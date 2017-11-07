«Дело храбрых»: Рецензия Киноафиши

Бублик в огне

Брендану чуть больше двадцатки, но его завтрашний день вопросов не вызывает. Потому что дорог у парня лишь две: или на нары, или за оградку на кладбище. Ничего другого для начинающего наркомана и раздолбая со стажем как-то не предусмотрено. Впрочем, есть и еще один вариант – и Брендан (Майлз Теллер) выбирает именно его. Он решает «завязывать». И «завязывать» не ради себя – ради дочери. Ему нужно, чтобы девочка его уважала. В общем, дипломированный лоботряс по прозвищу Бублик начинает искать работу: пытается попасть в пожарную команду своего городка (Прескотт, штат Аризона). Но у пожарных и без молодого папаши забот хватает: года три они не могут получить сертификат, что сильно беспокоит их шефа – Эрика Марша (Джош Бролин)….

Кадр из фильма «Дело храбрых»

Не уверена, что абсолютно каждый способен за пару секунд вспомнить, кто же такой Джозеф Косински, поэтому на всякий случай я подскажу: именно он снимал «Обливион» и «Трон: наследие». С выводами, однако, не торопитесь: ничего общего с его предыдущей фильмографией «Дело храбрых», в общем-то, не имеет. История пожарных «Гранитной горы» (а именно так называлась их команда) – это история совершенно реальная, более того: в Америке её знают многие. Отсюда и специфика фильма: в нем элементы зрелищного кино тесно спаяны с желанием авторов не отходить далеко от конкретных фактов, поэтому так называемые экшен-сцены постоянно чередуются с эпизодами, характерными, например, для байопика. Правда, понять, зачем именно это сделано, удается далеко не сразу.

Кадр из фильма «Дело храбрых»

Если ничего не знать о судьбе «Гранитной горы», то первые полчаса фильм, как минимум, удивляет. Я, скажу честно, как раз из тех, кто был абсолютно не в курсе – да и вам, пожалуй, ничего не скажу, хотя, боюсь, «разгадку» можно легко найти даже в официальном описании фильма. Так вот. Вольно или невольно, «Дело храбрых» тебя обманывает: в силу привычки, ты воспринимаешь его, как очередной фильм-катастрофу, эдакий локальный «Армагеддон». То есть ты абсолютно уверен, что впереди заготовлено море драйва, переплывая которое, герои совершат энное количество подвигов разной степени сложности, а в финале тебя поджидает коллективное голливудское объятие на фоне трепещущего американского флага. Как всегда, в общем.

Кадр из фильма «Дело храбрых»

А вместо этого… Вместо этого ты сидишь и только вопросы сам себе задаешь: почему, «забив» на спасение мира (в данном случае, леса), герои всё время говорят-говорят-говорят?... Да и какое мне дело до того, что какая-то там команда пожарных никак не может пройти аттестацию и получить заветный сертификат?! То же мне, проблема, подумаешь… Не тот это повод, чтобы кино снимать. Но проходит время, и ты начинаешь постепенно догадываться, что авторов интересует вовсе не драйв, а что-то еще. Что они внимательно вглядываются в своих героев, пытаясь представить нам каждого – иногда чуть грубовато, но без демонстративной киношности. И что по своему жанру «Дело храбрых» гораздо ближе к драме, чем к эшен-пустышке, цель которой просто пощекотать нервы.

Кадр из фильма «Дело храбрых»

Как бы то ни было, финал искупает всё. Всё абсолютно. Все «занудности», «случайности» и длинноты. Он жахает так, что ты долго не можешь опомниться – и попросту не веришь в то, что случилось. Особенно, если (повторюсь!) ты не знал заранее, чем все закончится, и находился во власти привычной формулы фильма-катастрофы. И уже через призму финала (простого, жуткого и неотвратимого, как лесной пожар) ты невольно прокручиваешь в голове некоторые сцены еще раз – и воспринимаешь «Дело храбрых» совсем по-другому. Да, фильм раскачивается медленно – но набирает почти немыслимую по эмоциональному напряжению высоту. Теперь добавим подробный рассказ о специфике работы пожарных (уверена, о многом вы даже и не догадывались), рокешный саундтрек и искренние эмоции Дженнифер Коннелли и Майлза Теллера – и получим, что «Only the brave» (оригинальное название фильма) – не такое уж незамысловатое кино, как могло бы подуматься на первых кадрах. Кстати, ходят слухи, что картина Косински вполне может заявить о себе на премии «Оскар» – там любят драмы такого рода. Нет, ручаться я, конечно, не буду, но уверена, что что-то за этими слухами есть. Вот правда.

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 9 ноября 2017-го года

Расписание и покупка билетов на фильм «Дело храбрых»