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На пятьдесят оттенков темнее На пятьдесят оттенков темнее
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Fifty Shades Darker

На пятьдесят оттенков темнее, 2017

2017 / США
7.6 Оцените
97 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Экранизации мирового бестселлера Э. Л. Джеймс, «Пятьдесят оттенков серого», в 2015 году удалось собрать большую кассу, однако критиками и зрителями фильм был принят крайне холодно. Постановщиком новой части под названием «На пятьдесят оттенков темнее» выступил Джеймс Фоули, который до этого имел несколько громких работ на телевидении, среди которых «Карточный домик» и «Ганнибал». К исполнению главных ролей вернулись Дакота Джонсон («Чёрная месса», «В активном поиске») и Джейми Дорнан («Однажды в сказке»). Также к актёрскому составу присоединились Хью Дэнси («Ганнибал») и Ким Бэйсингер («Привычка жениться», «Бэтмен»).

Сюжет фильма «На пятьдесят оттенков темнее» повествует о том, что случилось после того, как Анастейша Стил ушла от Кристиана Грея, хлопнув дверью. На горизонте появилась одержимая сексуальным олигархом девушка, которой ныне запрещено к нему приближаться, поэтому она пытается повлиять на Анастейшу. Главной героине предстоит узнать много новых подробностей о прошлом своего возлюбленного, которое не хочет его отпускать.

Не в силах преодолеть фундаментальные разногласия между ними после того, как Кристиан открывает Анастейше свою темную сторону, влюбленные расстаются. Проходит время, и Анастейша наконец находит в себе смелость продолжать свою жизнь; однако она совершенно не подозревает, что Кристиан все еще отчаянно хочет ее вернуть. Она устраивается на работу в небольшое книжное издательство, где ее начальник, главный редактор по имени Джек, питает к Анастейше явную симпатию.

Но вскоре и сам Кристиан дает о себе знать: он скупает все фотографии Аны с выставки ее друга Хосе, а потом умоляет девушку поужинать с ним. Поделившись друг с другом наболевшим, двое влюбленных решают пересмотреть условия своего договора. Кристиан не без труда соглашается на обыкновенные отношения, без доминирования, без наказаний и, прежде всего, без секретов. Но последние оказались неизбежны.

С появлением бывшей партнерши по садо-мазохистским делам тщательно скрываемое прошлое Кристиана рано или поздно обязательно настигнет новоявленную пару, чтобы раскрыть последние скелеты в его шкафу. Смогут ли и без того хрупкие отношения, за сохранение которых так отчаянно боролись Анастасия и Кристиан, выстоять испытание его пятьюдесятью оттенками зла?

Фанаты мечтали, что студии удастся заполучить Мишель Пфайффер или Шарлиз Терон на роль Елены Линкольн, бывшей партнерши Кристиана, известной как миссис Робинсон. В итоге роль исполнила Ким Бейсингер.

Джейми Дорнан шутил, что ему не нравилось сниматься в сценах со своим партнером по фильму, Эриком Джонсоном. Джонсон который играл его романтического соперника Дорнана, и при этом он весьма высок, поэтому сам Джейми на его фоне немного проигрывает. Также Дорнан рассказал, что он очень много работал, чтобы набрать еще больше мускулов для этого фильма по сравнению с первой частью. Дорнан говорил, что в первом фильме он был не очень доволен своим телосложением, потому что получил роль всего за 5 недель до съемок, так что он не мог достичь телосложения, которого он хотел для персонажа Кристиана Грея. Но до начала съемок сиквелов у него было почти два года, чтобы подготовиться, так что Джейми смог обрести желаемую форму. Кристиан Грей во второй и третьей частях саги действительно выглядит намного внушительнее.

В одной из сцен Анастейша произносит фразу: «Я хочу, чтобы ты звал меня Ана. Я не хочу, что ты приносил мне кофе, если только ты не делаешь его и для себя тоже. А остальное мы выясним по ходу дела». Актриса Мелани Гриффит, мать Дакоты Джонсон, произносила ту же фразу в фильме «Деловая женщина».

Дакота Джонсон рассказывала, что в качестве подготовительного ритуала перед съемками эротических сцен они с Джейми Дорнаном расслаблялись каждый по-своему. Сама Дакота выпивала стакан виски, а Дорнан выполнял свою вечернюю норму по отжиманиям. Дорнан также добавлял, что в дополнение к инструкциям режиссера они с Дакотой всегда проводили между собой личный разговор, чтобы еще раз проработать сцену только между ними двумя.

Персонаж Джейми Дорнана, Кристиан Грей, должен был быть в потрясающей физической форме для фильма, но Дорнан говорил, что создатели не хотели добавлять в фильм стандартную сцену тренировки, чтобы показать это. Поэтому Дорнан вызвался встать в позу гимнастической йоги, которой он уже занимался в реальной жизни. Поза заключалась в том, чтобы все тело в равновесии на одних запястьях. В рамках продвижения фильма Дорнан появился в ночном ток-шоу «Конан» и исполнил этот номер вживую для аудитории студии.

Платье, которое надето на Ане на выставке в начале фильма –  то самое, в котором она появилась в предыдущей части в сцене с обсуждением условий контракта.

Пока Кристиан Грей борется со своими внутренними демонами, Анастейша Стил вынуждена противостоять гневу и зависти тех женщин, что были с Кристианом до нее.

7.6 Оцените
97 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 10 февраля 2017
Премьера онлайн 8 мая 2017
Премьера в мире 7 февраля 2017
Возраст 18+
Прокатчик UPI
Режиссер
Джеймс Фоули
Джеймс Фоули
В ролях
Джейми Дорнан
Джейми Дорнан
Дакота Джонсон
Дакота Джонсон
Рита Ора
Рита Ора
Люк Граймс
Люк Граймс
Виктор Расук
Виктор Расук
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма На пятьдесят оттенков темнее 13 постеров
Золотая малина Худшая женская роль второго плана
Золотая малина Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат
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Наша рецензия
В феврале 2015 года мир увидел «Пятьдесят оттенков серого» — экранизацию одноимённого романа писательницы Э. Л. Джеймс. Отзывы и оценки фильм получил не самые положительные, но, как говорится «Глаза боятся, а руки делают». О фильме или хотя бы книге слышали, пожалуй, все и, вопреки тому, что это кино (как и книгу) называют порнографией и прочими неприятными словами, его смотрят, о нём говорят, им интересуются. Поэтому ничего удивительного, что появился и второй…
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Анжела Бабаева 2 февраля 2017, 23:19
ждала этот фильм больше 2 лет! наконец то)))
denyprey 8 февраля 2017, 09:32
Первый фильм не понравился, хотя и заставил знатно хохотать. Пойду только ради бредового бдсм и новой порции веселья.
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9 февраля 2018 01:24
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