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Весь этот мир Весь этот мир
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Весь этот мир, 2017

2017 / США
7.5 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Весь этот мир» сняла режиссёр Стелла Меги, дебютировавшая в 2016 году с лентой Jean of the Joneses. В картине снялись Ник Дж.Робинсон («Мир Юрского периода»), Тэйлор Хиксон («Дэдпул»), Ана де ла Регера («Книга жизни», «Нарко»), Амандла Стенберг («Голодные игры») и другие.

В центре сюжета фильма «Весь этот мир» окажется девушка, которая страдает многчисленными аллергиями. Целыми днями она сидит в своей комнате и не может выйти на улицу. Но однажды по соседству появляется новый парень, который покоряет сердце героини, казалось бы, обречённой на одиночество.

- В основе фильма «Весь этот мир» лежит одноимённая книга Николы Юна

Что, если ты не можешь коснуться ни единого предмета из внешнего мира? Тебе не сделать ни единого глотка свежего воздуха и ни один лучик солнца не согреет твоего лица... а соседский мальчишка никогда не поцелует тебя.

«Весь этот мир» представит невероятную историю любви Мэдди, умной, любознательной 18-летней девушки с богатым воображением, которая из-за болезни не может выйти за пределы герметично закрытых комнат своего дома, и Олли, ее соседа, который не позволит помешать им. Мэдди отчаянно хочет ощутить все прелести внешнего мира и очарование первой любви. Всегда разделенные оконнными стеклами, связанные лишь перепиской, она и Олли все равно сближаются и готовы рискнуть всем, чтобы быть вместе...даже если это означает потерять все.

 

7.5 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 15 июня 2017
Премьера в мире 18 мая 2017
Возраст 12+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Стелла Меги
В ролях
Ник Робинсон
Ник Робинсон
Тэйлор Хиксон
Тэйлор Хиксон
Ана де ла Регера
Ана де ла Регера
Амандла Стенберг
Амандла Стенберг
Аника Нони Роуз
Аника Нони Роуз
Все актеры и съемочная группа
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Мэдделин Уиттиер (Амандла Стенберг) можно с уверенностью назвать завидной невестой. Умная, образованная, симпатичная, без вредных привычек и, в противовес Рамоне, героине «Скотта Пилигрима против всех», не обладает головокружительным перечнем из орды злополучных бывших. Одним словом, Мэдди безупречна. Однако, как позже заметит один из героев фильма, у всех должны быть свои недостатки. И окажется чертовски прав! Вся непорочная чистота мира юной красавицы зиждется на одном занятном…
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Сергей 28 июня 2017, 02:19
Так се
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14 июня 2017 20:12
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