Скрытые фигуры, 2017

После того, как Тараджи П. Хенсон подписала контракт на роль Кэтрин Джонсон, она встретилась с реальной Кэтрин Джонсон, которой было 98 лет, чтобы обсудить детали ее характера. После того, как Джонсон посмотрела фильм, она одобрила игру Хенсон, но задалась вопросом, почему кто-то хочет снять фильм о ее жизни.

Персонажи по имени Пол Стэффорд и Вивьен Митчелл являются вымышленными. Их образы основаны на нескольких реальных членах команды, которые работали в НАСА и пренебрежительно относились к чернокожим коллегам.

С проблемой раздельных ванных комнат сталкивалась не Кэтрин Джонсон, а Мэри Джексон. Джонсон даже не знала, что ванные комнаты в Ист-Сайде были раздельными, и использовала комнаты “только для белых” в течение многих лет, прежде чем кто-то пожаловался. Она просто проигнорировала эту жалобу и претензий больше не возникало.

Прежде чем вручить награду за лучший документальный фильм на 89-й церемонии “Оскар”, звезды фильма, Тараджи П. Хенсон, Октавия Спенсер и Жанель Монэ, пригласили на сцену 98-летнюю Кэтрин Джонсон. Она получила стоячие овации от зрителей.

В сцене, где Пол Стэффорд разговаривает с инженерами НАСА о необходимости сделать математические расчеты для повторного входа, среди инженеров появляется Марк Армстронг, сын астронавта “Аполлона-11” Нила Армстронга. Он был приглашен актером Кеном Штрунком для появления в этом эпизоде.

98-летняя Кэтрин Джонсон оставалась единственной живой участницей тех событий. В ноябре 2015 года президент Барак Обама наградил Джонсон Президентской Медалью Свободы за ее работу в НАСА. В следующем году новому вычислительному исследовательскому центру НАСА стоимостью 30 миллионов долларов и площадью 3700 квадратных метров было присвоено имя Кэтрин Джонсон. Она умерла 24 февраля 2020 года в возрасте 101 года.

Декорации, которые использовались для изображения дома Дороти, где дамы играют в карты и танцуют, на самом деле являются историческим домом в Атланте, где встречались пионеры борьбы за гражданские прав Ральф Абернати и Мартин Лютер Кинг.

Ключевым элементом в создании настроения фильма стали цвета. «Холодные» декорации в НАСА, где производились расчеты, были сняты в стерильных белых, серых и серебряных тонах, что резко контрастировало с «теплыми» декорациями офиса Эла Харрисона и домов женщин.

В реальной жизни Джон Гленн на момент запуска был намного старше, чем показано в фильме. Когда запуск состоялся в январе 1962 года, ему был почти 41 год, в то время как актеру Глену Пауэллу было 27 лет во время съемок.