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Киноафиша Рецензии «Теснота»: Рецензия Киноафиши

«Теснота»: Рецензия Киноафиши

20 июля 2017 00:00
«Теснота»: Рецензия Киноафиши
Территория нелюбви

Беда людей сплачивает – так говорят. Так принято думать, но это неправда. Очень часто беда растаскивает людей по углам, расставляет их по разные стороны баррикад или попросту отдаляет. И именно это случилось в семье Иланы. Когда её брат Давид с невестой оказались в заложниках, родня кинулась за поддержкой к общине (собрать выкуп самостоятельно у них бы не получилось). И община вроде бы поддержала: ведь евреи обязаны помогать друг другу, как же иначе. Однако жертвовать многим никто особо не торопился, поэтому вскладчину наскребли лишь половину. Да и эти деньги раввин присудил отдать за невесту. А родным Давида сказали так: мол, есть у вас автомастерская и старенький жигуленок – справитесь. Мы вам сочувствуем, но помочь вряд ли сумеем. Впрочем, мастерскую вашу можем купить – за бесценок, конечно же.

Кадр из фильма Кантемира Балагова «Теснота»
Кадр из фильма Кантемира Балагова «Теснота»

И семья осталась одна. И все проблемы её, мирно дремавшие где-то в потемках сознания, вдруг проснулись и дружно показали свои клыки. Начался ад. В центре ада оказалась сестра Давида – Илана (Дарьи Жовнер). Да, она виновата в том, что не похожа на «смиренных дев» своего еврейского племени: ходит в джинсах, машины ремонтирует, встречается с кабардинцем… Последнее, конечно, хуже всего: евреев в Нальчике жило много, община была большой, однако с местными они не «якшались». Да и горцы евреев особо не жаловали, хотя и не считали зазорным время от времени их брать в заложники и требовать выкуп. Так что случай с Давидом был вовсе не единичным. А потому и «дружба» еврейки с кабардинцем, мягко говоря, не больно-то поощрялась…

Кадр из фильма Кантемира Балагова «Теснота»
Кадр из фильма Кантемира Балагова «Теснота»

«Теснота» Кантемира Балагова стала сенсацией еще весной. Впрочем, ничего удивительного в этом нет: не так часто дебютные работы наших режиссеров попадают на крупные фестивали и устраивают там фурор. А в Каннах было именно так: «Тесноту» не просто обсуждали – её называли открытием года, одной из самых необычных фестивальных работ и т.д. Да и разговорами дело не ограничилось: Приз ФИПРЕССИ тому доказательство. Кстати, еще ни с одного конкурса Балагов не уехал с пустыми руками. (Вот вам краткий «перечень достижений»: Приз ФИПРЕССИ (Программа «Особый взгляд», Канны), Приз за «Лучший дебют» и Приз Гильдии киноведов и кинокритиков («Кинотавр»), несколько призов от фестиваля «Зеркало» (включая «Гран-При») и т.д.)

Так в чем же дело? Думаю, ответ и прост, и сложен одновременно. «Теснота» - сильное кино от сильного режиссера, которому есть, что сказать, и который знает, как именно это сделать. И не важно, что перед нами дебют. И не важно, что рядом с фамилией Балагов постоянно мелькает имя Александра Сокурова (Кантемир – выпускник его мастерской, да и фильм снимался при помощи фонда Сокурова «Пример интонации»). «Теснота» - работа «не мальчика, но мужа», не ученика, но зрелого мастера, который, правда, пока еще в самом начале дороги. Поэтому в данном случае мастерство шагает в ногу с юношеским максимализмом, с нежеланием соглашаться на компромиссы: Балагов не сглаживает острые углы, а с упорством фанатика их заостряет. И в этих двух «М» (Мастерство + Максимализм юности) – феномен автора «Тесноты».

Кадр из фильма Кантемира Балагова «Теснота»
Кадр из фильма Кантемира Балагова «Теснота»

«Теснота» - кино неудобное. Неудобное на всех уровнях, начиная от сценарного и заканчивая визуальным. Здесь курят, пьют, матюгаются. Здесь вдыхают что-то запрещенное, и это «что-то» явно не ладан. Здесь говорят то, что думают, а не то, что вы хотите услышать. Здесь этнический конфликт обнажен и выставлен напоказ, а не прикрыт целомудренно мифами о «братских народах». Неудобно? – о да. Но самое неудобное в том, что во всем этом нет ни капли чернухи – Кантемир Балагов не пытается никого провоцировать, ему не нужен шок ради шока. Он воссоздает на экране Реальность – ту, которой жили маленькие городки конца 90-х. И Реальность эта узнаваема и знакома: узнаешь и воспринимаешь каждую мелочь, каждую фразу диалога, каждый нюанс поведения.

Кадр из фильма Кантемира Балагова «Теснота»
Кадр из фильма Кантемира Балагова «Теснота»

Каким-то непостижимым образом автор «Тесноты» умудряется поймать сразу нескольких зайцев: фильм точно «попадает» и во время, и в этнический конфликт, и в семейные отношения. Он приближается к реальности почти вплотную, подходит так близко, что почти сливается с ней. И вовсе не ради скандала в картину «вмонтированы» жуткие документальные кадры времен Второй чеченской войны (видео, где боевики убивают русских солдат). Чудовищно? – Да. Но гораздо страшнее вяленькая реакция кое-кого из персонажей: «а евреев и вовсе на мыло надо». Думаю, что именно ради этой реплики и нужно было пройти через этот ад: дабы все всё поняли про иллюзорное «братство народов». И чтобы судьба заложников перестала казаться туманной: смотрите, вот что их ждет, если родные не смогут вовремя за них заплатить.

Кадр из фильма Кантемира Балагова «Теснота»
Кадр из фильма Кантемира Балагова «Теснота»

Но не только зрителям на «Тесноте» некомфортно. Некомфортно и всем героям. Они зажаты в угол, взяты за горло теми обстоятельствами, в которые «вляпались», и из которых выхода нет, не было и не будет. И вот что интересно. Внутреннее состояние героев Балагов очень точно фиксирует визуально, абстрактному понятию «теснота» он «дарит» телесную оболочку. Ощущаешь физически и шок Иланы (когда девушка чуть не попадает под грузовик), ее нежелание смиряться (когда на дискотеке она танцует без музыки) или прострацию матери, узнавшей об исчезновении сына. Но и это еще не все. Не стремясь к красивости, режиссер и дебютант-оператор (Артем Емельянов) ищут максимально эффектное визуальное решение: обратите внимание на подход к композиции, к работе со светом, с цветом и т.д. В общем, умеющие смотреть – да увидят.

Кадр из фильма Кантемира Балагова «Теснота»
Кадр из фильма Кантемира Балагова «Теснота»

И еще. Конечно, Балагов заостряет ситуацию до предела и не боится сильных эмоций: фильм не просто эмоционален, он превращается в клубок нервов, в исповедь на грани отчаяния. Так что пощады не будет, ее сегодня не завезли. Хотя… хотя, в общем, вот же он, хэппи-энд! Вот же семья выбралась из тесного закутка, вот же простор, горы. Но теснота не заканчивается, теснота бесконечна. Она не только снаружи, она внутри. И ни община не спасет, ни любовь, ни семья. И самый близкий человек (близкий и физически, и по крови) почему-то всё равно остается самым далеким. Но это не безнадежность, нет. Это теснота.

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 3 августа

Расписание и покупка билетов на фильм «Теснота»

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