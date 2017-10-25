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Киноафиша Рецензии «Матильда»: Рецензия Киноафиши

«Матильда»: Рецензия Киноафиши

25 октября 2017 00:00
«Матильда»: Рецензия Киноафиши
А ты танцуй, дурочка, танцуй…

Благословлять брак наследника с немецкой принцессой в планы Александра Третьего не входило. Не нравилась ему эта немка и всё тут. То ли дело смазливенькая балерина! «Вот такая тебе нужна. Гордая! – сказал он своему сыну, кинув на стол фотографию Матильды Кшесинской. – Она не чета твоей Аликс!». Николай Второй (будущий) вежливо промолчал. Хотя физиономию танцовщицы он узнал – да и как не узнать! – именно она танцевала вчера на сцене Мариинки практически голой: с ее плеча свалилась бретелька, и наследник имел честь усладить свой взор изящною девичьей грудкою. Впрочем, продолжения столь интересного разговора между отцом и сыном всё равно бы не вышло: через пять минут царский поезд сойдет с рельсов, и Александр Третий, спасая свою семью, поднимет крышу вагона на своих державных плечах…

Кадр из фильма Алексея Учителя «Матильда»
Кадр из фильма Алексея Учителя «Матильда»

Вообще-то, рецензию на фильм Алексея Учителя «Матильда» начинать нужно было совсем по-другому. Идеальный синопсис в данном случае должен выглядеть так: «В некотором царстве, в некотором государстве жил-был одинокий тоскующий принц…» И это не моя вредность и не желание ерничать. Просто – да-да, вы всё правильно поняли! – «Матильда» имеет примерно такое же отношение к реальности, как, например, диснеевская сказка «Последний богатырь», которая, кстати, выходит в прокат одновременно с картиной Учителя. От подлинных персонажей в «Матильде» остались лишь имена. Ну, и титулы. Все остальное дюже напоминает фантазии подростка-второгодника, которому не дают спокойно спать обнаженные нимфы.

2. Данила Козловский в фильме Алексея Учителя «Матильда»
Данила Козловский в фильме Алексея Учителя «Матильда»

Стоит ли говорить, что этот «подросток» с историей да логикой не в ладах? Хотя при чем тут история? Ему («подростку») мерещилась сладчайшая мелодрама со страстями на разрыв аорты: где Он и Она захлебываются крокодильими слезами, рвут на себе одежду из парчи и шелка (не повредив при этом дорогущую вышивку, а также оставив в сохранности меха и бриллианты). И не важно, что именно происходит между героями: главное, чтобы Она красиво кидалась к Нему на шею (желательно голая) – потом рыдала и уносилась прочь – потом снова неслась к Нему (и все бегом, бегом!), падала в постель, хохотала, кокетничала (снова в костюме Евы) – затем соблазняла его любимого брата, закатывала истерику под дождем, горела в огне, опять рыдала-рыдала-рыдала, ну и крутила свои тридцать два фуэте в свободное от истерик время. Кстати, если вам был нужен краткий пересказ фильма, то он перед вами.

Кадр из фильма Алексея Учителя «Матильда»
Кадр из фильма Алексея Учителя «Матильда»

Понятно, что при подобной «концепции» хоть сколько-нибудь серьезные разговоры не предусмотрены в принципе. Однако даже в ранге сказочной мелодрамы на тему «Как Золушка Кшесинская любила, да не вышла замуж» «Матильда» никакой критики не выдерживает. По факту, это не фильм – а набор эпизодов, нарезка одноименного сериала, который в недалеком будущем засветится на нашем ТВ. Судя по формату, больше всего подошел бы канал «Россия» (слезы-слезы-вздохи-разлуки), но масштаб действа недвусмысленно намекает на империю Эрнста. Кстати, будем честны: размах у фильма действительно сумасшедший. Фантастически кропотливая работа художников; костюмы, достойные музеев; тысячи человек массовки; выстроенный в павильоне Успенский Собор и т.д. Да, местами «Матильда» невероятно красива... Но лишь местами. И, к сожалению, не красота – а красивость. Красивость золоченой обертки, в которую спрятали безвкусно-приторный фруктовый сахар, липнущий к пальцам.

Кадр из фильма Алексея Учителя «Матильда»
Кадр из фильма Алексея Учителя «Матильда»

Что же касается «оскорбления чувства верующих»… Не будьте наивными. «Матильда» способна оскорбить только чувство прекрасного и чувства человека, влюбленного в логику. Когда я вижу, как будущая царица идет в дом балерины-соперницы, чтобы уколоть ту булавкой – мое «чувство логики» оскорблено. И когда при крушении царского поезда доблестная охрана кидается мутузить мужика, чья телега застряла на рельсах, и только потом вспоминает, что надо бы царя-батюшку из-под завалов вытаскивать – мое «чувство логики» скулит и плачет. И балерина, которая сама не знает, что же ей нужно: то ли докрутить свои тридцать два фуэте, то ли выйти замуж за императора – кроме недоумения особых эмоций почему-то не вызывает… Зато как умиляет добрейший души русский народ, шагающий пешком из Петербурга в Москву в белоснежных рубашках и вышитых сарафанах! Как умиляет царская чета, молящаяся о сохранности государства на коленях перед иконой! В общем, с новой развесистой клюквой вас, господа и дамы! – кушать подано, приятного аппетита. Но если что, я предупредила: количество слез и сахара запредельное – дюже сладкое «кушанье», дюже…

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 26 октября

Расписание и покупка билетов на фильм «Матильда»

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