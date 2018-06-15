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Киноафиша Рецензии «Эскобар»: Рецензия Киноафиши

«Эскобар»: Рецензия Киноафиши

15 июня 2018 00:00
«Эскобар»: Рецензия Киноафиши
Любовь и безопасность

В фильме «Эскобар» Фернандо Леона Де Араноа о колумбийском наркобароне Пабло Эскобаре (Хавьер Бардем) рассказывается с точки зрения Вирджинии Вальехо (Пенелопа Крус), мемуары которой легли в основу сценария ленты. Романтические отношения связывали тележурналистку и наркобарона на протяжении нескольких лет. До поры до времени Вальехо купалась в роскоши и ездила в США за покупками на деньги, подаренные могущественным покровителем. Она видела в нем едва ли не Робин Гуда, строящего дома для бедных, и чувствовала себя рядом с ним как за каменной стеной. Но опасения за собственную безопасность подкосили страсть и преданность – враги Эскобара стали ее круглосуточным кошмаром.

Кадр из фильма «Эскобар»
Кадр из фильма «Эскобар»

«Эскобар» Фернандо Леона Де Араноа был показан в рамках кинофестивалей в Венеции и Торонто. Критики приняли фильм прохладно, и понять профессиональное сообщество в принципе можно. У Де Араноа получилось кино неровно - то отчаянно притворяющееся историей любви с первого взгляда, то семейной, то социальной драмой, то кровавым триллером. Его работа не предполагает нюансированной проработки психологического портрета Пабло Эскобара, мало говорит она и о Вирджинии Вальехо. Фильм больше похож на масштабный набросок – любопытный, но поверхностный, рассказывающий обо всем понемногу. Местами его замечания звучат остро, местами пафосно и манерно.

Кадр из фильма «Эскобар»
Кадр из фильма «Эскобар»

Фернандо Леон Де Араноа попытался укомплектовать в ленту продолжительностью менее двух часов довольно продолжительный временной интервал и массу событий из жизней главных героев. В итоге перед зрителями предстает обзорная биография (оставим за скобками вопрос о том, насколько она точна) человека, чье имя вошло в мировую историю. Подобный подход, конечно, сам по себе не плох и вряд ли является заведомо обреченным, так снимается львиная доля байопиков, и в их ряду труд Де Араноа мало чем выделяется. Быть может, в этом и кроется главная проблема фильма о наркобароне и его пассии, воплотить которых доверили Хавьеру Бардему и Пенелопе Крус.

Кадр из фильма «Эскобар»
Кадр из фильма «Эскобар»

Статус актеров и их харизма предполагают, что в кинотеатре зритель увидит историю, с первых секунд цепляющую за душу и пробивающую до дрожи. От супружеской пары в роли любовников ждешь взрывной химической реакции на экране, страсти, в ее диком, животном порыве гипнотизирующей всякого, кто разместится в мягком кресле кинозала. Однако любовная линия едва ли не самое слабое место в картине Де Араноа, и дело не в актерской игре. Связь Вирджинии Вальехо и Пабло Эскобара показана пунктирной линией, внимание создателей фильма рассеивается в попытках объять необъятное, показать наркобарона среди конгрессменов, а также как любящего отца и как незнающего пощады по отношению к своим противникам преступника. Его увлеченность трофейной красоткой – всего лишь один из пунктов, среди множества других в беглой биографической справке. Фернандо Леон Де Араноа не переплетает их, создавая тончайшее полотно, а ограничивается тезисным изложением поступков героев своего фильма.

Кадр из фильма «Эскобар»
Кадр из фильма «Эскобар»

Пенелопе Крус и Хавьеру Бардему досталось не так много эффектных совместных сцен. Самым запоминающимся появлением супругов в одном кадре стал эпизод в тюрьме, когда Вирджиния Вальехо обратилась к бывшему любовнику за помощью. Ее страх и отчаянье доведены до такого предела, что держать себя в руках и контролировать каждый сделанный шаг и каждое слово, давно готовое сорваться с губ, у женщины уже не получается. Пенелопа Крус изображает с филигранной четкостью ужас и беспомощность запуганной жертвы, растерянной и жалкой, и с легкостью обыгрывает своего мужа. Во многом именно этот фрагмент, дающий шанс зашкаливающим эмоциям, выплеснуться на экран, показывает, какие возможности в плане передачи напряжения и накала страстей между любовниками Де Араноа были упущены.

Кадр из фильма «Эскобар»
Кадр из фильма «Эскобар»

«Эскобар» делает ставку на яркие костюмы от именитых дизайнеров, которые один за другим примеряет Пенелопа Крус, и на замысловатый грим Хавьера Бардема, а не на эмоциональную палитру актерской четы. Фернандо Леон Де Араноа задает быстрый темп, позволяющий сделать ловкий переход от красивой жизни к тому, что за ней стоит, да и черный юмор в его картине редко позволяет о себе забыть. По схожей схеме строился фильм «Сделано в Америке» Дага Лаймана, однако Лайман умелее справился с непростым материалом и не заставил именитого актера ждать редких мгновений, чтобы проявить себя во всей красе. Том Круз в его ленте отжигал не по-детски, у Пенелопы Крус и Хавьера Бардема гораздо меньше пространства для маневров.

Елена Громова

В российском прокате с 14 июня 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Эскобар»

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