«Призрак в доспехах»: Рецензия Киноафиши

Она – оружие

«Нет пределов совершенству», - решили люди 21-ого века и принялись активно модифицировать самих себя. И преуспели. Вскоре по улицам городов стали бродить толпами странноватые существа: с искусственными руками-ногами, с приборами ночного видения вместо глаз и т.д. Улучшали всё: внешний вид и внутренние органы, нервную систему и память, мозг научились подсоединять к компьютерам. И уже не человек становился придатком машины, но машина – частью человека. Однако и того оказалось мало.

Скарлетт Йоханссон в фильме «Призрак в доспехах»

Компания Hanka Robotics сконструировала уникального киборга – новую, улучшенную версию гомосапиенса. Теперь человеческий интеллект был вмонтирован в искусственную оболочку – в тело робота. Существо звали Миррой. В предыдущей жизни своей (когда она была самой банальной барышней) у Миры была семья, но девушка мало что может вспомнить. Она знает лишь, что их всех убили, знает, что почти уничтожили и её – спасти удалось только мозг. И в новом своем состоянии Мира (Скарлетт Йоханссон) не имеет себе подобных. Она идеальное существо, почти бессмертное, совершенное оружие по борьбе с террористами – с теми, кто когда-то убил её самых родных людей…

Скарлетт Йоханссон в фильме «Призрак в доспехах»

Думаю, что человек, который мало-мальски сталкивался с аниме, не может не знать, что обозначает словосочетание «Призрак в доспехах». Оно и понятно: киберпанковый аниме-фильм 1995-го года давно уже стал культовым. Впрочем, сам «Призрак» появился на свет несколько раньше: тот фильм рисовали по комиксу-манга Масамунэ Сиро (его публиковали с 1989-го года). Так что Кусанаги Мотоко, как вы понимаете, барышня известная, «фан-клуб» у нее огромный, а потому и рейтинг ожиданий у нового фильма тоже не маленький. Оправдаются ли ожидания? Гм, сложный вопрос… Но уверена, что ответ будет банален: все зависит от того, чего именно Вы ждете.

Скарлетт Йоханссон в фильме «Призрак в доспехах»

С одной стороны, авторы нового «Призрака в доспехах» попытались обойтись с «оригиналом» максимально дипломатично. Уже тот факт, что к работе над сценарием привлекали самого Масамунэ Сиро, достоин уважения. Работа Руперта Сандерса действительно очень близка к культовому аниме – сохранены (и оставлены узнаваемыми, а иногда даже срисованы под копирку) всё ключевые сцены; сохранены без изменений характеры основных персонажей; сохранен (и преумножен) облик мегаполиса будущего и т.д.

Кадр из фильма «Призрак в доспехах»

Тем не менее, фильм многое потерял. Делая шаг в сторону зрелищности и драйва, авторы «сократили» почти всю «болтологию», другими словами, лишили фильм философской подкорки. Впрочем, не только философской. Исчезли и некоторые мотивации персонажей, делавшие характеры ярче. Например, почему героиня в аниме предпочитала умереть, но не раствориться в сети? Потому что там она не сможет остаться самой собой, там она потеряет свое «я», станет безликой частицей. Почему она не идет в сеть в новом фильме? «Потому что мое место здесь», - отвечает Майор. И всё. Вот так, по-военному, без объяснений.

Скарлетт Йоханссон в фильме «Призрак в доспехах»

Теперь, что касается экшена. Его у «Призрака» вполне достаточно и сделан он, в общем, добротно (кто бы сомневался!). Тем не менее, некоторое однообразие всё же имеет место быть, например, герои два раза спускаются в подвал, раздается внезапный взрыв, после которого Мира и Бато едва живы и т.д. Кстати, что хорошо в аниме, то в фильме странно: жутко режет глаза специфический «костюмчик Евы». Бегай Майор голой – и то это выглядело бы естественнее. А то такое впечатление, что просто художник испугался какой-нибудь суровой тетеньки из охраны нравственности и просто «замылил» девичьи прелести красотки Скарлетт.

Кадр из фильма «Призрак в доспехах»

Кстати, о Скарлетт. Когда стало известно, что именно она утверждена на роль Миры, многие фанаты аниме восприняли это в штыки (мол, как может в японском комиксе сниматься европейка?). Думаю, что обвинения эти оказались несостоятельными: японский кастинг большую аудиторию точно бы не собрал, а Скарлетт Йоханссон (так же как и Йохан Филип Асбек (Бато) и Жюльет Бинош) смотрится в фильме вполне прилично, хотя никакого откровения от нее, в общем, не ждешь. Впрочем, не стоит ждать «откровений» и от всего фильма: лишившись своего философского наполнения, «Призрак в доспехах» превратился в обычный супергеройский комикс, добротно сделанный, красивый и драйвовый, но… не более.

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 30 марта 2017 г.

Расписание и покупка билетов на фильм «Призрак в доспехах»