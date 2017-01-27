Т2: Трейнспоттинг, 2017

- Картина «Т2: Трейнспоттинг» станет первым сиквелом в карьере Дэнни Бойла

- Своими планами на продолжение Бойл поделился ещё в 2009-ом. В результате сиквел «На игле 2» выходит в прокат спустя 20 лет после релиза первой части, однако по сюжету прошло всего 10 лет.

- В основу сюжета легла книга Ирвина Уэлша «Порно», однако оригинальная история была подвергнута значительным изменениям

- Последний раз Юэн МакГрегор снимался у Дэнни Бойла в 1997 году в фильме «Жизнь хуже обычной»

- Изначально фильм должен был назваться Porno, в честь оригинала, однако в подкасте WTF Бойл заявил, что если Джеймс Кэмерон даст согласие, то он был назвал фильм T2: Trainspotting 2 (T2 является названием второго «Терминатора»). Вскоре после этого фильм сменил название на «Т2: Трейнспоттинг»

- Юэн МакГрегор и Юэн Бремнер также играли вместе в фильме «Джек - покоритель великанов»

- Съёмки фильма «Т2: Трейнспоттинг» начались в марте 2016 года. Практически год спустя картина выходит в прокат

- В сиквел вернулись исполнители главных ролей первой части: Юэн Макгрегор, Юэн Бремнер, Джонни Ли Миллер и Роберт Карлайл