«Звонки»: Рецензия Киноафиши

«Клик»

Спустя 11 лет долгожданный сиквел «Звонка 2» вновь на широких экранах. Только теперь Самара уже не девочка, мечтающая найти маму, а юная леди, которой впору искать себе бойфренда. Да и вылезает она не из старого пузатого «ящика», а, под стать времени, из жидкокристаллического телевизора и даже смартфона. Так что «видик» и кассеты здесь остаются лишь данью традиции, злополучное видео давно оцифровано, и подписать себе смертный приговор можно одним кликом.

Кадр из фильма «Звонки»

Как и в предыдущих картинах, главной героиней становится женщина. В прошлые разы тайну утопленницы разгадывала журналистка Рейчел (Наоми Уоттс), в этот раз эстафета у юной Джулии (Матильда Лутц). Девушка решает посмотреть злополучное видео, чтобы спасти своего парня, но обнаруживает новые отрывки, которых не было в оригинале. Эти скрытые кадры посвящены только ей, поэтому, вооружившись вырезками из газет и скудными исследованиями этого явления, Джулия и ее возлюбленный Холт (Алекс Роу) начинают свое расследование. Им помогает профессор Габриэль (Джонни Галэки), дерзнувший исследовать тайну колодца.

Кадр из фильма «Звонки»

Как мы видим, режиссер «Звонков» Хавьер Гутьеррес не отходит от традиций американских ремейков и не оскорбляет чувств поклонников культового хоррора. Они, как мы знаем, имеют склонность считать дни до смерти жертвы и запоминать детали, как это было с японским фильмом «Проклятие. Противостояние». Тогда многие мелочи были отброшены ради эффектности, и девочка из «Звонка» приходила, когда хотела (через два дня, например), и как хотела (как все нормальные люди – через дверь). Так что, хотя условия «игры» сценаристы не меняли, сюжетно нового в ленте немало. Идея со вставленными кадрами дала достаточно простора для нового развития событий и, по сути, запустила расследование по новому пути, без оглядок на уже разгаданные загадки. Зритель получает то, чего ждал от каждого «Звонка» – новые детали из жизни Самары и ответы на ключевые тайны ее феномена. Правда, увлекшись, создатели совсем запутали с родословной девочки, и теперь вообще не понятно, кто ее изначально «породил»…

Кадр из фильма «Звонки»

Что касается хоррор-эффектов, то «Звонки» особую фантазию не продемонстрировали, а смело шли исхоженными еще в начале 2000-х тропами, смакуя уже классические сцены в душе, мух, отражение в зеркале и сны. Из нового были разве что полчища цикад, кладбище, которое смело можно назвать самым страшным эпизодом, и сцена в доме у священника, навязчиво напоминающая другой фильм ужасов - «Не дыши». Все то же эффектное музыкальное сопровождение, чередующееся с выжидающей тишиной, и то же частое дыхание жертвы, сменяющееся истерическим криком. Неожиданность и нагнетание, эти два классических приема и здесь стали основными.

Кадр из фильма «Звонки»

Герои новых «Звонков» получились не особо оригинальными: отвага, граничащая с глупостью, навязчивое желание «освободить» дух Самары и вера в безнаказанность. Но, если в предыдущих частях у главных персонажей была своя история (ребенок, муж, работа), то в новой части они получились какими-то безликими. Просто девушка (мы даже не знаем, чем она занимается) и парень, ввязавшийся в авантюру, и они выполняют своего рода функцию зрительских глаз, позволяющих оценить режиссерские фишки и мрачные спецэффекты. Более менее интересным получился образ профессора, рискнувшего изучить явление (здесь, возможно, отсылка к японскому ученому Томокити Фукураи, исследования которого частично легли в основу книги Кодзи Судзуки). Но и его недостаточно развили, бросив его эксперименты и исследования на полпути.

В целом, «Звонки» Гутьерреса оправдывают ожидания. Благодаря беспроигрышным приемам предыдущих фильмов и оригинальной сюжетной ветви, картина получилась такой же завораживающей и пугающей. И безусловно, это работа интереснее и качественнее многих фильмов-ужасов этого сезона, так что можно не ждать, а смело брать билеты на ночной сеанс.

Инна Син

В российском прокате со 2 февраля 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Звонки»