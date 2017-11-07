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Киноафиша Рецензии «Дело храбрых»: Рецензия Киноафиши

«Дело храбрых»: Рецензия Киноафиши

7 ноября 2017 00:00
«Дело храбрых»: Рецензия Киноафиши
Бублик в огне

Брендану чуть больше двадцатки, но его завтрашний день вопросов не вызывает. Потому что дорог у парня лишь две: или на нары, или за оградку на кладбище. Ничего другого для начинающего наркомана и раздолбая со стажем как-то не предусмотрено. Впрочем, есть и еще один вариант – и Брендан (Майлз Теллер) выбирает именно его. Он решает «завязывать». И «завязывать» не ради себя – ради дочери. Ему нужно, чтобы девочка его уважала. В общем, дипломированный лоботряс по прозвищу Бублик начинает искать работу: пытается попасть в пожарную команду своего городка (Прескотт, штат Аризона). Но у пожарных и без молодого папаши забот хватает: года три они не могут получить сертификат, что сильно беспокоит их шефа – Эрика Марша (Джош Бролин)….

Кадр из фильма «Дело храбрых»
Кадр из фильма «Дело храбрых»

Не уверена, что абсолютно каждый способен за пару секунд вспомнить, кто же такой Джозеф Косински, поэтому на всякий случай я подскажу: именно он снимал «Обливион» и «Трон: наследие». С выводами, однако, не торопитесь: ничего общего с его предыдущей фильмографией «Дело храбрых», в общем-то, не имеет. История пожарных «Гранитной горы» (а именно так называлась их команда) – это история совершенно реальная, более того: в Америке её знают многие. Отсюда и специфика фильма: в нем элементы зрелищного кино тесно спаяны с желанием авторов не отходить далеко от конкретных фактов, поэтому так называемые экшен-сцены постоянно чередуются с эпизодами, характерными, например, для байопика. Правда, понять, зачем именно это сделано, удается далеко не сразу.

Кадр из фильма «Дело храбрых»
Кадр из фильма «Дело храбрых»

Если ничего не знать о судьбе «Гранитной горы», то первые полчаса фильм, как минимум, удивляет. Я, скажу честно, как раз из тех, кто был абсолютно не в курсе – да и вам, пожалуй, ничего не скажу, хотя, боюсь, «разгадку» можно легко найти даже в официальном описании фильма. Так вот. Вольно или невольно, «Дело храбрых» тебя обманывает: в силу привычки, ты воспринимаешь его, как очередной фильм-катастрофу, эдакий локальный «Армагеддон». То есть ты абсолютно уверен, что впереди заготовлено море драйва, переплывая которое, герои совершат энное количество подвигов разной степени сложности, а в финале тебя поджидает коллективное голливудское объятие на фоне трепещущего американского флага. Как всегда, в общем.

Кадр из фильма «Дело храбрых»
Кадр из фильма «Дело храбрых»

А вместо этого… Вместо этого ты сидишь и только вопросы сам себе задаешь: почему, «забив» на спасение мира (в данном случае, леса), герои всё время говорят-говорят-говорят?... Да и какое мне дело до того, что какая-то там команда пожарных никак не может пройти аттестацию и получить заветный сертификат?! То же мне, проблема, подумаешь… Не тот это повод, чтобы кино снимать. Но проходит время, и ты начинаешь постепенно догадываться, что авторов интересует вовсе не драйв, а что-то еще. Что они внимательно вглядываются в своих героев, пытаясь представить нам каждого – иногда чуть грубовато, но без демонстративной киношности. И что по своему жанру «Дело храбрых» гораздо ближе к драме, чем к эшен-пустышке, цель которой просто пощекотать нервы.

Кадр из фильма «Дело храбрых»
Кадр из фильма «Дело храбрых»

Как бы то ни было, финал искупает всё. Всё абсолютно. Все «занудности», «случайности» и длинноты. Он жахает так, что ты долго не можешь опомниться – и попросту не веришь в то, что случилось. Особенно, если (повторюсь!) ты не знал заранее, чем все закончится, и находился во власти привычной формулы фильма-катастрофы. И уже через призму финала (простого, жуткого и неотвратимого, как лесной пожар) ты невольно прокручиваешь в голове некоторые сцены еще раз – и воспринимаешь «Дело храбрых» совсем по-другому. Да, фильм раскачивается медленно – но набирает почти немыслимую по эмоциональному напряжению высоту. Теперь добавим подробный рассказ о специфике работы пожарных (уверена, о многом вы даже и не догадывались), рокешный саундтрек и искренние эмоции Дженнифер Коннелли и Майлза Теллера – и получим, что «Only the brave» (оригинальное название фильма) – не такое уж незамысловатое кино, как могло бы подуматься на первых кадрах. Кстати, ходят слухи, что картина Косински вполне может заявить о себе на премии «Оскар» – там любят драмы такого рода. Нет, ручаться я, конечно, не буду, но уверена, что что-то за этими слухами есть. Вот правда.

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 9 ноября 2017-го года

Расписание и покупка билетов на фильм «Дело храбрых»

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