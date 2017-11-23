«Снеговик»: Рецензия Киноафиши

Я его слепила из того, что было

Знаменитый детектив со сложным характером Харри Холе (Майкл Фассбендер) расследует исчезновение замужней женщины. С помощью новой напарницы (Ребекка Фергюсон) он выходит на след неуловимого маньяка по прозвищу «Снеговик». В течение многих лет преступник похищает и убивает женщин ровно в день выпадения первого снега. Детективам предстоит выяснить, как эти убийства могут быть связаны с детьми жертв и какой логике следует маньяк. Осложняет ситуацию личная жизнь Холе — он разошёлся с женой, приёмный сын по нему очень скучает, а сам герой беспробудно пьёт, пытаясь заглушить внутренние переживания.

Кадр из фильма «Снеговик»

Внимание к фильму привлекают сразу несколько пунктов. Во-первых, ставший уже практически легендарным первоисточник. Романы норвежского автора Ю Несбё о детективе Харри Холе крайне популярны во всём мире. Конечно, достаточно странно переносить на экраны не первую, а сразу седьмую книгу цикла. Но, по сути, вводных данных в произведении хватает, чтобы познакомить с персонажами и тех, кто не читал предыдущих работ автора. Во-вторых, действительно звёздный актёрский состав. Помимо Майкла Фассбендера в главной роли в фильме задействованы Ребекка Фергюсон, Шарлотта Генсбур, Вэл Килмер, Джеймс Д‘Арси и Дж.К.Симмонс. И даже совсем небольшие роли достались знаменитостям: ненадолго появляются в кадре Тоби Джонс, Хлоя Севиньи и многие другие актёры. Настолько интернациональный состав выглядит довольно необычно, но опыт актёров заранее настраивает на то, что со своими ролями они справятся.

Кадр из фильма «Снеговик»

Немало звёзд и среди тех, кто работает за кадром. Оператор «Снеговика» — обладатель премии «Оскар» Дион Биби, снимавший такие легенды, как «Мемуары Гейши» и «Грань будущего». Музыку же написал Марко Белтрами, создавший прекрасный саундтрек к «Логану». И эти двое со своей работой замечательно справились. Красивые пейзажи от Биби регулярно переключаются на аккуратную съёмку мелочей и деталей, напоминая фильмы Финчера, а саундтрек Белтрами всегда точно отражает происходящее на экране. Может где-то слишком прямолинейно, но зато ровно «в тему».

Кадр из фильма «Снеговик»

Не удался в картине только один пункт — сценарий. И если бы «Снеговик» не был детективом, да ещё и основанным на известной книге, то это ещё хоть как-то можно было бы простить. Комедии могут вытянуть смешные сцены, пусть и выбивающиеся из общего сюжета. Хоррор — мрачная атмосфера, мелодраму — эмоции. Но для детектива сценарий и последовательность повествования даже не краеугольный камень, а единственный кит, на котором держится всё напряжение. Но что-то в «Снеговике» пошло не так. Из книги взято немало сцен, но, видимо, хронометраж не позволил авторам их разъяснить (как например сцена с выведением плесени в доме главного героя). И поэтому большинство причинно-следственных связей остаётся неясной. Так же, как и детективный талант Холе. На экраны трудно переносить мыслительный процесс, приходится его показывать в виде диалогов или действий. Но здесь будто вовсе решили отказаться от самой логики детектива. Герои просто ходят от одного места происшествия к другому, а потом почти случайно находят разгадку.

Кадр из фильма «Снеговик»

Примерно та же неясность остаётся вокруг большинства второстепенных персонажей. Связь Катрины Братт с Гертом Рафто показана вскользь, и полностью теряется её мотивация. Отношения Холе с женой и приёмным сыном непонятны. А Идар Ветлесен и Арве Стёп вообще кажутся лишними в сюжете. Всё это попытались заменить эмоциями главного героя. Он по логике повествования должен быть потерянным человеком, но гениальным сыщиком. И нельзя сказать, что Фассбендер не справляется со своей ролью, просто он будто не всегда знает, что делать в кадре. Начиная с первой же своей сцены, где он показан спящим с бутылкой водки, Харри Холе просто ходит с грустным лицом. Остальные актёры, которые тоже явно умеют отлично играть, занимаются примерно тем же — носят наскоро прописанную маску и не меняют эмоций на протяжении всего фильма.

Кадр из фильма «Снеговик»

«Снеговик» попадает в ту неудачную нишу, когда зритель, не знакомый с исходником, мало что поймёт о персонажах, а те, кто читал книгу, останутся недовольны упущенными идеями. У первых ещё есть шанс получить хоть какое-то удовольствие. Фильм выглядит чуть лучше, если воспринимать его не как детективную историю, а как поверхностный триллер. Есть набор образов, красивые пейзажи, много жестоких сцен и отличные съёмки. Хотя излишняя резкость смены линий повествования вряд ли позволит полноценно ощутить гнетущую атмосферу. Но вот с книгой его уж точно не стоит сравнивать. Алексей Хромов

В российском прокате с 23 ноября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Снеговик»