«Матильда»: Рецензия Киноафиши

А ты танцуй, дурочка, танцуй…

Благословлять брак наследника с немецкой принцессой в планы Александра Третьего не входило. Не нравилась ему эта немка и всё тут. То ли дело смазливенькая балерина! «Вот такая тебе нужна. Гордая! – сказал он своему сыну, кинув на стол фотографию Матильды Кшесинской. – Она не чета твоей Аликс!». Николай Второй (будущий) вежливо промолчал. Хотя физиономию танцовщицы он узнал – да и как не узнать! – именно она танцевала вчера на сцене Мариинки практически голой: с ее плеча свалилась бретелька, и наследник имел честь усладить свой взор изящною девичьей грудкою. Впрочем, продолжения столь интересного разговора между отцом и сыном всё равно бы не вышло: через пять минут царский поезд сойдет с рельсов, и Александр Третий, спасая свою семью, поднимет крышу вагона на своих державных плечах…

Кадр из фильма Алексея Учителя «Матильда»

Вообще-то, рецензию на фильм Алексея Учителя «Матильда» начинать нужно было совсем по-другому. Идеальный синопсис в данном случае должен выглядеть так: «В некотором царстве, в некотором государстве жил-был одинокий тоскующий принц…» И это не моя вредность и не желание ерничать. Просто – да-да, вы всё правильно поняли! – «Матильда» имеет примерно такое же отношение к реальности, как, например, диснеевская сказка «Последний богатырь», которая, кстати, выходит в прокат одновременно с картиной Учителя. От подлинных персонажей в «Матильде» остались лишь имена. Ну, и титулы. Все остальное дюже напоминает фантазии подростка-второгодника, которому не дают спокойно спать обнаженные нимфы.

Данила Козловский в фильме Алексея Учителя «Матильда»

Стоит ли говорить, что этот «подросток» с историей да логикой не в ладах? Хотя при чем тут история? Ему («подростку») мерещилась сладчайшая мелодрама со страстями на разрыв аорты: где Он и Она захлебываются крокодильими слезами, рвут на себе одежду из парчи и шелка (не повредив при этом дорогущую вышивку, а также оставив в сохранности меха и бриллианты). И не важно, что именно происходит между героями: главное, чтобы Она красиво кидалась к Нему на шею (желательно голая) – потом рыдала и уносилась прочь – потом снова неслась к Нему (и все бегом, бегом!), падала в постель, хохотала, кокетничала (снова в костюме Евы) – затем соблазняла его любимого брата, закатывала истерику под дождем, горела в огне, опять рыдала-рыдала-рыдала, ну и крутила свои тридцать два фуэте в свободное от истерик время. Кстати, если вам был нужен краткий пересказ фильма, то он перед вами.

Кадр из фильма Алексея Учителя «Матильда»

Понятно, что при подобной «концепции» хоть сколько-нибудь серьезные разговоры не предусмотрены в принципе. Однако даже в ранге сказочной мелодрамы на тему «Как Золушка Кшесинская любила, да не вышла замуж» «Матильда» никакой критики не выдерживает. По факту, это не фильм – а набор эпизодов, нарезка одноименного сериала, который в недалеком будущем засветится на нашем ТВ. Судя по формату, больше всего подошел бы канал «Россия» (слезы-слезы-вздохи-разлуки), но масштаб действа недвусмысленно намекает на империю Эрнста. Кстати, будем честны: размах у фильма действительно сумасшедший. Фантастически кропотливая работа художников; костюмы, достойные музеев; тысячи человек массовки; выстроенный в павильоне Успенский Собор и т.д. Да, местами «Матильда» невероятно красива... Но лишь местами. И, к сожалению, не красота – а красивость. Красивость золоченой обертки, в которую спрятали безвкусно-приторный фруктовый сахар, липнущий к пальцам.

Кадр из фильма Алексея Учителя «Матильда»

Что же касается «оскорбления чувства верующих»… Не будьте наивными. «Матильда» способна оскорбить только чувство прекрасного и чувства человека, влюбленного в логику. Когда я вижу, как будущая царица идет в дом балерины-соперницы, чтобы уколоть ту булавкой – мое «чувство логики» оскорблено. И когда при крушении царского поезда доблестная охрана кидается мутузить мужика, чья телега застряла на рельсах, и только потом вспоминает, что надо бы царя-батюшку из-под завалов вытаскивать – мое «чувство логики» скулит и плачет. И балерина, которая сама не знает, что же ей нужно: то ли докрутить свои тридцать два фуэте, то ли выйти замуж за императора – кроме недоумения особых эмоций почему-то не вызывает… Зато как умиляет добрейший души русский народ, шагающий пешком из Петербурга в Москву в белоснежных рубашках и вышитых сарафанах! Как умиляет царская чета, молящаяся о сохранности государства на коленях перед иконой! В общем, с новой развесистой клюквой вас, господа и дамы! – кушать подано, приятного аппетита. Но если что, я предупредила: количество слез и сахара запредельное – дюже сладкое «кушанье», дюже…

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 26 октября

Расписание и покупка билетов на фильм «Матильда»