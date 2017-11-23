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Киноафиша Рецензии «Снеговик»: Рецензия Киноафиши

«Снеговик»: Рецензия Киноафиши

23 ноября 2017 00:00
«Снеговик»: Рецензия Киноафиши
Я его слепила из того, что было

Знаменитый детектив со сложным характером Харри Холе (Майкл Фассбендер) расследует исчезновение замужней женщины. С помощью новой напарницы (Ребекка Фергюсон) он выходит на след неуловимого маньяка по прозвищу «Снеговик». В течение многих лет преступник похищает и убивает женщин ровно в день выпадения первого снега. Детективам предстоит выяснить, как эти убийства могут быть связаны с детьми жертв и какой логике следует маньяк. Осложняет ситуацию личная жизнь Холе — он разошёлся с женой, приёмный сын по нему очень скучает, а сам герой беспробудно пьёт, пытаясь заглушить внутренние переживания.

Кадр из фильма «Снеговик»
Кадр из фильма «Снеговик»

Внимание к фильму привлекают сразу несколько пунктов. Во-первых, ставший уже практически легендарным первоисточник. Романы норвежского автора Ю Несбё о детективе Харри Холе крайне популярны во всём мире. Конечно, достаточно странно переносить на экраны не первую, а сразу седьмую книгу цикла. Но, по сути, вводных данных в произведении хватает, чтобы познакомить с персонажами и тех, кто не читал предыдущих работ автора. Во-вторых, действительно звёздный актёрский состав. Помимо Майкла Фассбендера в главной роли в фильме задействованы Ребекка Фергюсон, Шарлотта Генсбур, Вэл Килмер, Джеймс Д‘Арси и Дж.К.Симмонс. И даже совсем небольшие роли достались знаменитостям: ненадолго появляются в кадре Тоби Джонс, Хлоя Севиньи и многие другие актёры. Настолько интернациональный состав выглядит довольно необычно, но опыт актёров заранее настраивает на то, что со своими ролями они справятся.

Кадр из фильма «Снеговик»
Кадр из фильма «Снеговик»

Немало звёзд и среди тех, кто работает за кадром. Оператор «Снеговика» — обладатель премии «Оскар» Дион Биби, снимавший такие легенды, как «Мемуары Гейши» и «Грань будущего». Музыку же написал Марко Белтрами, создавший прекрасный саундтрек к «Логану». И эти двое со своей работой замечательно справились. Красивые пейзажи от Биби регулярно переключаются на аккуратную съёмку мелочей и деталей, напоминая фильмы Финчера, а саундтрек Белтрами всегда точно отражает происходящее на экране. Может где-то слишком прямолинейно, но зато ровно «в тему».

Кадр из фильма «Снеговик»
Кадр из фильма «Снеговик»

Не удался в картине только один пункт — сценарий. И если бы «Снеговик» не был детективом, да ещё и основанным на известной книге, то это ещё хоть как-то можно было бы простить. Комедии могут вытянуть смешные сцены, пусть и выбивающиеся из общего сюжета. Хоррор — мрачная атмосфера, мелодраму — эмоции. Но для детектива сценарий и последовательность повествования даже не краеугольный камень, а единственный кит, на котором держится всё напряжение. Но что-то в «Снеговике» пошло не так. Из книги взято немало сцен, но, видимо, хронометраж не позволил авторам их разъяснить (как например сцена с выведением плесени в доме главного героя). И поэтому большинство причинно-следственных связей остаётся неясной. Так же, как и детективный талант Холе. На экраны трудно переносить мыслительный процесс, приходится его показывать в виде диалогов или действий. Но здесь будто вовсе решили отказаться от самой логики детектива. Герои просто ходят от одного места происшествия к другому, а потом почти случайно находят разгадку.

Кадр из фильма «Снеговик»
Кадр из фильма «Снеговик»

Примерно та же неясность остаётся вокруг большинства второстепенных персонажей. Связь Катрины Братт с Гертом Рафто показана вскользь, и полностью теряется её мотивация. Отношения Холе с женой и приёмным сыном непонятны. А Идар Ветлесен и Арве Стёп вообще кажутся лишними в сюжете. Всё это попытались заменить эмоциями главного героя. Он по логике повествования должен быть потерянным человеком, но гениальным сыщиком. И нельзя сказать, что Фассбендер не справляется со своей ролью, просто он будто не всегда знает, что делать в кадре. Начиная с первой же своей сцены, где он показан спящим с бутылкой водки, Харри Холе просто ходит с грустным лицом. Остальные актёры, которые тоже явно умеют отлично играть, занимаются примерно тем же — носят наскоро прописанную маску и не меняют эмоций на протяжении всего фильма.

Кадр из фильма «Снеговик»
Кадр из фильма «Снеговик»

«Снеговик» попадает в ту неудачную нишу, когда зритель, не знакомый с исходником, мало что поймёт о персонажах, а те, кто читал книгу, останутся недовольны упущенными идеями. У первых ещё есть шанс получить хоть какое-то удовольствие. Фильм выглядит чуть лучше, если воспринимать его не как детективную историю, а как поверхностный триллер. Есть набор образов, красивые пейзажи, много жестоких сцен и отличные съёмки. Хотя излишняя резкость смены линий повествования вряд ли позволит полноценно ощутить гнетущую атмосферу. Но вот с книгой его уж точно не стоит сравнивать. Алексей Хромов

В российском прокате с 23 ноября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Снеговик»

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