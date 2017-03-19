«Собачья жизнь»: Рецензия Киноафиши

Пять жизней пса по имени Бэйли

Знаете ли вы, что уходя насовсем, ваш четырехлапый товарищ рано или поздно вернется? Что, на самом деле, он просто меняет одну лохматую шкурку на другую? Или, говоря проще, перерождается? И что в новой своей жизни – сменив окрас, пол, породу – ваш пес будет вас помнить? Нет-нет, это не выдумки. А если не верите, то вот вам история Бэйли. Милаха-ретривер, он познакомился с семейством Монтгомери, когда был щенком – его спасли от смерти и приютили. Парнишка Итан стал ему лучшим другом. Они вместе валяли дурака, вместе росли, вместе влюблялись…

Кадр из фильма «Собачья жизнь»

Но собачий век короче века людей. И когда Итан вырос и уехал в колледж, Бэйли.. как б это сказать… отправился вверх по радуге. Но вскоре родился снова – лопоухим детенышем огромной немецкой овчарки. Когда же и закончилась эта жизнь, на свет появилась малышка корги. А потом – огромный уличный сенбернар, цвет шубки которого так-то подозрительно напоминал шубку Бэйли. Впрочем, никто об этом и не догадывался. Не догадывался даже Итан – усталый, постаревший и ко всему равнодушный, доживающий где-то на ферме совсем один…

Кадр из фильма «Собачья жизнь»

Роман Брюса Камерона «A Dog's Purpose» (переведенный у нас как «Жизнь и цель собаки») вышел всего несколько лет назад – в 2010-м. И сразу же взлетел на самый верх всех книжных чартов: например, в списке бестселлеров New York Times он продержался без малого полгода. Переведен он и у нас, причем не самым лучшим образом – коряво и топорно. Тем не менее, даже в таком виде, книга популярна невероятно. Так почему? Ответ прост – тема. Собачья история «о любви без конца» бьет наотмашь и пробивает даже самое зачерствевшее сердце.

Кадр из фильма «Собачья жизнь»

По той же причине обречен стать популярным и фильм, кстати, уже собравший в мировом прокате почти 150 миллионов долларов (при бюджете в 22 миллиона). Цифры, согласитесь, солидные. Впрочем, ничего необычного в этом нет – зритель готов идти на такие фильмы и ждет их. К тому же, в режиссерское кресло был приглашен Лассе Халльстрём, снявший в свое время не только «Правила виноделов», но и «Хатико: самый верный друг», а значит, отлично знакомый с подобным материалом. И умеющий работать с животными – что тоже немаловажно.

Кадр из фильма «Собачья жизнь»

Так что же получилось в итоге? А получилось то, что фильм, в общем и целом, зрительские ожидания оправдывает. Ведь чего ждали собачники и фанаты книги? – Конечно, заряда добра и милоты. И этого-то как раз в избытке. На экране четыре собаки – одна краше и обаятельнее другой. А значит, эффектных режиссерских или операторских решений можно и не искать: зверушки в кадре – уже залог успеха. М-р Халльстрём прекрасно об этом знает, а потому выбрал самую простую стилистику, без гурманства и без изысков. Такой подход может нравиться, а может нет – но возможность солировать животным в кадре он дает.

Кадр из фильма «Собачья жизнь»

К тому же, в качестве бонуса, «Собачья жизнь» предлагает довольно солидную порцию юмора и даже некоторое подобие клоунады (например, вспомним сцену официального ужина, когда пес в поисках крысы устраивает настоящий содом). Клоунада, правда, выглядит не слишком убедительно, а вот ирония… Дело в том, что у главного героя – четырехлапого Бэйли – есть на всё своя собственная точка зрения. Которую он постоянно озвучивает. И его мнение, понятное дело, с мнением людей не очень-то совпадает. (Например, Бэйли смеется над своим хозяином, когда тот начинает искать еду во рту у своей девушки – хотя, на самом деле, влюбленные просто пытаются целоваться). На подобных несовпадениях весь юмор и строится – что и спасает «Собачью жизнь» от совсем уж беспросветной меланхолии.

Кадр из фильма «Собачья жизнь»

Кстати, а нужно ли говорить, что «Собачья жизнь» почти идеальна для семейного просмотра? Впрочем, думаю, что вы и так догадались. Да-да, это стопроцентное семейное кино. Правда, уважаемые родители, есть одна маленькая опасность. Вероятность того, что ваша кроха сразу же после сеанса потребует завести ей какую-нибудь косматую Жучку или просто на следующий день притащит с улицы грязноватый пищащий комок – такая вероятность велика очень. Так что, пожалуйста, будьте бдительны.

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 30 марта 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Собачья жизнь»