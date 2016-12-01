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Скрытые фигуры Скрытые фигуры
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Hidden Figures

Скрытые фигуры, 2017

2017 / США
7.4 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Режиссёром ленты «Невидимые цифры» выступил Тед Мелфи, автор фильма «Святой Винсент», а также сценарист («Уйти красиво»). В главных ролях снялись узнаваемые во всём мире актёры, среди которых Кирстен Данст («Интервью с вампиром», «Человек паук», «Меланхолия»), Октавия Спенсер («Прислуга»), Кевин Костнер («Телохранитель», «Водный мир»), Тараджи П. Хенсон («Загадочная история Бенджамина Баттона») и звезда сериала «Теория большого взрыва» Джим Парсонс.

Фильм «Невидимые цифры» расскажет историю трёх чернокожих женщин, которые являются выдающимися математиками. Кэтрин, Мэри и Дороти посчастливилось устроиться на работу в НАСА и стать частью чего-то особенного. К выходу в космос готовится астронавт Джон Гленн, которому суждено первым облететь земную орбиту. Безусловно, это стало возможным, благодаря трудам выдающихся учёных и инженеров, но без главных героинь полёт вряд ли бы состоялся. Они столкнутся с жестокими стереотипами и дискриминацией, но всё равно выйдут из этой борьбы безусловными победителями.

После того, как Тараджи П. Хенсон подписала контракт на роль Кэтрин Джонсон, она встретилась с реальной Кэтрин Джонсон, которой было 98 лет, чтобы обсудить детали ее характера. После того, как Джонсон посмотрела фильм, она одобрила игру Хенсон, но задалась вопросом, почему кто-то хочет снять фильм о ее жизни.

Персонажи по имени Пол Стэффорд и Вивьен Митчелл являются вымышленными. Их образы основаны на нескольких реальных членах команды, которые работали в НАСА и пренебрежительно относились к чернокожим коллегам.

С проблемой раздельных ванных комнат сталкивалась не Кэтрин Джонсон, а Мэри Джексон. Джонсон даже не знала, что ванные комнаты в Ист-Сайде были раздельными, и использовала комнаты “только для белых” в течение многих лет, прежде чем кто-то пожаловался. Она просто проигнорировала эту жалобу и претензий больше не возникало.

Прежде чем вручить награду за лучший документальный фильм на 89-й церемонии “Оскар”, звезды фильма, Тараджи П. Хенсон, Октавия Спенсер и Жанель Монэ, пригласили на сцену 98-летнюю Кэтрин Джонсон. Она получила стоячие овации от зрителей.

В сцене, где Пол Стэффорд разговаривает с инженерами НАСА о необходимости сделать математические расчеты для повторного входа, среди инженеров появляется Марк Армстронг, сын астронавта “Аполлона-11” Нила Армстронга. Он был приглашен актером Кеном Штрунком для появления в этом эпизоде.

98-летняя Кэтрин Джонсон оставалась единственной живой участницей тех событий. В ноябре 2015 года президент Барак Обама наградил Джонсон Президентской Медалью Свободы за ее работу в НАСА. В следующем году новому вычислительному исследовательскому центру НАСА стоимостью 30 миллионов долларов и площадью 3700 квадратных метров было присвоено имя Кэтрин Джонсон. Она умерла 24 февраля 2020 года в возрасте 101 года.

Декорации, которые использовались для изображения дома Дороти, где дамы играют в карты и танцуют, на самом деле являются историческим домом в Атланте, где встречались пионеры борьбы за гражданские прав Ральф Абернати и Мартин Лютер Кинг.

Ключевым элементом в создании настроения фильма стали цвета. «Холодные» декорации в НАСА, где производились расчеты, были сняты в стерильных белых, серых и серебряных тонах, что резко контрастировало с «теплыми» декорациями офиса Эла Харрисона и домов женщин.

В реальной жизни Джон Гленн на момент запуска был намного старше, чем показано в фильме. Когда запуск состоялся в январе 1962 года, ему был почти 41 год, в то время как актеру Глену Пауэллу было 27 лет во время съемок.

Сотрудницы NASA Кэтрин Джонсон, Дороти Вон и Мэри Джексон стояли за одной из самых величайших операций в американской истории – запуском на орбиту астронавта Джона Гленна. Гленн стал первым американцем, облетевшим земной шар, что позволило США вернуть доверие нации и вновь стать полноправным участником космической гонки. Трио удивительных женщин, несмотря на расовые и гендерные предрассудки, сумело совершить прорыв и тем самым вдохновило целые поколения на великие мечты

7.4 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 16 марта 2017
Премьера онлайн 28 марта 2017
Премьера в мире 1 декабря 2016
Возраст 12+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Тед Мелфи
Тед Мелфи
В ролях
Тараджи П. Хенсон
Тараджи П. Хенсон
Октавия Спенсер
Октавия Спенсер
Жанель Моне
Жанель Моне
Кирстен Данст
Кирстен Данст
Кевин Костнер
Кевин Костнер
Все актеры и съемочная группа
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Скрытые фигуры
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Человеческая фантазия почти безгранична, поэтому мировой кинематограф видел самые разные истории. Но самая большая выдумщица, как ни крути, всё-таки жизнь, потому что её истории, кажущиеся невероятными, очень часто являются действительно удивительными. Одну такую истории рассказал зрителям режиссёр Тед Мелфи в своей драме «Скрытые фигуры» («Hidden Figures»). Кадр из фильма «Скрытые фигуры» Эта история о трёх афроамериканках, которые работают в НАСА.…
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