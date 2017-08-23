«Оно приходит ночью»: Рецензия Киноафиши

Кровные узы

Трэвис (Келвин Харрисон-младший) мучается от ночных кошмаров. Но рассвет не приносит вожделенного покоя – человечеству грозит гибель из-за инфекции, за несколько дней превращающей людей в подобия измученных зомби. На побледневшей коже зараженных проступают язвы, изо ртов льется кровавое месиво. Родители семнадцатилетнего парнишки разработали целый свод правил по защите от нагрянувшей эпидемии, поселились в уединенном доме в лесу, используют только прошедшую очистку воду, а если что случится, то рука у отца семейства Пола (Джоэл Эдгертон) не дрогнет – конец страданиям тестя (Дэвид Пендлтон) он положил одним выстрелом. Его жена Сара (Кармен Эджого) тоже в нужный момент готова схватиться за оружие, все-таки выживание – дело серьезное. Но что-то в жестком руководстве по сохранению здоровья дает сбой. Отшельники пускают в свое жилище другую семью, также спасающуюся в лесах от заразной болезни. К совместной борьбе за существование вскоре примешивается недоверие к новым знакомым.

Кадр из фильма «Оно приходит ночью»

«Оно приходит ночью» очень аккуратно и умело использует постапокалиптические мотивы для создания напряженной психологической драмы. Дом вдали от всего остального мира в фильме может рассматриваться как лаборатория для проведения смелого и отчаянного эксперимента, проверяющего крепость семейных уз на прочность. Собственно, к исследованию семьи в рамках одного помещения режиссер Трей Эдвард Шульц обращается не в первый раз. В «Крише», например, он наблюдал за суетой, царящей в особнячке одного большого семейства.

Кадр из фильма «Оно приходит ночью»

Тогда будни семьи были также потревожены своеобразным чужаком – к родственникам вернулась Криша, из-за пристрастия к алкоголю сбежавшая некогда от сына, престарелой матери и родной сестры с кучей племянников. В «Оно приходит ночью» чужак трансформируется и превращается из нерадивой алкоголички, но все же родной сестрички в обезличенную болезнь. Крупные планы Криши и отца Сары в фильмах даны схожим образом, словно подчеркивая родство зависимости немолодой женщины и прожорливой инфекции. Но знак тождества между алкоголизмом и эпидемией в «Оно приходит ночью» все же не ставится. Природа съедающего плоть недуга не объясняется, его действие изображается посредством весьма аскетичных, но выразительных портретов заболевших, и пространства для домыслов и интерпретаций остается достаточно, благо метафоры в «Оно приходит ночью» насыщенные.

Кадр из фильма «Оно приходит ночью»

Тем не менее границы между семьей и внешним миром в новом фильме Шульца, как бы они рьяно ни оберегались, становятся все тоньше – незримый чужак способен за секунды проникнуть в плоть рядом стоящего, а дальше от него уже почти не скрыться, не выставить за дверь как обнаглевшего родственника и не посоперничать с ним в красноречии за семейным ужином. Другой человек для затворников у Шульца опасен уже потому, что его тело – потенциальная пристань для безликого монстра.

Кадр из фильма «Оно приходит ночью»

В «Оно приходит ночью» изображение заразившихся проникнуто грустью и пугающей красотой. В облике заболевшего дедушки сконцентрированы немощь и величие смерти, вызывающее оторопь и намекающее на то, что не от всего можно убежать, перешагнуть отведенные тебе временем рамки явно нельзя. Близость заразы в фильме Шульца лишь их сужает и делает все более и более ощутимыми. Ощутимой становится и вероятность смерти ближнего. Гнилостное дыхание безразличной болезни, с одной стороны, заставляет ценить каждое мгновение, проведенное с любимыми людьми, с другой – жажда жизни медленно, но верно сводит с ума, упорно подтачивая мораль. «Оно приходит ночью» балансирует между этими полюсами, то показывая удивительно теплую дружескую обстановку, то пугая ночными кошмарами, пораженной таинственной инфекцией плотью и темнотой, вглядывающейся в новоиспеченных соседей.

Елена Громова

В российском прокате с 24 августа 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Оно приходит ночью»