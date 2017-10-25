Матильда, 2017

На экраны выходит новый фильм Алексея Учителя («Прогулка») «Матильда». Сценарий к картине был написан дебютантом Александром Тереховым. В ленте собрался поистине интернациональный актёрский состав: Михалина Ольшанска из Польши, Луиза Вольфрам и Ларс Айдингер из Германии, актриса литовского происхождения Ингеборга Дапкунайте, а также наши соотечественники Данила Козловский, Евгений Миронов и Сергей Гармаш. Одним из продюсеров картины выступил Владимир Винокур. В центре сюжета фильма «Матильда» любовная история, случившаяся между последним российским императором Николаем II и легендарной балериной Матильдой Кшесинской, которая выступала в Мариинском театре. Их роман продлился с 1894 по 1896 годы, однако печально завершился из-за того, что Николай выбрал государственный долг, взяв в жёны Александру Фёдоровну.

Конец XIX века, Российская империя. Цесаревич Николай — сын императора Александра III и будущий наследник российского престола. Его ждет великая политическая карьера, но все, что касается личной жизни заранее предопределено: он должен жениться на девушке королевских кровей и продолжить династию Романовых — царям в России не положено отступать от традиций.

Смуту в существующий порядок вносит балерина Матильда Кшесинская. Во время спектакля в Мариинском театре она очаровывает Николая своим танцем. Несмотря на все правила, Николай начинает искать с балериной встреч. Он поджидает ее после выступлений, дарит ей цветы и дорогие украшения, не скрывая своих чувств. Матильда не может и не хочет отвергать такого ухажера, но оба понимают, что это игра с огнем.

Их отношения не остаются незамеченными. Поведение наследника порождает множество слухов среди придворных. Николай провоцирует гнев графа Воронцова, также влюбленного в Кшесинскую. Его увлечение пугает его мать, императрицу Марию Федоровну, которая видит в этой интрижке угрозу государству и решает во что бы то ни стало с ней покончить.