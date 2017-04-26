Сфера, 2017

Фильм «Сфера» снял режиссёр Джеймс Понсольдт («Конец тура», «Бесстыдники»). В картине собрался просто фантастический актёрский состав: Эмма Уотсон («Красавица и чудовище», серия «Гарри Поттер»), Карен Гиллан («Стражи Галактики», «Доктор Кто»), Том Хэнкс («Форрест Гамп», «Чудо на Гудзоне»), Джон Бойега («Звёздные войны: Пробуждение силы»), Эллар Колтрейн («Отрочество») и другие.
Картина «Сфера» расскажет о компании The Circle, которая объединила в одну систему страницы социальных сетей, электронную почту, а также информацию о банковских счетах и покупках своих пользователей. На первый взгляд это кажется удобным, ведь теперь практически у каждого есть возможность иметь свой онлайн-идентификатор. Однако же везде кроется свой подовдный камень, и на самом деле этот проект задумывался совсем не для того, чтобы упростить жизнь людей и достичь новой ступени технического прогресса...
- Фильм «Сфера» снят по роману Дэйва Эггерса
- В фильме могла сыграть Алисися Викандер, однако на роль была в итоге выбрана Эмма Уотсон
- Том Хэнкс уже во второй раз играет в экранизации книг Эггерса. До этого была картина «Голограмма для короля»
- Том Хэнкс и Билл Пэкстон впервые играют вместе со времён «Аполлона 13»
Недалёкое будущее. Мэй устраивается на работу в глобальную интернет-компанию «Сфера», которую возглавляет гуру социальных медиа Эймон Бэйли. Основатель «Сферы» замечает талантливую сотрудницу и приглашает её принять участие в прорывном эксперименте, который призван перевернуть представления миллиардов людей о возможностях индивида и границах личной свободы.Вскоре Мэй предстоит узнать о компании-гиганте Силиконовой долины пугающую правду. От поступков и смелости девушки будет зависеть судьба её друзей, близких и всего человечества.
Обзор человека, ничего не понимающего в рецензиях на фильмы. "СФЕРА" (Мое мнение может отличаться… Читать дальше…