, когда бюджет и размах только вредит содержанию. Возможно, лучше бы Пэйн продолжал снимать низкобюджетные картины и делал ставку именно на истории и актёрской игре, а не на глобальных проблемах.

Алексей Хромов

В российском прокате с 1 февраля 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Короче»