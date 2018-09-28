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Киноафиша Рецензии «Мотылек»: Рецензия Киноафиши

«Мотылек»: Рецензия Киноафиши

28 сентября 2018 00:00
«Мотылек»: Рецензия Киноафиши
Отверженный

Молодой вор Анри Шарьер отлично сложен, встречается с красавицей и получает неплохой доход от своей работы – воровства и краж в Париже начала 30-х годов ХХ века. Но в одночасье всё меняется: его обвиняют в убийстве сутенёра, приговаривают к пожизненному заключению и отправляют отбывать срок во Французскую Гвиану. Там, в Южной Америке, ему предстоит не один год существовать в тяжелейших условиях. Начать стоит с того, что судьба вора по кличке Мотылёк (прозвище получено за соответствующую татуировку на груди) основана на автобиографическом романе француза Анри Шарьера – и представляет собой невероятную и правдивую (но об этом позже) историю про злоключения одного человека в тисках огромной и неповоротливой системы. Книга, опубликованная в 1969 году, быстро стала национальным бестселлером и была популярна не только во Франции: неудивительно, что эта история – сама по себе очень интересная и кинематографичная – быстро получила свою экранную версию: уже через четыре года выходит фильм «Мотылёк», снятый Франклином Шеффнером («Паттон», «Планета обезьян»). Тогда заглавного героя сыграл Стив Маккуин («Великолепная семёрка»): иронично, что это была не первая его роль, связанная с тюрьмой и попыткой из неё выбраться – до этого он снимался в фильмах «Побег» Сэма Пекинпа и «Большой побег» Джона Стёрджеса. Роль верного друга Мотылька – немного неприспособленного к жизни и осуждённого за мошенничество Луи Дега – досталась Дастину Хоффману. В новом фильме этих персонажей сыграли Чарли Ханнэм («Сыны Анархии», «Тихоокеанский рубеж») и Рами Малек («Мистер Робот», «Короткий срок 12»), а за постановку отвечал датский режиссёр Михаэль Ноер.

Кадр из фильма «Мотылёк»
Кадр из фильма «Мотылёк»

При этом сравнивать два фильма – дело не то что глупое, но немного бессмысленное: это не ремейк и оригинал, а разные экранизации одной и той же истории. И, как ни странно, даже если идти по пути сопоставления, то новый «Мотылёк» во многом кажется выигрышнее – акценты расставлены совсем по-другому и направлены на равномерное распределение зрительского интереса на протяжении всего фильма и неровной истории: всё-таки два раза главный герой попадал в одиночную камеру на несколько лет, а там, как можно догадаться, происходило мало интересного. Чарли Ханнэм выдаёт одну из своих лучших ролей: Анри Шарьер в его исполнении, во-первых, имеет бэкграунд (фильм 1973 года не показывает дотюремную жизнь героя), а, во-вторых, меняется на протяжении всего фильма – парижский балагур превращается в энтузиаста, которого жёсткая пеницитарная система пыталась сломать, но так и не добилась успеха, а затем становится и совсем умудрённым грузом прожитых лет. Рами Малек, пусть и не дотягивающий до уровня Дастина Хоффмана, тоже создаёт запоминающий образ человека, оказавшегося не там, где может комфортно существовать.

Кадр из фильма «Мотылёк»
Кадр из фильма «Мотылёк»

Фильм Михаэля Ноера выглядит немного старомодно, не укладываясь в стандартный полуторачасовой хронометраж, а выделяя истории столько времени сколько нужно – от этого он может показаться затянутым ближе к последней трети, но это скорее особенность экранизации автобиографической книги. «Мотылёк» обладает многими достоинствами – это убедительно показанный броманс Чарли Ханнэма и Рами Малека, антураж исправительной колонии, где-то на задворках цивилизованного мира, и ощущение авантюрной истории. Роман Анри Шарьера позже обвиняли в преувеличении и искажении реальных исторических событий, на что фильм Ноера по-своему реагирует в финальной сцене. Можно пожалеть, что за такой прекрасный материал не взялся, например, Вернер Херцог, но и без этого нам предоставляется хорошая возможность посмотреть брутальное и романтичное кино о спасении человека из удушающих лап системы.

Марат Шабаев

В российском прокате с 27 сентября 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Мотылёк»

Марат Шабаев
Марат Шабаев
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