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The Circle

Сфера, 2017

2017 / США / ОАЭ
6.5 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 5.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Сфера» снял режиссёр Джеймс Понсольдт («Конец тура», «Бесстыдники»). В картине собрался просто фантастический актёрский состав: Эмма Уотсон («Красавица и чудовище», серия «Гарри Поттер»), Карен Гиллан («Стражи Галактики», «Доктор Кто»), Том Хэнкс («Форрест Гамп», «Чудо на Гудзоне»), Джон Бойега («Звёздные войны: Пробуждение силы»), Эллар Колтрейн («Отрочество») и другие.

Картина «Сфера» расскажет о компании The Circle, которая объединила в одну систему страницы социальных сетей, электронную почту, а также информацию о банковских счетах и покупках своих пользователей. На первый взгляд это кажется удобным, ведь теперь практически у каждого есть возможность иметь свой онлайн-идентификатор. Однако же везде кроется свой подовдный камень, и на самом деле этот проект задумывался совсем не для того, чтобы упростить жизнь людей и достичь новой ступени технического прогресса...

- Фильм «Сфера» снят по роману Дэйва Эггерса

- В фильме могла сыграть Алисися Викандер, однако на роль была в итоге выбрана Эмма Уотсон

- Том Хэнкс уже во второй раз играет в экранизации книг Эггерса. До этого была картина «Голограмма для короля»

- Том Хэнкс и Билл Пэкстон впервые играют вместе со времён «Аполлона 13»

Недалёкое будущее. Мэй устраивается на работу в глобальную интернет-компанию «Сфера», которую возглавляет гуру социальных медиа Эймон Бэйли. Основатель «Сферы» замечает талантливую сотрудницу и приглашает её принять участие в прорывном эксперименте, который призван перевернуть представления миллиардов людей о возможностях индивида и границах личной свободы.Вскоре Мэй предстоит узнать о компании-гиганте Силиконовой долины пугающую правду. От поступков и смелости девушки будет зависеть судьба её друзей, близких и всего человечества.

6.5 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 27 апреля 2017
Премьера онлайн 30 июня 2017
Премьера в мире 26 апреля 2017
Возраст 12+
Прокатчик МВК
Режиссер
Джеймс Понсольдт
Джеймс Понсольдт
В ролях
Эмма Уотсон
Эмма Уотсон
Том Хэнкс
Том Хэнкс
Джон Бойега
Джон Бойега
Карен Гиллан
Карен Гиллан
Билл Пэкстон
Билл Пэкстон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сфера 4 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Мы и заметить не успели, как социальные сети и повсеместная компьютеризация напрочь вплелись в нашу привычную жизнь: высказывай своё узконаправленное, респектабельное и непременно важное мнение; выкладывай видео, фотографии; ставь лайки, делай рассылки, делись с друзьями, знакомыми, родственниками, сливай о себе всё, друг, до последней капли, нам это безусловно интересно! Даже в 2004 году, когда Марк Цукерберг только основал Facebook, всё вышеописанное казалось больной фантазией какого-нибудь…
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КиноМюсли 28 апреля 2017, 23:35
ЧТОБЫ СТАТЬ ИЗВЕСТНОЙ - НАДО УКРАСТЬ КАЯК
Обзор человека, ничего не понимающего в рецензиях на фильмы. "СФЕРА" (Мое мнение может отличаться… Читать дальше…
AnnaDemidova 5 мая 2017, 02:26
Нет, понятно, что книги переделывают, сокращают, чтобы сделать фильм. Но нельзя же полностью менять основную идею, то, ради чего она написана!… Читать дальше…
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саундтрек фильма Сфера
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Назван единственный актер, «убитый» Терминатором, Хищником и Чужим Джеймс Кэмерон словно специально нанимал его в свои фильмы, чтобы зрелищно вывести из сюжета. 
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18 июня 2020 14:46
Netflix и Люк Бессон задумались о сотрудничестве Компания Люка Бессона EuropaCorp и Netflix приступили к переговорам. Стриминговый сервис и знаменитый режиссер обсуждают возможность и условия совместного сотрудничества. В случае заключения договора
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2 февраля 2018 01:21
Триллер «Сфера» с Эммой Уотсон и Томом Хэнксом получил дату премьеры Хотя после завершения работы над диснеевской сказкой «Красавица и чудовище» Эмма Уотсон предпочла взять паузу в актерской карьере, фильмы с ее участием еще неоднократно будут появляться
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12 октября 2016 07:13
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