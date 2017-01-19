Собачья жизнь, 2017

Двукратный номинант на премию Оскар, Лассе Хальстрём, подарил миру немало известных и культовых картин. Среди них особенно выделяются: «Хатико: Самый верный друг», «Шоколад», «Моя собачья жизнь» и «Что гложет Гилберта Грейпа?». Его новое творение «Собачья жизнь» вновь расскажет о лучшем друге человека. Одну из главных ролей в фильме сыграла перспективная молодая актриса Бритт Робертсон («Земля будущего», «Дальняя дорога»). А собаку озвучил Брэдли Купер («Мой парень - псих»).
Фильм «Собачья жизнь» расскажет историю необычного пса, который обладает способностью к перерождению. В каждой новой жизни он преданно исполняет главную цель – помогает людям. Однако в очередном перевоплощении он всё так же продолжает хранить верность своему первому хозяину, с которым его связывает намного больше, чем просто дружба.
- В основе фильма «Собачья жизнь» лежит роман Брюса Кэмерона «Жизнь и цель собаки»
- Изначально в проекте должен был участовать Брэдли Купер, который во второй раз в своей карьере озвучил бы персонажа полнометражного фильма. Первый его опыт был в «Стражах Галактики» (Реактивный Енот). В итоге его заменил Джош Гад
- Для Джоша Гада фильм «Собачья жизнь» стал пятым проектом, где он является актёром озвучания
- Одним из сценаристов стала Катрин Мишон, которая писала сценарии к эпизодам популярного телесериала о собаке «Новые приключения Лэсси»
- Организация PETA заявила о бойкотировании фильма после того, как в Интернет попал ролик со съёмок, где собаку по кличке Геракл пытаются столкнуть в бассейн с водой
Собаки бывают разных пород, мастей и размеров. Они наши самые верные и преданные друзья, а мы учим их хорошим манерам. Собаки всегда думают о нас, правда, иногда и о беконе. Все они каждый день провожают и встречают нас у порога в уверенности, что пока им есть, кого облизывать и любить, в их жизни есть смысл.
Был приглашен снова на закрытый пресс-показ/предпоказ в гостиницу Москва, несмотря на мои предыдущие рецензии в негативном… Читать дальше…
Без лишних, сразу же "спойлер": Собачья жизнь абсолютно чудный фильм, душевный, добрый и крайне рекомендую всем привсем.
Этот фильм… Читать дальше…