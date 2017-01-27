Т2: Трейнспоттинг, 2017

Картина Дэнни Бойла «На игле» вызвала бурную и положительную реакцию на Каннском кинофестивале и даже получила номинацию на Оскар за лучший сценарий. Фильм был снят по одноимённой книге Ирвина Уэлша и адаптирован к экрану сценаристом Джоном Ходжем («Пляж», «Транс»). Сам же Дэнни Бойл не раз номинировался на самую престижную премию Голливуда и даже одержал победу за ленту «Миллионер из трущоб». Спустя 20 лет на экраны выходит продолжение культовой картины, которая будет называться «Т2: Трейнспоттинг». К своим ролям вернутся прежние актёры: Юэн Макгрегор («Мулен Руж», «Крупная рыба»), Юэн Бремнер («Чужой против Хищника», «Золото дураков»), Джонни Ли Миллер («Франкенштейн», «Элементарно») и Роберт Карлайл («Однажды в сказке», «Убойная стрижка»).
События картины «Т2: Трейнспоттинг» происходят спустя 10 лет после оригинальной части. Главными героями вновь станут четверо друзей-наркоманов, у которых богатое на переделки совместное прошлое. Вас ждёт встреча с Марком Рентоном, Дэниэлом-Мотыгой, Фрэнсисом-Франко и Саймоном-Больным, которые вновь ввязываются в очередную авантюру. Правда, в этот раз центральной темой будут не наркотики, а порнобизнес.
- Картина «Т2: Трейнспоттинг» станет первым сиквелом в карьере Дэнни Бойла
- Своими планами на продолжение Бойл поделился ещё в 2009-ом. В результате сиквел «На игле 2» выходит в прокат спустя 20 лет после релиза первой части, однако по сюжету прошло всего 10 лет.
- В основу сюжета легла книга Ирвина Уэлша «Порно», однако оригинальная история была подвергнута значительным изменениям
- Последний раз Юэн МакГрегор снимался у Дэнни Бойла в 1997 году в фильме «Жизнь хуже обычной»
- Изначально фильм должен был назваться Porno, в честь оригинала, однако в подкасте WTF Бойл заявил, что если Джеймс Кэмерон даст согласие, то он был назвал фильм T2: Trainspotting 2 (T2 является названием второго «Терминатора»). Вскоре после этого фильм сменил название на «Т2: Трейнспоттинг»
- Юэн МакГрегор и Юэн Бремнер также играли вместе в фильме «Джек - покоритель великанов»
- Съёмки фильма «Т2: Трейнспоттинг» начались в марте 2016 года. Практически год спустя картина выходит в прокат
- В сиквел вернулись исполнители главных ролей первой части: Юэн Макгрегор, Юэн Бремнер, Джонни Ли Миллер и Роберт Карлайл
Знакомые всем по культовому фильму «На игле» герои возвращаются на большой экран. На этот раз приятели попробуют свои силы на весьма необычном поприще – в порнобизнесе.
Был приглашен на предпоказ данной картины. Очень обрадовался, что смотреть будем на языке… Читать дальше…