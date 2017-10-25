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Матильда Матильда
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Матильда, 2017

2017 / Россия
7.7 Оцените
260 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Любовная история императора и балерины, ставшая легендой
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На экраны выходит новый фильм Алексея Учителя («Прогулка») «Матильда». Сценарий к картине был написан дебютантом Александром Тереховым. В ленте собрался поистине интернациональный актёрский состав: Михалина Ольшанска из Польши, Луиза Вольфрам и Ларс Айдингер из Германии, актриса литовского происхождения Ингеборга Дапкунайте, а также наши соотечественники Данила Козловский, Евгений Миронов и Сергей Гармаш. Одним из продюсеров картины выступил Владимир Винокур. В центре сюжета фильма «Матильда» любовная история, случившаяся между последним российским императором Николаем II и легендарной балериной Матильдой Кшесинской, которая выступала в Мариинском театре. Их роман продлился с 1894 по 1896 годы, однако печально завершился из-за того, что Николай выбрал государственный долг, взяв в жёны Александру Фёдоровну. 

Конец XIX века, Российская империя. Цесаревич Николай — сын императора Александра III и будущий наследник российского престола. Его ждет великая политическая карьера, но все, что касается личной жизни заранее предопределено: он должен жениться на девушке королевских кровей и продолжить династию Романовых — царям в России не положено отступать от традиций.

Смуту в существующий порядок вносит балерина Матильда Кшесинская. Во время спектакля в Мариинском театре она очаровывает Николая своим танцем. Несмотря на все правила, Николай начинает искать с балериной встреч. Он поджидает ее после выступлений, дарит ей цветы и дорогие украшения, не скрывая своих чувств. Матильда не может и не хочет отвергать такого ухажера, но оба понимают, что это игра с огнем.

Их отношения не остаются незамеченными. Поведение наследника порождает множество слухов среди придворных. Николай провоцирует гнев графа Воронцова, также влюбленного в Кшесинскую. Его увлечение пугает его мать, императрицу Марию Федоровну, которая видит в этой интрижке угрозу государству и решает во что бы то ни стало с ней покончить.

Николай II канонизирован Русской Православной церковью, поэтому еще до выхода картины в прокаты она стала предметом общественного скандала. В кинотеатры Москвы организацией «Христианское государство — святая Русь» были направлены сотни писем с требованием отказаться от показа фильма, поскольку в нем содержатся сцены, оскорбляющие чувства верующих, в частности, высказывания на тему внебрачной связи Николая II. Также с обвинением и требованием проверить фильм на соответствие законам выступила депутат Госдумы Наталья Поклонская. Результатом скандала стал возросший интерес к фильму и режиссеру. Однако итоговые кассовые сборы оказались низкими.

Премьера фильма состоялась 23 октября 2017 года в Мариинском театре в Санкт-Петербурге.

В написании сценария принимали участие более 10 сценаристов, среди них были американец и француз. Однако в итоге автором сценария стал писатель Александр Терехов, работающий в жанре псевдодокументалистики и являющийся лауреатом нескольких литературных премий России.

Съемки многих сцен проходили в исторических зданиях Санкт-Петербурга. Среди них: Мариинский театр, Екатерининский, Александровский, Юсуповский и Елагиноостровский дворцы. В качестве декораций были воссозданы Успенский собор, Дворец на Речном понтоне и интерьеры вагонов Императорского железнодорожного состава.

На создание нарядов было потрачено более 17 тонн ткани, а всего было изготовлено пять тысяч костюмов.

Музыка американского композитора Марко Белтрами из фильма была записана расширенным составом Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

Бюджет фильма — 25 миллионов долларов.

Роль Матильды Кшесинской должна была исполнить американская актриса Кира Найтли. Но начало съемок было отложено на несколько месяцев и за это время Найтли забеременела.

Луиза Вольфрам, сыгравшая роль Алисы Гессен-Дармштадтской, впервые была замечена режиссером Алексеем Учителем во время гастролей берлинского театра “Шаубюне” в России.

Имя исполнительницы главной роли Михалины Ольшанской держалось в тайне вплоть до появления первого трейлера.

Изначально актер Ларс Айдингер был приглашен на роль врача-психиатра Фишеля. Но когда он появился на съемочной площадке и ему наложили грим с бородой, создатели фильма были поражены его сходством с Николаем II. В итоге Айдингеру предложили сыграть цесаревича.

Актеры фильма подписывали договор о неразглашении хода съемочного процесса.

По словам режиссера, на съемках присутствовали научный и исторический консультанты, а также консультант по церковным таинствам.

Последний русский император и балерина, утвердившая славу русского балета. Страсть, которая могла изменить русскую историю. Любовь, ставшая легендой. В жизни каждого человека случаются несколько дней, которые могут изменить ее навсегда. Когда происходит самое главное. Ты оборачиваешься на голос любви. И делаешь выбор. Но если властитель империи полюбит танцовщицу, сводящую с ума своей красотой… Успенский собор, Кремль, Ходынское поле, царские дворцы, сцены Мариинского и Большого театров — там, где бьется сердце вечной России…

7.7 Оцените
260 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 25 октября 2017
Премьера онлайн 22 марта 2018
Премьера в мире 25 октября 2017
Возраст 16+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Алексей Учитель
Алексей Учитель
В ролях
Ларс Айдингер
Ларс Айдингер
Луиза Вольфрам
Луиза Вольфрам
Ингеборга Дапкунайте
Ингеборга Дапкунайте
Данила Козловский
Данила Козловский
Евгений Миронов
Евгений Миронов
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Матильда 3 постера
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Благословлять брак наследника с немецкой принцессой в планы Александра Третьего не входило. Не нравилась ему эта немка и всё тут. То ли дело смазливенькая балерина! «Вот такая тебе нужна. Гордая! – сказал он своему сыну, кинув на стол фотографию Матильды Кшесинской. – Она не чета твоей Аликс!». Николай Второй (будущий) вежливо промолчал. Хотя физиономию танцовщицы он узнал – да и как не узнать! – именно она танцевала вчера на сцене Мариинки практически голой:…
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Алёнушкина Вера 6 августа 2017, 22:03
Эмилия, дорогая, в Ваши 13 лет пора становиться взрослой) Не слушайте безумных тетенек в телевизоре, а думайте своей головушкой, она у вас есть. Ну,… Читать дальше…
Настасья Хлынина 21 августа 2017, 13:14
Пойду на фильм только ради своей гражданской позиции и чтобы оплатить режиссеру его траты на борьбу с сумашедшими и попами. Очень интересно сколько… Читать дальше…
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