Двуличный любовник, 2017

«Двуличный любовник» - это новый фильм Франсуа Озона («В доме», «Франц», «8 женщин»), снятый в жанре эротического триллера. В картине сыграли такие актёры, как Марина Вакт («Молода и прекрасна», «Образцовые семьи»), Жаклин Биссет («Танцы на грани», «Честная куртизанка»), Жереми Ренье («Вечность», «Неизвестная») и другие.

В центре сюжета ленты «Двуличный любовник» окажется молодая девушка по имени Хлое. С недавнего времени она страдает сильными болям в животе, однако медицинский осмотр не даёт результатов. Тогда врач предлагает Хлое обратиться к психотерапевту. На сеансе у Пола она получает необходимую помощь и даже нечто более - их отношения перерастают в романтические. Но у него есть свои тайны, о которых героине только предстоит узнать...