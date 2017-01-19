Собачья жизнь, 2017

- В основе фильма «Собачья жизнь» лежит роман Брюса Кэмерона «Жизнь и цель собаки»

- Изначально в проекте должен был участовать Брэдли Купер, который во второй раз в своей карьере озвучил бы персонажа полнометражного фильма. Первый его опыт был в «Стражах Галактики» (Реактивный Енот). В итоге его заменил Джош Гад

- Для Джоша Гада фильм «Собачья жизнь» стал пятым проектом, где он является актёром озвучания

- Одним из сценаристов стала Катрин Мишон, которая писала сценарии к эпизодам популярного телесериала о собаке «Новые приключения Лэсси»

- Организация PETA заявила о бойкотировании фильма после того, как в Интернет попал ролик со съёмок, где собаку по кличке Геракл пытаются столкнуть в бассейн с водой