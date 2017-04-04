«Последствия»: Рецензия Киноафиши

I am back

Беда постучалась к Роману на Рождество. Впрочем, не к нему одному. В тот вечер ей открыли дверь несколько сот человек. А всё из-за сущего пустяка, безделицы. Просто один авиадиспетчер вдруг захотел выпить кофе – может же человек выпить кофе, нет? – и он вышел на пять минут в комнату отдыха. Ничего экстремального в этом не было, не в первый раз: время ночное, небо чистое, рейсов никто не ждет. В общем, второй диспетчер остался один – и не уследил за двумя пультами. И на большой высоте столкнулись два самолета. Не выжил никто. Среди жертв – 52 ребенка.

Арнольд Шварценеггер в фильме «Последствия»

А у Романа Мельника (Арнольд Шварценеггер) погибли жена и дочь. Причем дочка была беременна: Роман ждал внука. Но вместо тихого семейного счастья пришлось ночевать на кладбище: обезумевший отец, муж и дед никак не мог отойти от могилы. Диспетчеру, виноватому без вины, тоже пришлось нелегко: Джейк (Скут МакНэри) стал изгоем, жена его бросила, увезла сына. Весь его дом был расписан словами «убийца», ему пришлось убегать, менять имя. А еще он начал сходить с ума, думать о самоубийстве…

Скут МакНэри в фильме «Последствия»

Вообще-то, «Последствия» – не первый фильм, снятый по той катастрофе: о трагедии над Боденским озером говорилось как в документальном кино, так и в художественном. Всё случилось 1-го июля 2002-го года: Ту-154М Башкирских авиалиний, летевший из Москвы в Барселону, столкнулся с грузовым Боингом. Через год российский архитектор Виталий Калоев, потерявший в том рейсе жену и двоих детей, нашел авиадиспетчера, причастного к катастрофе. Что было дальше, думаю, вы знаете. Если же нет – спойлерить не буду, хотя догадаться не так уж и сложно.

Кадр из фильма «Последствия»

Правда, данный проект – отнюдь не слепок с реальности. В нём кое-что изменили. Продюсер Даррен Аронофски и режиссер Эллиотт Лестер место действия перенесли в США (дабы приблизить трагедию к американскому зрителю), число жертв увеличили, а вместо лета выбрали Рождество. И имена-фамилии героям тоже подкорректировали. Впрочем, все эти изменения носят косметический характер – ничего нового в развитие событий они не приносят. Как не приносит ничего нового и весь сценарий.

Кадр из фильма «Последствия»

Главная «особенность» фильма – его удивительная беспомощность. В «Последствиях», во-первых, всё предсказуемо, а во-вторых, в кадре ровным счетом ничего не происходит. Да, случилась ужасная трагедия. Оба героя мучаются так, как не мучаются и в аду. И что? А ничего. Они просто ходят… и мучаются. Мучаются десять минут, двадцать, тридцать, час, полтора… Нет ни развития сюжета, ни действия, ни характеров: сценарист просто переливает из пустого в порожнее, да и всё. Будь такой ход убедительным – полбеды. Никто бы не придирался. Но вот незадача: «страдания-то» на редкость неестественны и шаблонны.

Арнольд Шварценеггер в фильме «Последствия»

Особенно это касается Романа Мельника, точнее, бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера. Нет, он, конечно, старается, но чем больше усилий он прикладывает, тем нелепее выглядит. Справедливости ради скажу: виноват в этом не он один – к актерской неловкости нужно прибавить неуклюжие диалоги, шаблонные режиссерские ходы и т.д. (В общем, полный набор, как вы понимаете.) Всё это никак не помогает вернувшемуся на большой экран Терминатору, а лишь топит его, и топит нещадно. Впрочем, другим актерам тоже приходится нелегко, хотя Скут МакНэри (Джейк) всё-таки выглядит убедительней: он работает, что называется, на «разрыв аорты», и ему веришь.

Скут МакНэри в фильме «Последствия»

Тем не менее, хоть как-то исправить ситуацию ему не по силам: уж слишком много у фильма просчетов. Один из них: жанровая неопределенность. В принципе, «Последствия» претендуют на некоторую документальность – на приближенность к реальности, жизненность и т.д. Это видно и по выбранной стилистике, и по манере съемки и т.д. Однако за первые полчаса фильм скатывается в такую дешевую мелодраму, что хочется дать деру из зала подальше от этого ужаса. В общем, единственное, за что авторам можно сказать спасибо – это та тема, которую они выбрали. Однако, как выяснилось, сказать им особо нечего. А потому – увы! – ничего и не получилось.

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 6 апреля 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Последствия»