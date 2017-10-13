«Двуличный любовник»: Рецензия Киноафиши

Шарм двойников

Хлоя (Марина Вакт) мучается от болей в животе. Врачи не могут установить причину страданий девушки, и по совету гинеколога она отправляется на прием к психотерапевту. Поль (Жереми Ренье) немногословен. Он редко задает вопросы, но его методы срабатывают. Боли в животе проходят, Хлоя чувствует себя более уверенно и быстро находит работу – смотрительницей в музее. Тем не менее сеансы терапии, по мнению Поля, следует прекратить, по крайней мере, его подопечной надо поискать другого аналитика, потому что он уже не в силах бороться со своими чувствами к пациентке. Хлоя симпатии и вовсе не скрывала. Вскоре пара начинает жить вместе, но идиллии не долго длиться. Уже во время переезда девушка обнаруживает в вещах возлюбленного аннулированный паспорт на другое имя и мягко упрашивает объяснить Поля свою находку. Его отговорки ее не устраивают, подозрения Хлои усиливаются, когда она видит на улице своего мужчину, разговаривающего с другой женщиной. Поль же отрицает, что вообще мог быть там, где его заметила подружка.

Кадр из фильма «Двуличный любовник»

«Двуличный любовник» Франсуа Озона был представлен в рамках основного конкурса Каннского кинофестиваля 2017 года, жюри которого возглавил Педро Альмодовар. Годом ранее его «Джульетта» также вошла в конкурсную программу Канн. Начало фильма испанского режиссера подпитывалось воображением зрителя, его готовностью разглядеть в складках алой ткани женскую плоть, а затем и занавес, который в итоге оборачивался подолом домашнего халата пятидесятипятилетней женщины, решивший отказаться от попыток построить новую жизнь с любимым мужчиной на новом месте, чтобы расставить все знаки препинания по местам в своем прошлом.

Кадр из фильма «Двуличный любовник»

Джульетта (Эмма Суарес) у Альмодовара принимается вести записи, в которых она обращается к дочери, много лет назад сбежавшей от нее. Насколько она является заслуживающим доверия рассказчиком остается, конечно, под вопросом. Под вопросом оставляет и искренность рассказов Хлои на сеансах психотерапии Франсуа Озон, перманентно размывающий в «Двуличном любовнике» границы между реальностью и галлюцинациями. Как и у Джульетты в молодости (Адриана Угарте), у Хлои депрессия, но ее состояние оказывается едва ли не тяжелее, чем у героини ленты Альмодовара. При этом Озон идет дальше «Джульетты» и в том, что вместо намеков на сокровенное он представляет крупный план женского тела таким, каким его видит при осмотре гинеколог, правда, с помощью ловкого монтажа быстро переходит к глазу Хлои.

Кадр из фильма «Двуличный любовник»

Присутствие женского врача в «Двуличном любовнике» и его рекомендации обратиться к другому специалисту с самого начала устанавливают прочную связь между работой Озона со «Связанными насмерть» Дэвида Кроненберга и «Сестрами» Брайана Де Пальмы. В первом – Джереми Айронс сыграл близнецов-гинекологов, нередко притворяющихся друг другом в повседневной жизни. Во втором – не последняя роль в разделении сиамских близнецов отдана психиатру, влюбленному в одну из девушек. Плюс Хлоя, как и героиня Марго Киддер у Де Пальмы, тоже работала моделью.

Кадр из фильма «Двуличный любовник»

С явной оглядкой на предшественников, бегло цитируя и порой обыгрывая приемы из их работ, Озон обращается к теме двойничества и без устали, как зеркальные отражения, множит двойников в своем фильме. Наличие котиков-вуайеристов и отчаянная зависимость Хлои от Луи (Жереми Ренье), брата-близнеца Пола, роднят «Двуличного любовника» с «Она» Пола Верховена, в котором болезненные отношения между Патриком (Лоран Лафитт) и Мишель (Изабель Юппер) сочетались с пристальным всматриванием в таинственную женскую душу – одновременно безжалостную и жертвенную.

Кадр из фильма «Двуличный любовник»

Вуайеризм Озон фиксирует и на уровне не запрещаемой обществом практики – Хлоя из модели переквалифицируется в смотрительницу в музее. Иными словами, девушка, чьи обращения к психотерапевту принуждают ее к откровенности с аналитиком, сама занимает по работе в чем-то схожую с поведением Поля на сеансах, например, позицию, следя за тем, чтобы посетители соблюдали негласные нормы поведения, принятые в музее. Трансформацию Хлои из той, на кого смотрят, в смотрителя режиссер ловко обыгрывает, на момент словно встраивая в пространство выставки фигуру Марины Вакт. Связь между музейным пространством и состоянием Хлои Озон продолжает удерживать и на протяжении всего фильма, фактически выставляя на обозрение в стенах музея внутреннее состояние (и психическое, и физическое) девушки.

Кадр из фильма «Двуличный любовник»

Озон рассказывает свою историю, свободно оперируя множественными отсылками к лентам коллег. Плюс в «Двуличном любовнике», помимо саспенса, исследований женской сексуальности и заигрываний с двойниками, есть очевидная ирония. Водя зрителя по зеркальному лабиринту, режиссер не устает подшучивать и делать пару шагов в сторону каждый раз, как только граница между галлюцинациями и реальностью заявляет о себе.

Елена Громова

В российском прокате с 19 октября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Двуличный любовник»