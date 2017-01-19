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Собачья жизнь Собачья жизнь
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A Dog's Purpose

Собачья жизнь, 2017

2017 / США
8.2 Оцените
101 голос Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Двукратный номинант на премию Оскар, Лассе Хальстрём, подарил миру немало известных и культовых картин. Среди них особенно выделяются: «Хатико: Самый верный друг», «Шоколад», «Моя собачья жизнь» и «Что гложет Гилберта Грейпа?». Его новое творение «Собачья жизнь» вновь расскажет о лучшем друге человека. Одну из главных ролей в фильме сыграла перспективная молодая актриса Бритт Робертсон («Земля будущего», «Дальняя дорога»). А собаку озвучил Брэдли Купер («Мой парень - псих»).

Фильм «Собачья жизнь» расскажет историю необычного пса, который обладает способностью к перерождению. В каждой новой жизни он преданно исполняет главную цель – помогает людям. Однако в очередном перевоплощении он всё так же продолжает хранить верность своему первому хозяину, с которым его связывает намного больше, чем просто дружба.

- В основе фильма «Собачья жизнь» лежит роман Брюса Кэмерона «Жизнь и цель собаки»

- Изначально в проекте должен был участовать Брэдли Купер, который во второй раз в своей карьере озвучил бы персонажа полнометражного фильма. Первый его опыт был в «Стражах Галактики» (Реактивный Енот). В итоге его заменил Джош Гад

- Для Джоша Гада фильм «Собачья жизнь» стал пятым проектом, где он является актёром озвучания

- Одним из сценаристов стала Катрин Мишон, которая писала сценарии к эпизодам популярного телесериала о собаке «Новые приключения Лэсси»

- Организация PETA заявила о бойкотировании фильма после того, как в Интернет попал ролик со съёмок, где собаку по кличке Геракл пытаются столкнуть в бассейн с водой

 

Собаки бывают разных пород, мастей и размеров. Они наши самые  верные и преданные друзья, а мы учим их хорошим манерам. Собаки всегда думают о нас, правда, иногда и о беконе. Все они каждый день провожают и встречают нас у порога в уверенности, что пока им есть, кого облизывать и любить, в их жизни есть смысл.

8.2 Оцените
101 голос Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 30 марта 2017
Премьера онлайн 28 августа 2017
Премьера в мире 19 января 2017
Возраст 6+
Прокатчик UPI
Режиссер
Лассе Халльстрем
Лассе Халльстрем
В ролях
Бритт Робертсон
Бритт Робертсон
Брэдли Купер
Брэдли Купер
Деннис Куэйд
Деннис Куэйд
Пегги Липтон
Пегги Липтон
Джульет Райлэнс
Джульет Райлэнс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Собачья жизнь 7 постеров
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Валентин 24 марта 2017, 03:17
Собачья жизнь

Без лишних, сразу же "спойлер": Собачья жизнь абсолютно чудный фильм, душевный, добрый и крайне рекомендую всем привсем.
Этот фильм… Читать дальше…
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