Весь этот мир, 2017

Фильм «Весь этот мир» сняла режиссёр Стелла Меги, дебютировавшая в 2016 году с лентой Jean of the Joneses. В картине снялись Ник Дж.Робинсон («Мир Юрского периода»), Тэйлор Хиксон («Дэдпул»), Ана де ла Регера («Книга жизни», «Нарко»), Амандла Стенберг («Голодные игры») и другие.

В центре сюжета фильма «Весь этот мир» окажется девушка, которая страдает многчисленными аллергиями. Целыми днями она сидит в своей комнате и не может выйти на улицу. Но однажды по соседству появляется новый парень, который покоряет сердце героини, казалось бы, обречённой на одиночество.