На пятьдесят оттенков темнее, 2017

Экранизации мирового бестселлера Э. Л. Джеймс, «Пятьдесят оттенков серого», в 2015 году удалось собрать большую кассу, однако критиками и зрителями фильм был принят крайне холодно. Постановщиком новой части под названием «На пятьдесят оттенков темнее» выступил Джеймс Фоули, который до этого имел несколько громких работ на телевидении, среди которых «Карточный домик» и «Ганнибал». К исполнению главных ролей вернулись Дакота Джонсон («Чёрная месса», «В активном поиске») и Джейми Дорнан («Однажды в сказке»). Также к актёрскому составу присоединились Хью Дэнси («Ганнибал») и Ким Бэйсингер («Привычка жениться», «Бэтмен»).

Сюжет фильма «На пятьдесят оттенков темнее» повествует о том, что случилось после того, как Анастейша Стил ушла от Кристиана Грея, хлопнув дверью. На горизонте появилась одержимая сексуальным олигархом девушка, которой ныне запрещено к нему приближаться, поэтому она пытается повлиять на Анастейшу. Главной героине предстоит узнать много новых подробностей о прошлом своего возлюбленного, которое не хочет его отпускать.

Не в силах преодолеть фундаментальные разногласия между ними после того, как Кристиан открывает Анастейше свою темную сторону, влюбленные расстаются. Проходит время, и Анастейша наконец находит в себе смелость продолжать свою жизнь; однако она совершенно не подозревает, что Кристиан все еще отчаянно хочет ее вернуть. Она устраивается на работу в небольшое книжное издательство, где ее начальник, главный редактор по имени Джек, питает к Анастейше явную симпатию.

Но вскоре и сам Кристиан дает о себе знать: он скупает все фотографии Аны с выставки ее друга Хосе, а потом умоляет девушку поужинать с ним. Поделившись друг с другом наболевшим, двое влюбленных решают пересмотреть условия своего договора. Кристиан не без труда соглашается на обыкновенные отношения, без доминирования, без наказаний и, прежде всего, без секретов. Но последние оказались неизбежны.

С появлением бывшей партнерши по садо-мазохистским делам тщательно скрываемое прошлое Кристиана рано или поздно обязательно настигнет новоявленную пару, чтобы раскрыть последние скелеты в его шкафу. Смогут ли и без того хрупкие отношения, за сохранение которых так отчаянно боролись Анастасия и Кристиан, выстоять испытание его пятьюдесятью оттенками зла?