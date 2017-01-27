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Т2: Трейнспоттинг Т2: Трейнспоттинг
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T2: Trainspotting

Т2: Трейнспоттинг, 2017

2017 / Великобритания
7.4 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Картина Дэнни Бойла «На игле» вызвала бурную и положительную реакцию на Каннском кинофестивале и даже получила номинацию на Оскар за лучший сценарий. Фильм был снят по одноимённой книге Ирвина Уэлша и адаптирован к экрану сценаристом Джоном Ходжем («Пляж», «Транс»). Сам же Дэнни Бойл не раз номинировался на самую престижную премию Голливуда и даже одержал победу за ленту «Миллионер из трущоб». Спустя 20 лет на экраны выходит продолжение культовой картины, которая будет называться «Т2: Трейнспоттинг». К своим ролям вернутся прежние актёры: Юэн Макгрегор («Мулен Руж», «Крупная рыба»), Юэн Бремнер («Чужой против Хищника», «Золото дураков»), Джонни Ли Миллер («Франкенштейн», «Элементарно») и Роберт Карлайл («Однажды в сказке», «Убойная стрижка»).

События картины «Т2: Трейнспоттинг» происходят спустя 10 лет после оригинальной части. Главными героями вновь станут четверо друзей-наркоманов, у которых богатое на переделки совместное прошлое. Вас ждёт встреча с Марком Рентоном, Дэниэлом-Мотыгой, Фрэнсисом-Франко и Саймоном-Больным, которые вновь ввязываются в очередную авантюру. Правда, в этот раз центральной темой будут не наркотики, а порнобизнес.

- Картина «Т2: Трейнспоттинг» станет первым сиквелом в карьере Дэнни Бойла

- Своими планами на продолжение Бойл поделился ещё в 2009-ом. В результате сиквел «На игле 2» выходит в прокат спустя 20 лет после релиза первой части, однако по сюжету прошло всего 10 лет.

- В основу сюжета легла книга Ирвина Уэлша «Порно», однако оригинальная история была подвергнута значительным изменениям

- Последний раз Юэн МакГрегор снимался у Дэнни Бойла в 1997 году в фильме «Жизнь хуже обычной»

- Изначально фильм должен был назваться Porno, в честь оригинала, однако в подкасте WTF Бойл заявил, что если Джеймс Кэмерон даст согласие, то он был назвал фильм T2: Trainspotting 2 (T2 является названием второго «Терминатора»). Вскоре после этого фильм сменил название на «Т2: Трейнспоттинг»

- Юэн МакГрегор и Юэн Бремнер также играли вместе в фильме «Джек - покоритель великанов»

- Съёмки фильма «Т2: Трейнспоттинг» начались в марте 2016 года. Практически год спустя картина выходит в прокат

- В сиквел вернулись исполнители главных ролей первой части: Юэн Макгрегор, Юэн Бремнер, Джонни Ли Миллер и Роберт Карлайл

Знакомые всем по культовому фильму «На игле» герои возвращаются на большой экран. На этот раз приятели попробуют свои силы на весьма необычном поприще – в порнобизнесе.

7.4 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 2 февраля 2017
Премьера онлайн 5 июня 2017
Премьера в мире 27 января 2017
Возраст 18+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Дэнни Бойл
Дэнни Бойл
В ролях
Юэн МакГрегор
Юэн МакГрегор
Джонни Ли Миллер
Джонни Ли Миллер
Роберт Карлайл
Роберт Карлайл
Юэн Бремнер
Юэн Бремнер
Все актеры и съемочная группа
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Т2: Трейнспоттинг
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Не поверите, но он снова бежит. Бежит, как и лет двадцать назад. Только тогда он был вечно под наркотой – и давал стрекача от полиции и проблем. Сейчас же Рентон вполне респектабельный представитель офисного планктона – поэтому его не самые дешевые кеды имеют дело лишь с беговой дорожкой. Однако, как показала практика, улепетывать от стражей порядка у Рентона получалось лучше. Потому что с ними он ещё хоть как-то справлялся – а вот с тренажером…увы. В общем, герой наш с…
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Демитрий Сильмарилл 6 апреля 2017, 21:10
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Демитрий Сильмарилл 28 марта 2017, 16:01
Был приглашен на закрытый предпоказ данной картины. Очень обрадовался, что смотреть будем на языке оригинала. Приятно проникнуться колоритом… Читать дальше…
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