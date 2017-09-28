Крым, 2017

«Крым» - это новый фильм известного продюсера, режиссёра и сценариста Алексея Пиманова («Овечка Долли была злая и рано умерла»). В его картине снялись такие актёры, как Роман Курицын («Гуляй, Вася!», «Жажда»), Евгения Лапова («Журов», «Большая мечта»), Павел Крайнов («Слуга», «Пока цветёт папоротник»), Борис Щербаков («Воскресный папа», «Легенда №17») и другие.
Фильм «Крым» рассказывает о прогремевших на весь мир событиях 2014 года, однако история сосредоточена не на политической ситуации, а на любви двух человек. Алёна и Александр встретили друг друга на раскопках Мангул-Кале в Крыму. Между молодыми людьми тут же вспыхнуло чувство, однако грядут события, которые поставят обоих перед выбором, ведь он - из севастополя, а она - из Киева...
- Съёмки фильма «Крым» были поддержаны Министерством обороны РФ
- В картине множество трюковых сцен. Так, во время съёмок на набережную Севастополя были стянуты военные вертолеты, «Уралы», БТРы, бронеавтомобили «Тигр», КАМАЗы, а к берегу даже подошел крейсер «Москва»
- В фильме «Крым» присутствует сцена погони на катерах. Она снималась в уникальном туннеле единственного в своём роде подземного комплекса. Некогда там был расположен секретный объект К-825, откуда была запущена первая в СССР баллистическая ракета. Длина тоннеля равна более 600 метров. Также в нём было установлено 50 мощных прожекторов и использовано 1500 метров кабеля
- «Крым» - это первый художественный фильм о событиях в Крыму в 2014 году
- Одним из первых картину увидел министр обороны России – Сергею Шойгу, который входил в фокус-группу
Лето 2013… Она – из Киева. Он – из Севастополя. Судьба свела Алену и Александра случайно на раскопках средневекового города Мангул-Кале в Крыму. И любовь! Настоящая! С первого взгляда! Это не сага о двух враждующих кланах Монтекки и Капулетти. Это история о подлости и предательстве, вере и чести, силе духа и настоящей мужской дружбе, об ответственности перед своей семьей и Родиной. О простой человеческой порядочности, наконец. Весной 2014-го главным героям придется сделать выбор… И при этом постараться не потерять свою любовь.