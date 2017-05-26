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Двуличный любовник Двуличный любовник
Киноафиша Фильмы Двуличный любовник
L'amant double

Двуличный любовник, 2017

2017 / Франция
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22 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
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О девушке, которая заводит роман со своим психоаналитиком
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Двуличный любовник» - это новый фильм Франсуа Озона («В доме», «Франц», «8 женщин»), снятый в жанре эротического триллера. В картине сыграли такие актёры, как Марина Вакт («Молода и прекрасна», «Образцовые семьи»), Жаклин Биссет («Танцы на грани», «Честная куртизанка»), Жереми Ренье («Вечность», «Неизвестная») и другие.

В центре сюжета ленты «Двуличный любовник» окажется молодая девушка по имени Хлое. С недавнего времени она страдает сильными болям в животе, однако медицинский осмотр не даёт результатов. Тогда врач предлагает Хлое обратиться к психотерапевту. На сеансе у Пола она получает необходимую помощь и даже нечто более - их отношения перерастают в романтические. Но у него есть свои тайны, о которых героине только предстоит узнать...

- Фильм «Двуличный любовник» вошёл в конкурсную программу Каннского кинофестиваля в 2017 году

- Картина начинается со сцены осмотра гинеколога, во время которой камера проникает внутрь героини

- Марина Вакт уже играла у Франсуа Озона в фильме «Молода и прекрасна»

Хрупкая красавица Хлоя влюбляется в своего психоаналитика Пола. Когда пара начинает жить вместе, Хлоя обнаруживает, что ее возлюбленный совсем не тот, за кого себя выдает.

6.1 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 19 октября 2017
Премьера онлайн 27 февраля 2018
Премьера в мире 26 мая 2017
Возраст 18+
Прокатчик A-One Films
Режиссер
Франсуа Озон
Франсуа Озон
В ролях
Жаклин Биссет
Жаклин Биссет
Марина Вакт
Марина Вакт
Жереми Ренье
Жереми Ренье
Мириам Буайе
Мириам Буайе
Доминик Реймон
Доминик Реймон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Двуличный любовник 3 постера
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Хлоя (Марина Вакт) мучается от болей в животе. Врачи не могут установить причину страданий девушки, и по совету гинеколога она отправляется на прием к психотерапевту. Поль (Жереми Ренье) немногословен. Он редко задает вопросы, но его методы срабатывают. Боли в животе проходят, Хлоя чувствует себя более уверенно и быстро находит работу – смотрительницей в музее. Тем не менее сеансы терапии, по мнению Поля, следует прекратить, по крайней мере, его подопечной надо поискать другого аналитика,…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Он как белый экран, на который можно проецировать свои фантазмы» − актриса Марина Вакт рассказала «Киноафише» о фильме «Двуличный любовник» ­­19 октября на российские экраны выходит неожиданная картина Франсуа Озона «Двуличный любовник» − эротический триллер, заигрывающий с реальностью и ее прочтением. Бросая
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18 октября 2017 14:48
Фестиваль французского кино «Le Cinema Français» пройдет в 20 городах России С 11 по 18 октября в избранных кинотеатрах нашей сети состоится IV Фестиваль французского кино LE CINEMA FRANCAIS при поддержке Посольства Франции, Французского Института в России и Альянс Франсез
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13 октября 2017 20:07
Актриса Марина Вакт представит фильм «Двуличный любовник» в Петербурге 13 октября в кинотеатре «Кино&Театр» в Англетере состоится закрытый предпоказ фильма «Двуличный любовник», который посетит актриса Марина Вакт, исполнившая главную
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10 октября 2017 17:38
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