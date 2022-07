«2Pac: Легенда»: Рецензия Киноафиши

Знамя новой музыки

Тупак Шакур, рожденный в склизких улочках Гарлема, побывавший в тюрьме еще в утробе матери, и с детства под прицелом ФБР, оказался заключенным в этот порочный круг из трех знамен на всю жизнь. Именно эти болезненные, табуированные темы о жизни у черты бедности и социального отторжения были центром его творчества и славы. За свои 25 лет темнокожий выходец из гетто записал 5 альбомов, один из которых, All Eyez on Me, в списке самых продаваемых в США. Он снялся в 10 фильмах, сыграв мятежных бунтарей и уличных авторитетов. Он в топе 100 величайших исполнителей Rolling Stone и вдохновение для всей американской рэп культуры. Он до сих пор мелькает в новостях, упоминаемый рядом с Мадонной. Он – легенда.

Кадр из фильма «2Pac: Легенда»

Фильм Бенни Бума инсценирует интервью с Тупаком Шакуром, которое тот дает, находясь в тюрьме. Откровения в оранжевой униформе дополняются кадрами с первых выступлений на поэтических чтениях, записях в прокуренных студиях, ритуальных уличных перепалок, арестов, томных возлежаний с шоколадными красотками и опьяняющих концертов перед сотнями поклонниц. Его взглядом мы видим понятные только избранным коммуникации, где «Че как?» – код братства и духовного единства. А еще перед нами живо рисуется музыкальная индустрия 80-90-х, где лейблы порой напоминают мафиозные кланы и социальную раскладку того времени, где черный – если не преступление, то точно повод для нечистых подозрений. Режиссер быстро тасует сцены из клбуов и казино, предлагая смаковать отрывки совсем не звездной жизни.

Кадр из фильма «2Pac: Легенда»

«2Pac: Легенда» – робкая попытка заглянуть в мотивации рэп-идола, воспевшего жестокость, насилие и героиновое саморазрушение своего народа, лишенного дома, истории, языка и культуры. Перед нами в меньшей степени Человек, а в большей – Мессенджер, носитель сообщения, силой прибившего путь к сознанию Америки и всего мира, держатель знамени, гораздо более могущественного, чем движение «Черных пантер». Практически без любовных и семейных линий, сюжет концентрируется даже не на музыкальной карьере, а на драме, развернувшейся вокруг нее – на постоянных арестах за дело и без, заключениях, бесконечных разборках и драках, актах тотальной предвзятости судебной системы и музыке, завязанной на деньгах. Роскошная жизнь в золоте и пене – лишь дымка, прикрывающая непостоянство славы, любви, признания и веры, которые сегодня возносят на пик, а завтра кидают за решетку.

Кадр из фильма «2Pac: Легенда»

И важной, если не ключевой, здесь оказывается персона Деметриуса Шиппа младшего, исполнившего главную роль. Его внешняя схожесть в Тупаком даже в деталях и импульсивная манера – действительно завораживают, прямо как Джейми Фокс в роли Рэя Чарльза. Взгляд из-под припущенных век, чуть поднятые брови и выражение всепринятия на лице актера передают ту печаль, которая смотрит с обложек альбомов Тупака. А в окружении EDI Mean и Young Noble из группы Outlawz игра смотрится еще более органично.

Кадр из фильма «2Pac: Легенда»

В этом контексте стоит посмотреть документальное посвящение «Тупак: Воскрешение», ценное редкими интервью и выступлениями. Фильм 2003 года может стать неплохой партией для исследования феномена Шакура, во многом дополняя упущенное в художественном «2Pac: Легенда». При этом Бенни Бум не сумел избежать излишней драматизации и пафоса, возводящего музыканта в ранг небожителей и лишающего героя человечности, а зрителя – понимания. Наверное, перед нами как раз результат того соблазна, от которого сложно удержаться, снимая байопики. В целом фильм – немного запоздалое, но достойное кино, предлагающее в первую очередь авторский взгляд на роль рэп-пророка.

Инна Син

В Российском прокате с 27 июля 2017 года

