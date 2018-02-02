«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»: Рецензия Киноафиши

Три билборда на границе города психопатов

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури» – это новый фильм ирландца Мартина МакДона, за спиной которого две полнометражные ленты: «Залечь на дно в Брюгге» и «Семь психопатов». То ли случайно, то ли так просто сложилось, но режиссер выпускает ровно один фильм в пять лет, и его последняя картина в этом году стала одной из главных в наградной гонке. И причины тому кроются не только в красивом названии.

Кадр из фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Дочь главной героини Милдред Хейс (Фрэнсис МакДорманд) изнасиловали и жестоко убили. После события, о котором знает весь город, прошло уже несколько месяцев, однако местный шериф Уиллоу Уиллоуби (Вуди Харрельсон) и его несуразные помощники, кажется, уже поставили крест на этом деле и отчаялись найти убийцу. Очерствевшая и обезумевшая от горя мать не сдается и решает действовать радикально. Она покупает рекламу на трех билбордах, расположенных прямо у дороги, где оставляет послания шерифу. Именно так начинается ее борьба с правоохранительными органами, которая разрастается до масштабов целого города и влечет за собой цепочку неоднозначных событий.

Кадр из фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» на самом деле не то, чем кажется. Вы ожидаете увидеть историю мести сильной женщины, которая разжигает войну с прогнивающей системой и надирает всем пятую точку? Поначалу так оно и есть, но в какой-то момент история сворачивает совсем в другую сторону и ближе к финалу становится ясно, что смысл был вовсе не в восстановлении справедливости. Картина удивляет каждой новой сценой, а герои совершают все более иррациональные поступки, от которых они просто так не отмоются. МакДона раскрывает перед зрителем как самые темные и необузданные стороны человеческой натуры, так и самые чистые и светлые грани своих героев. Здесь нет хороших или плохих, есть только люди, которых режиссер оперирует своим наточенным скальпелем, демонстрируя все, что скорыто внутри.

Кадр из фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Это не тот фильм, который отвечает на все поставленные вопросы, и даже большую их половину он оставит без ответа, давая зрителю шанс самостоятельно докопаться до сути. Причем сам автор остается максимально отстраненным и не дает вырваться наружу личным оценкам. Он не смеет никого судить, а всего лишь вкладывает в руки своим героям все подручные средства, которыми они распоряжаются единолично, отвечая за все последствия. А в качестве трибунала может выступить только смотрящий.

Кадр из фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Картина граничит на стыке комедии и трагедии, снабжена колкими, едкими и порой слишком черными шутками, свойственными как Мартину МакДона, так и его брату Джону Майклу МакДона («Однажды в Ирландии», «Голгофа»). При этом события, которые этот самый юмор обволакивает своей остротой, заставляют по-настоящему ужаснуться, потому что в своем фильме режиссер поднимает крайне серьезные темы и не скупится на шокирующие приемы. Помимо надолго врезающихся в память ярких пейзажей Эббинга, сюжет в основном строится на диалогах, словно сошедших со страниц пьесы, что не удивительно, беря во внимание драматургический опыт Мартина МакДона. И все это делает «Три билборда» фирменным блюдом ирландского режиссера.

Кадр из фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Об актерском составе в последнее время было сказано немало, однако и этого недостаточно, чтобы описать ту харизму, которая сходит с экрана. Сэм Роккуэл в который раз выдает нечто феноменальное, так и оставаясь незамеченным среди широкой аудитории, а Фрэнсис МакДорманд в очередной раз напоминает, что заслуживает уже наконец второй «Оскар». Вровень со взрослыми коллегами становится и молодое поколение актеров в лице Калеба Лэндри Джонса, стремительно набирающего карьерные обороты, и в виде все ярче разгорающейся звезды Лукаса Хеджеса, который покорил всех после «Манчестера у моря». Ну а Вуди Харрельсон хоть и остается все тем же Вуди Харрельсоном, но сложно не согласиться, что делает это он всегда блестяще.

Кадр из фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Подводя итог, можно сказать, что «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» – это кино, которое необходимо прожить, прочувствовать и осмыслить, потому что вы получите уникальный опыт, независимо от того, каким будет ваш субъективный вердикт.

Трошина Олеся

В российском прокате с 1 февраля 2018 года

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