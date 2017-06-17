Выстрел в пустоту, 2017

«Выстрел в пустоту» - это новый фильм от Рика Романа Во («Стукач», «Преступник»). В картине задействованы узнаваемые актёры, среди которых звезда «Игры престолов» Николай Костер-Вальдау, Джон Бернтал (сериалы «Сорвиголова» и «Ходячие мертвецы»), Лэйк Белл («Однажды в Вегасе», «Простые сложности»), Джеффри Донован («Подмена», «Спящие»), Бенджамин Брэтт («Доктор Стрэндж»), Эмори Коэн («Бруклин») и другие.
Фильм «Выстрел в пустоту» расскажет историю бывшего заключённого. В тюрьме его авторитет никогда не предавался сомнениям, и все его уважали. Однако, оказавшись на свободе, ему предстоит совершить очередное преступление. Дело в том, что он должен убить лидера противоборствующей группировки в борьбе за Южную Калифорнию.
- Рик Роман Во уже снимал в своём фильме «Стукач» актёров Джона Бернтала и Бэнджамина Брэтта
- «Выстрел в пустоту» - это первый фильм Рика Романа Во за последние 5 лет
За решеткой он был в авторитете, но на воле он все еще должник. Освободившись из тюрьмы, он должен убрать главаря враждующей группировки, с которым его банда не смогла поделить Южную Калифорнию…
Вообще конечно фильм очень… Читать дальше…