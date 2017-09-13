«Мадам»: Рецензия Киноафиши

Золушка в настоящей жизни

Мария словно попала в сказку о Золушке - по воле своей хозяйки, у которой испанка работает горничной, она оказывается за одним столом с сильными мира сего. Словно в чудесной истории в нее влюбляется молодой, богатый, влиятельный мужчина – ну чем не принц? Однако счастливые хеппи-энды не всегда случаются в жизни.

«Мадам» - весьма поучительная жизненная история действительно по своей структуре чем-то напоминающая историю о Золушке. Еще напрашивается вполне оправданная ассоциация с «Госпожой горничной», где все заканчивается так же, как и в чудесной сказке. Вот только у Аманды Штерс не идеалистичный голливудский фильм с красавицей Лопез в главной роли, а правдивая, пожалуй, даже слишком жизненная история с моралью о том, что чудес в жизни не бывает.

Кадр из фильма «Мадам»

Мария в исполнении Росси де Пальмы, честно говоря, не отличается красотой, сообразительностью. Там, где любой другой сценарист позволил бы главной героине подглядеть у богатых господ хорошие манеры, нормы поведения и в общем без особого труда влиться в высшее общество, Штерс заставила горничную проявить себя во всей красе, наглядно демонстрируя, что мало сделать красивую прическу и надеть дорогое платье: изменения в первую очередь идут изнутри человека, с его осознания своего места в мире. Мария большую часть фильма как была, так и остается внутри прислугой; лишь к самому концу, получив печальный жизненный урок, она начинает меняться. Для большего контраста режиссер добавляет фигуру госпожи Энн, для которой золушкина история как раз закончилась на первый взгляд счастливо.

Кадр из фильма «Мадам»

Энн (Тони Коллет) – жена довольно богатого человека, Боба. Они познакомились на площадке для гольфа, где Энн в то время работала инструктором. Все как в сказке – любовь, стремительный переход из одной социальной касты в другую… вот только Энн так и осталась Золушкой, всегда помнящей свое место. И понимающей, что любая другая «золушка» также успешно может занять ее место по такому же сценарию. Вместе с тем она уже представитель совершенно иного сословия, не понимающая, как можно влюбиться в простолюдинку, знающая нюансы поведения в обществе и успевающая следить одновременно за несколькими разговорами за столом. Но одно ее роднит с собственной служанкой – сильное, нестерпимое желание любить.

Кадр из фильма «Мадам»

Вот и получается, что в фильме не одна, а две главных героини; одна мадам настоящая, а другая – поддельная. Пока каждая пытается починить свою жизнь, Штерс, тем временем, вкладывает в реплики своих персонажей рассуждения об ирландцах, англичанах, американцах и испанцах, рисует картину современного светского общества и тех, кто находится вне поля зрения сильных мира сего, настолько, что, стоит сменить одежду и тебя уже не замечают. «Мадам» получилась неплохой историей про саму жизнь, цепкой, правдивой, с открытым финалом, в котором не понять, что же будет дальше в итоге.

Потапова Галина

В российском прокате с 14 сентября

Расписание и покупка билетов на фильм «Мадам»