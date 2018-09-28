«Мотылек»: Рецензия Киноафиши

Отверженный

Молодой вор Анри Шарьер отлично сложен, встречается с красавицей и получает неплохой доход от своей работы – воровства и краж в Париже начала 30-х годов ХХ века. Но в одночасье всё меняется: его обвиняют в убийстве сутенёра, приговаривают к пожизненному заключению и отправляют отбывать срок во Французскую Гвиану. Там, в Южной Америке, ему предстоит не один год существовать в тяжелейших условиях. Начать стоит с того, что судьба вора по кличке Мотылёк (прозвище получено за соответствующую татуировку на груди) основана на автобиографическом романе француза Анри Шарьера – и представляет собой невероятную и правдивую (но об этом позже) историю про злоключения одного человека в тисках огромной и неповоротливой системы. Книга, опубликованная в 1969 году, быстро стала национальным бестселлером и была популярна не только во Франции: неудивительно, что эта история – сама по себе очень интересная и кинематографичная – быстро получила свою экранную версию: уже через четыре года выходит фильм «Мотылёк», снятый Франклином Шеффнером («Паттон», «Планета обезьян»). Тогда заглавного героя сыграл Стив Маккуин («Великолепная семёрка»): иронично, что это была не первая его роль, связанная с тюрьмой и попыткой из неё выбраться – до этого он снимался в фильмах «Побег» Сэма Пекинпа и «Большой побег» Джона Стёрджеса. Роль верного друга Мотылька – немного неприспособленного к жизни и осуждённого за мошенничество Луи Дега – досталась Дастину Хоффману. В новом фильме этих персонажей сыграли Чарли Ханнэм («Сыны Анархии», «Тихоокеанский рубеж») и Рами Малек («Мистер Робот», «Короткий срок 12»), а за постановку отвечал датский режиссёр Михаэль Ноер.

Кадр из фильма «Мотылёк»

При этом сравнивать два фильма – дело не то что глупое, но немного бессмысленное: это не ремейк и оригинал, а разные экранизации одной и той же истории. И, как ни странно, даже если идти по пути сопоставления, то новый «Мотылёк» во многом кажется выигрышнее – акценты расставлены совсем по-другому и направлены на равномерное распределение зрительского интереса на протяжении всего фильма и неровной истории: всё-таки два раза главный герой попадал в одиночную камеру на несколько лет, а там, как можно догадаться, происходило мало интересного. Чарли Ханнэм выдаёт одну из своих лучших ролей: Анри Шарьер в его исполнении, во-первых, имеет бэкграунд (фильм 1973 года не показывает дотюремную жизнь героя), а, во-вторых, меняется на протяжении всего фильма – парижский балагур превращается в энтузиаста, которого жёсткая пеницитарная система пыталась сломать, но так и не добилась успеха, а затем становится и совсем умудрённым грузом прожитых лет. Рами Малек, пусть и не дотягивающий до уровня Дастина Хоффмана, тоже создаёт запоминающий образ человека, оказавшегося не там, где может комфортно существовать.

Кадр из фильма «Мотылёк»

Фильм Михаэля Ноера выглядит немного старомодно, не укладываясь в стандартный полуторачасовой хронометраж, а выделяя истории столько времени сколько нужно – от этого он может показаться затянутым ближе к последней трети, но это скорее особенность экранизации автобиографической книги. «Мотылёк» обладает многими достоинствами – это убедительно показанный броманс Чарли Ханнэма и Рами Малека, антураж исправительной колонии, где-то на задворках цивилизованного мира, и ощущение авантюрной истории. Роман Анри Шарьера позже обвиняли в преувеличении и искажении реальных исторических событий, на что фильм Ноера по-своему реагирует в финальной сцене. Можно пожалеть, что за такой прекрасный материал не взялся, например, Вернер Херцог, но и без этого нам предоставляется хорошая возможность посмотреть брутальное и романтичное кино о спасении человека из удушающих лап системы.

Марат Шабаев

В российском прокате с 27 сентября 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Мотылёк»