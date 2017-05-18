Весь этот мир, 2017

Фильм «Весь этот мир» сняла режиссёр Стелла Меги, дебютировавшая в 2016 году с лентой Jean of the Joneses. В картине снялись Ник Дж.Робинсон («Мир Юрского периода»), Тэйлор Хиксон («Дэдпул»), Ана де ла Регера («Книга жизни», «Нарко»), Амандла Стенберг («Голодные игры») и другие.
В центре сюжета фильма «Весь этот мир» окажется девушка, которая страдает многчисленными аллергиями. Целыми днями она сидит в своей комнате и не может выйти на улицу. Но однажды по соседству появляется новый парень, который покоряет сердце героини, казалось бы, обречённой на одиночество.
- В основе фильма «Весь этот мир» лежит одноимённая книга Николы Юна
Что, если ты не можешь коснуться ни единого предмета из внешнего мира? Тебе не сделать ни единого глотка свежего воздуха и ни один лучик солнца не согреет твоего лица... а соседский мальчишка никогда не поцелует тебя.
«Весь этот мир» представит невероятную историю любви Мэдди, умной, любознательной 18-летней девушки с богатым воображением, которая из-за болезни не может выйти за пределы герметично закрытых комнат своего дома, и Олли, ее соседа, который не позволит помешать им. Мэдди отчаянно хочет ощутить все прелести внешнего мира и очарование первой любви. Всегда разделенные оконнными стеклами, связанные лишь перепиской, она и Олли все равно сближаются и готовы рискнуть всем, чтобы быть вместе...даже если это означает потерять все.