«На пятьдесят оттенков темнее»: Рецензия Киноафиши

Эротика с сюжетом и диалогами

В феврале 2015 года мир увидел «Пятьдесят оттенков серого» — экранизацию одноимённого романа писательницы Э. Л. Джеймс. Отзывы и оценки фильм получил не самые положительные, но, как говорится «Глаза боятся, а руки делают». О фильме или хотя бы книге слышали, пожалуй, все и, вопреки тому, что это кино (как и книгу) называют порнографией и прочими неприятными словами, его смотрят, о нём говорят, им интересуются. Поэтому ничего удивительного, что появился и второй фильм про Анастейшу Стил (Дакота Джонсон) и Кристиана Грея (Джеми Дорнан) — «На пятьдесят оттенков темнее» («Fifty Shades Darker»), режиссёром которого стал Джеймс Фоули.

Кадр из фильма «На пятьдесят оттенков темнее»

Теперь самое сложное — сюжет. Почему сложное? Потому что его там нет, никаких особенных событий в фильме не происходит. После ссоры в первом фильме герои мирятся во втором и начинают строить здоровые отношения. Всё это под аккомпанемент сомнений Аны и бесконечной ванильности и заботы Кристиана. Простая, ничем непримечательная жизнь богачей, у которых свои тараканы и свои развлечения.

Но если попытаться вычленить что-то, что делают герои, кроме занятий сексом, можно отметить, что они, во-первых, ходят на вечеринки, а, во-вторых, немного работают. Например, Ана становится ассистентом редактора, что её бесконечно радует, потому что ей нравится эта работа. Ровно до тех пор, пока её начальник — симпатяга Джек Хайд (Эрик Джонсон) — не начинает к ней приставать. Он потом ещё появляется в конце фильма, так что, видимо, в третьей части, выход которой запланирован на 2018 год, он тоже снимется.

Кадр из фильма «На пятьдесят оттенков темнее»

«На пятьдесят оттенков темнее» — история про непростые, но скучные отношения. Всё настолько приторно хорошо, что под конец уже нет сил смотреть на этот идеал, именуемый Кристианом Греем. Чтобы добавить в бочку мёда хоть немного дёгтя, героя делают садистом, который получает удовольствие от страданий женщин. Но даже этот свой минус он пытается побороть и в итоге остаётся просто красавчик, мизантроп и просто хороший парень. И о чём, собственно, история?

Наверно, кто-то скажет, что о борьбе с собой и своими демонами. Что ж, пожалуй, так оно и есть. Принц на белом коне готов на всё, лишь бы любимая от него не ушла. Но погодите-ка, историй про любовь настолько много, что в этой нет решительно ничего особенного. Её можно было бы поставить на фон чего-то более значимого и необычного. И даже неприятный источник проблем Кристиана не делает этот рассказ интереснее. Сюжет картины подошёл бы для какого-нибудь малобюджетного сериала, не претендующего на широкую аудиторию и высокие оценки, а не на двухчасовой фильм.

Кадр из фильма «На пятьдесят оттенков темнее»

Кстати, о «главном». Никто никогда не скрывал, что книги Э. Л. Джеймс включают множество эротических сцен, без которых не обошёлся и фильм. Если забыть, что кино должно нести в массы прекрасное, требующее работы мысли, то «На пятьдесят оттенков темнее» можно даже немного похвалить. Постельные сцены получилась очень даже ничего, так что для тех, кто соберётся идти в кино на эротику, эта картина подойдёт.

Оксана Рузаева

В российском прокате с 9 февраля 2017

Расписание и покупка билетов на фильм «На пятьдесят оттенков темнее»