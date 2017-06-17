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Выстрел в пустоту Выстрел в пустоту
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Выстрел в пустоту, 2017

2017 / США
7.7 Оцените
37 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Выстрел в пустоту» - это новый фильм от Рика Романа Во («Стукач», «Преступник»). В картине задействованы узнаваемые актёры, среди которых звезда «Игры престолов» Николай Костер-Вальдау, Джон Бернтал (сериалы «Сорвиголова» и «Ходячие мертвецы»), Лэйк Белл («Однажды в Вегасе», «Простые сложности»), Джеффри Донован («Подмена», «Спящие»), Бенджамин Брэтт («Доктор Стрэндж»), Эмори Коэн («Бруклин») и другие. 

Фильм «Выстрел в пустоту» расскажет историю бывшего заключённого. В тюрьме его авторитет никогда не предавался сомнениям, и все его уважали. Однако, оказавшись на свободе, ему предстоит совершить очередное преступление. Дело в том, что он должен убить лидера противоборствующей группировки в борьбе за Южную Калифорнию. 

- Рик Роман Во уже снимал в своём фильме «Стукач» актёров Джона Бернтала и Бэнджамина Брэтта

- «Выстрел в пустоту» - это первый фильм Рика Романа Во за последние 5 лет

За решеткой он был в авторитете, но на воле он все еще должник. Освободившись из тюрьмы, он должен  убрать главаря враждующей группировки, с которым его банда не смогла поделить Южную Калифорнию…

7.7 Оцените
37 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2017
Премьера в России 13 июля 2017
Премьера онлайн 18 августа 2017
Премьера в мире 17 июня 2017
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Рик Роман Во
Рик Роман Во
В ролях
Джон Бернтал
Джон Бернтал
Николай Костер-Вальдау
Николай Костер-Вальдау
Лэйк Белл
Лэйк Белл
Джесси Шрэм
Джесси Шрэм
Джеффри Донован
Джеффри Донован
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Выстрел в пустоту 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Когда сидишь за рулем, варежку-то не разевай. Рулишь себе – и рули. Не отвлекайся. Будь паинькой. А то моргнуть не успеешь, как твой пиджачок биржевого маклера сменится на робу зэка. И вот ты уже ни разу не финансист, а рецидивист в законе. Ну, или просто «авторитет». Или «опущенный» - это уж кому как повезет. Кстати, Баблосу-то повезло. Потому что попав на зону в ранге рядового офисного крысёныша, он не просто изловчился не сдохнуть, но и сделал карьеру: заработал…
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smetninihor 19 августа 2020, 15:26
Хочешь выжить в американской тюрьме вступай в банду, других вариантов нет. Вход рубль выход только ногами вперед)
Вообще конечно фильм очень… Читать дальше…
airmaxer 3 апреля 2022, 01:49
Классный фильм
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