Выстрел в пустоту, 2017

«Выстрел в пустоту» - это новый фильм от Рика Романа Во («Стукач», «Преступник»). В картине задействованы узнаваемые актёры, среди которых звезда «Игры престолов» Николай Костер-Вальдау, Джон Бернтал (сериалы «Сорвиголова» и «Ходячие мертвецы»), Лэйк Белл («Однажды в Вегасе», «Простые сложности»), Джеффри Донован («Подмена», «Спящие»), Бенджамин Брэтт («Доктор Стрэндж»), Эмори Коэн («Бруклин») и другие.

Фильм «Выстрел в пустоту» расскажет историю бывшего заключённого. В тюрьме его авторитет никогда не предавался сомнениям, и все его уважали. Однако, оказавшись на свободе, ему предстоит совершить очередное преступление. Дело в том, что он должен убить лидера противоборствующей группировки в борьбе за Южную Калифорнию.