«Крым»: Рецензия Киноафиши

Как не потерять любовь

Крымская весна. То, что сегодня кажется фактом, хоть и противоречивым, в 2014 году было стихийно формировавшейся реальностью. После Евромайдана и установления нового украинского правительства между полуостровом и Киевом начало возрастать напряжение, подогреваемое прошлыми обидами, непониманием и взаимными обвинениями. И в этом обнуляющем все вокруг хаосе пытается не погаснуть маленькая искра любви Саши (Роман Курцын) из Севастополя и Алены (Евгения Лапова) из Киева. Практически не имея шансов на будущее без душевных травм, они пытаются не потерять чувства за политическим самоопределением и поиском правды. В воздухе висят никем непроизнесенные вопросы. Как не дать войне ворваться на семейный обед и разладить родных? Как не дать войне обесценить дружбу предательством? Как не дать войне убить любовь?

Кадр из фильма «Крым»

«Крым», провокационный с самого названия, – эмоциональное посвящение Алексея Пиманова, известного телеведущего, за плечами которого разноплановый режиссерский опыт, вроде комедии «Овечка Долли была злая и рано умерла» или военного детектива «Александровский сад». Собранный из реальных событий, он вопреки ожиданиям масс держит фокус не на политике, а людях, болезненно переживающих конфликт народа. В его объективе не герои военных блокбастеров, выбивающие пистолет из рук врага и побеждающие в неравной схватке. А люди, которые боятся братской войны, глупой смерти и неясного будущего. Они верят в простые и по-своему справедливые убеждения, берут оружие от безвыходности и совершают подвиг молча. Алена и Саша – дети этого конфликта, которого они не хотели, но за который им придется нести ответственность. Их любовь – хрупкая надежда, способная связать два берега, так отдалившиеся за несколько месяцев.

Кадр из фильма «Крым»

Это первый художественный фильм о крымских событиях, а потому нельзя не отметить смелость Пиманова, который «не мог не снять» или ждать каких-нибудь 5 лет. Он говорит о том, что видел, знает и чувствует, пытаясь показать душевный надлом целого народа, а не политические перипетии. Этим картина напоминает «Холодное танго» Павла Чухрая, который рассказывает об оккупации Прибалтики, о Литве, зажатой между чужими геополитическими интересами. Там главные герои, еврей и литовка, также оказываются отражением конфликта, который превращает любовь в болезненную страсть, отравляемую обвинениями и предательством. И если смотреть на «Крым» именно в этом ракурсе, то сразу разойдутся тучи несогласия и сиюминутных лозунгов, позволив взглянуть на сердце истории, а не на развевающиеся на фоне флаги.

Кадр из фильма «Крым»

Проект Пиманова действительно масштабный, одним крылом перекрывающий многое из снятого. При поддержке Министерства обороны (глава которого и предложил идею) в фильме удалось снять невероятное количество военной техники. Вертолеты, БТРы, «Тигры», КАМАЗы, крейсер «Москва» врываются в беспокойный нарратив с чувством тревоги и затаившейся силы. Реальные спецназовцы, жители Севастополя, локации – все это, конечно, умножает эмоцию и захватывает дух... Но впечатляют, на самом деле, совсем другие сцены. Например, когда человек в черной маске играет на фортепиано, выкрашенном в желто-голубые цвета. Или сцена с пустым поездом, прибывающим на вокзал, здесь показывается, как медленно и тихо начинается война. Или реальные телефонные разговоры людей во время титров – как быстро люди забывают друг друга, не простив другой выбор.

«Крым» – фильм слишком своевременный и острый по определению. Однако со временем весь этот политический налет спадет, и тогда обнажится его истинная суть – любовь.

Инна Син

В российском прокате с 28 сентября 2017 года

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