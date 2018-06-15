«Эскобар»: Рецензия Киноафиши

Любовь и безопасность

В фильме «Эскобар» Фернандо Леона Де Араноа о колумбийском наркобароне Пабло Эскобаре (Хавьер Бардем) рассказывается с точки зрения Вирджинии Вальехо (Пенелопа Крус), мемуары которой легли в основу сценария ленты. Романтические отношения связывали тележурналистку и наркобарона на протяжении нескольких лет. До поры до времени Вальехо купалась в роскоши и ездила в США за покупками на деньги, подаренные могущественным покровителем. Она видела в нем едва ли не Робин Гуда, строящего дома для бедных, и чувствовала себя рядом с ним как за каменной стеной. Но опасения за собственную безопасность подкосили страсть и преданность – враги Эскобара стали ее круглосуточным кошмаром.

Кадр из фильма «Эскобар»

«Эскобар» Фернандо Леона Де Араноа был показан в рамках кинофестивалей в Венеции и Торонто. Критики приняли фильм прохладно, и понять профессиональное сообщество в принципе можно. У Де Араноа получилось кино неровно - то отчаянно притворяющееся историей любви с первого взгляда, то семейной, то социальной драмой, то кровавым триллером. Его работа не предполагает нюансированной проработки психологического портрета Пабло Эскобара, мало говорит она и о Вирджинии Вальехо. Фильм больше похож на масштабный набросок – любопытный, но поверхностный, рассказывающий обо всем понемногу. Местами его замечания звучат остро, местами пафосно и манерно.

Кадр из фильма «Эскобар»

Фернандо Леон Де Араноа попытался укомплектовать в ленту продолжительностью менее двух часов довольно продолжительный временной интервал и массу событий из жизней главных героев. В итоге перед зрителями предстает обзорная биография (оставим за скобками вопрос о том, насколько она точна) человека, чье имя вошло в мировую историю. Подобный подход, конечно, сам по себе не плох и вряд ли является заведомо обреченным, так снимается львиная доля байопиков, и в их ряду труд Де Араноа мало чем выделяется. Быть может, в этом и кроется главная проблема фильма о наркобароне и его пассии, воплотить которых доверили Хавьеру Бардему и Пенелопе Крус.

Кадр из фильма «Эскобар»

Статус актеров и их харизма предполагают, что в кинотеатре зритель увидит историю, с первых секунд цепляющую за душу и пробивающую до дрожи. От супружеской пары в роли любовников ждешь взрывной химической реакции на экране, страсти, в ее диком, животном порыве гипнотизирующей всякого, кто разместится в мягком кресле кинозала. Однако любовная линия едва ли не самое слабое место в картине Де Араноа, и дело не в актерской игре. Связь Вирджинии Вальехо и Пабло Эскобара показана пунктирной линией, внимание создателей фильма рассеивается в попытках объять необъятное, показать наркобарона среди конгрессменов, а также как любящего отца и как незнающего пощады по отношению к своим противникам преступника. Его увлеченность трофейной красоткой – всего лишь один из пунктов, среди множества других в беглой биографической справке. Фернандо Леон Де Араноа не переплетает их, создавая тончайшее полотно, а ограничивается тезисным изложением поступков героев своего фильма.

Кадр из фильма «Эскобар»

Пенелопе Крус и Хавьеру Бардему досталось не так много эффектных совместных сцен. Самым запоминающимся появлением супругов в одном кадре стал эпизод в тюрьме, когда Вирджиния Вальехо обратилась к бывшему любовнику за помощью. Ее страх и отчаянье доведены до такого предела, что держать себя в руках и контролировать каждый сделанный шаг и каждое слово, давно готовое сорваться с губ, у женщины уже не получается. Пенелопа Крус изображает с филигранной четкостью ужас и беспомощность запуганной жертвы, растерянной и жалкой, и с легкостью обыгрывает своего мужа. Во многом именно этот фрагмент, дающий шанс зашкаливающим эмоциям, выплеснуться на экран, показывает, какие возможности в плане передачи напряжения и накала страстей между любовниками Де Араноа были упущены.

Кадр из фильма «Эскобар»

«Эскобар» делает ставку на яркие костюмы от именитых дизайнеров, которые один за другим примеряет Пенелопа Крус, и на замысловатый грим Хавьера Бардема, а не на эмоциональную палитру актерской четы. Фернандо Леон Де Араноа задает быстрый темп, позволяющий сделать ловкий переход от красивой жизни к тому, что за ней стоит, да и черный юмор в его картине редко позволяет о себе забыть. По схожей схеме строился фильм «Сделано в Америке» Дага Лаймана, однако Лайман умелее справился с непростым материалом и не заставил именитого актера ждать редких мгновений, чтобы проявить себя во всей красе. Том Круз в его ленте отжигал не по-детски, у Пенелопы Крус и Хавьера Бардема гораздо меньше пространства для маневров.

Елена Громова

В российском прокате с 14 июня 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Эскобар»