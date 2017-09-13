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«Мадам»: Рецензия Киноафиши

13 сентября 2017 00:00
«Мадам»: Рецензия Киноафиши
Золушка в настоящей жизни

Мария словно попала в сказку о Золушке - по воле своей хозяйки, у которой испанка работает горничной, она оказывается за одним столом с сильными мира сего. Словно в чудесной истории в нее влюбляется молодой, богатый, влиятельный мужчина – ну чем не принц? Однако счастливые хеппи-энды не всегда случаются в жизни.

«Мадам» - весьма поучительная жизненная история действительно по своей структуре чем-то напоминающая историю о Золушке. Еще напрашивается вполне оправданная ассоциация с «Госпожой горничной», где все заканчивается так же, как и в чудесной сказке. Вот только у Аманды Штерс не идеалистичный голливудский фильм с красавицей Лопез в главной роли, а правдивая, пожалуй, даже слишком жизненная история с моралью о том, что чудес в жизни не бывает.

«Мадам»: Рецензия Киноафиши
Кадр из фильма «Мадам»

Мария в исполнении Росси де Пальмы, честно говоря, не отличается красотой, сообразительностью. Там, где любой другой сценарист позволил бы главной героине подглядеть у богатых господ хорошие манеры, нормы поведения и в общем без особого труда влиться в высшее общество, Штерс заставила горничную проявить себя во всей красе, наглядно демонстрируя, что мало сделать красивую прическу и надеть дорогое платье: изменения в первую очередь идут изнутри человека, с его осознания своего места в мире. Мария большую часть фильма как была, так и остается внутри прислугой; лишь к самому концу, получив печальный жизненный урок, она начинает меняться. Для большего контраста режиссер добавляет фигуру госпожи Энн, для которой золушкина история как раз закончилась на первый взгляд счастливо.

«Мадам»: Рецензия Киноафиши
Кадр из фильма «Мадам»

Энн (Тони Коллет) – жена довольно богатого человека, Боба. Они познакомились на площадке для гольфа, где Энн в то время работала инструктором. Все как в сказке – любовь, стремительный переход из одной социальной касты в другую… вот только Энн так и осталась Золушкой, всегда помнящей свое место. И понимающей, что любая другая «золушка» также успешно может занять ее место по такому же сценарию. Вместе с тем она уже представитель совершенно иного сословия, не понимающая, как можно влюбиться в простолюдинку, знающая нюансы поведения в обществе и успевающая следить одновременно за несколькими разговорами за столом. Но одно ее роднит с собственной служанкой – сильное, нестерпимое желание любить.

«Мадам»: Рецензия Киноафиши
Кадр из фильма «Мадам»

Вот и получается, что в фильме не одна, а две главных героини; одна мадам настоящая, а другая – поддельная. Пока каждая пытается починить свою жизнь, Штерс, тем временем, вкладывает в реплики своих персонажей рассуждения об ирландцах, англичанах, американцах и испанцах, рисует картину современного светского общества и тех, кто находится вне поля зрения сильных мира сего, настолько, что, стоит сменить одежду и тебя уже не замечают. «Мадам» получилась неплохой историей про саму жизнь, цепкой, правдивой, с открытым финалом, в котором не понять, что же будет дальше в итоге.

Потапова Галина

В российском прокате с 14 сентября

Расписание и покупка билетов на фильм «Мадам»

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