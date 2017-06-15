«Весь этот мир»: Рецензия Киноафиши

Девочкам после восемнадцати лет

Мэдделин Уиттиер (Амандла Стенберг) можно с уверенностью назвать завидной невестой. Умная, образованная, симпатичная, без вредных привычек и, в противовес Рамоне, героине «Скотта Пилигрима против всех», не обладает головокружительным перечнем из орды злополучных бывших. Одним словом, Мэдди безупречна. Однако, как позже заметит один из героев фильма, у всех должны быть свои недостатки. И окажется чертовски прав! Вся непорочная чистота мира юной красавицы зиждется на одном занятном нюансе: она попросту никогда не выходила за пределы своего дома. Дело в том, что у Мэдделин, аккурат после гибели отца и брата, врачи диагностировали тяжёлый комбинированный иммунодефицит, который может поспособствовать скоропостижной кончине своей несчастной обладательницы от любой мало-мальски вредоносной инфекции.

Кадр из фильма «Весь этот мир»

Так, на протяжении всех своих нежных 18 лет, прекрасная лос-анжелесская Рапунцель томилась самообразованием в непреступных и высокотехнологичных чертогах под опекой любящей матери и медсестры, пока в доме по соседству не появился прекрасный принц по имени Олли (Ник Робинсон). Точнее, принцем он себя как раз-таки и не считает, — одевается во всё чёрное, катается на скейтборде и носит причёску а’ля гранж-рок-звезда, — зато глупости совершает буквально с королевским размахом. Но, как и полагается всякой сказке, появление прекрасного незнакомца творит настоящие чудеса. В данном случае под магией будут подразумеваться разрушенные семьи, объективизация психических расстройств ущемлённых женщин и едва не воплотившаяся в жизнь уголовная статья о причинении смерти по неосторожности. Но, конечно же, главная мораль фильма заключается в любви и в том, что ради неё можно пожертвовать всем — даже той самой моралью.

Кадр из фильма «Весь этот мир»

Если обращаться к жанру мелодраматических фильмов с умирающими протагонистами, то «Весь этот мир» явно не отдаёт свежестью. Начав набирать популярность ещё в 70-х годах («История Любви»), романтичные «любовники-самоубийцы» сразу же начали вызывать симпатию у лирично настроенной аудитории и раздражение у прочих — читай как «homo sapiens», человек разумный. Несмотря на многочисленные признания, у тех же «Спеши любить», «Сладкий ноябрь», «Осень в Нью-Йорке», «Виноваты звёзды» и «До встречи с тобой» была одна общая проблема: эгоизм. Стараясь походить на Ромео и Джульетту, герои мелодрам подобного склада как бы и приносят себя в жертву, но не из каких-то доблестных или честолюбивых соображений, а, скажем так, по принуждению. Иными словами, они не делают никакого выбора — всё уже сделано за них, остаётся только совладать с данностью. Это имитация драматической ситуации, которая держится на приятной актёрской игре. Кстати, Амандла Стенберг, сыскавшая себе имя ещё в «Голодных играх», теперь открылась с миловидной, немного наивной стороны. Всё-таки строить глазки и стесняться в уголке ей идёт куда больше, чем натирать колени о скалы и лазать по деревьям. Возраст, знаете ли, довлеет. Что до Ника Робинсона, то данной ролью молодой человек явно рискует стать подрастающим секс-символом, а пока довольствоваться многомиллионными тиражами постеров со своим изображением.

Кадр из фильма «Весь этот мир»

И всё-таки, единственные метания, возникающие впоследствии между двумя героями: любить или не любить, если знаешь, что конец неминуем? — что, по сути, является довольно абсурдным вопросом с тем учётом, что ещё по школьной программе мы знаем о конечности всех явлений в Солнечной системе. Впрочем, красивая метафора для тех, кто до сих пор ютится в розово-воздушном танке. Однако даже со всеми поблажками жанра «Весь этот мир» выглядит совсем неубедительно. Делая основной упор на подростков, режиссёр картины Стелла Меги, не торопится оправдывать мотивацию персонажей, спихивая всё на брызжущие флюиды и юношеский максимализм. И даже главная героиня здесь не умирает. У Мэдди есть возможность погибнуть, но только если она выйдет за порог, а она обязательно выйдет, потому что хочет попробовать любить по-настоящему, со всеми вытекающими последствиями. И совсем неважно, что у Олли есть возможность попасть к ней в квартиру, и поскольку в дальнейшем он найдёт способ проникнуть один раз, то почему бы и не попробовать в следующий? Но, кажется, и мать, и медсестра, и парочка влюблённых намеренно совершают череду глупейших ошибок, не замечая банальных решений надуманных проблем, ради того, чтобы по сюжету попасть на Гавайи. Не забывайте, у нас с вами тут не серьёзная камерная трагедия, а подростковая мелодрама. Поэтому можно считать, что логика — это наша общая осознанная жертва, возложенная на алтарь красоты.

Кадр из фильма «Весь этот мир»

Всё же, что ни говори, но «Весь этот мир», подобно своему козырному тузу — Мэдделин Уиттиер — действительно чист и непорочен. На все сюжетные швы и заплаты можно закрыть глаза или вовсе найти в них некоторый изыск. Это то же самое, как находить прекрасное в штопаных пледах и бабушкиных советских покрывалах — колорит. И всё-таки герои здесь в силу возраста не ставят под сомнение свою репутацию по завершении конфликта, как, например, в «До встречи с тобой» и литературным сиквелом «После встречи с тобой». Скажем так, это детская сказка для взрослых, которую лучше смотреть в сознательном возрасте, когда просто хочется вспомнить, что вы когда-то верили в единорогов, Деда Мороза и прочие шалости. Но несовершеннолетним девочкам-подросткам желательно воздержаться от просмотра. А то, знаете, насмотрятся, а потом начнут требовать самоотверженности и безрассудства от всякого встречного не-принца в реальной жизни, длиною больше, чем условный хронометраж в полтора часа.

Евгений Антипин

В российском прокате с 15 июня 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Весь этот мир»