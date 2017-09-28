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Крым, 2017

2017 / Россия
7.1 Оцените
296 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
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Это история о подлости и предательстве, вере и чести, силе духа и настоящей мужской дружбе, об ответственности перед своей семьей и Родиной
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Крым» - это новый фильм известного продюсера, режиссёра и сценариста Алексея Пиманова («Овечка Долли была злая и рано умерла»). В его картине снялись такие актёры, как Роман Курицын («Гуляй, Вася!», «Жажда»), Евгения Лапова («Журов», «Большая мечта»), Павел Крайнов («Слуга», «Пока цветёт папоротник»), Борис Щербаков («Воскресный папа», «Легенда №17») и другие. 

Фильм  «Крым» рассказывает о прогремевших на весь мир событиях 2014 года, однако история сосредоточена не на политической ситуации, а на любви двух человек. Алёна и Александр встретили друг друга на раскопках Мангул-Кале в Крыму. Между молодыми людьми тут же вспыхнуло чувство, однако грядут события, которые поставят обоих перед выбором, ведь он - из севастополя, а она - из Киева...

- Съёмки фильма «Крым» были поддержаны Министерством обороны РФ

- В картине множество трюковых сцен. Так, во время съёмок на набережную Севастополя были стянуты военные вертолеты, «Уралы», БТРы, бронеавтомобили «Тигр», КАМАЗы, а к берегу даже подошел крейсер «Москва»

- В фильме «Крым» присутствует сцена погони на катерах. Она снималась в уникальном туннеле единственного в своём роде подземного комплекса. Некогда там был расположен секретный объект К-825, откуда была запущена первая в СССР баллистическая ракета. Длина тоннеля равна более 600 метров. Также в нём было установлено 50 мощных прожекторов и использовано 1500 метров кабеля

- «Крым» - это первый художественный фильм о событиях в Крыму в 2014 году

- Одним из первых картину увидел министр обороны России – Сергею Шойгу, который входил в фокус-группу

Лето 2013… Она – из Киева. Он – из Севастополя. Судьба свела Алену и Александра случайно на раскопках средневекового города Мангул-Кале в Крыму. И любовь! Настоящая! С первого взгляда! Это не сага о двух враждующих кланах Монтекки и Капулетти. Это история о подлости и предательстве, вере и чести, силе духа и настоящей мужской дружбе, об ответственности перед своей семьей и Родиной. О простой человеческой порядочности, наконец. Весной 2014-го главным героям придется сделать выбор… И при этом постараться не потерять свою любовь.

7.1 Оцените
296 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 28 сентября 2017
Премьера в мире 28 сентября 2017
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Алексей Пиманов
Алексей Пиманов
В ролях
Роман Курцын
Роман Курцын
Евгения Лапова
Евгения Лапова
Павел Трубинер
Павел Трубинер
Павел Крайнов
Павел Крайнов
Борис Щербаков
Борис Щербаков
Все актеры и съемочная группа
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6.818182
Постер фильма Крым 1 постер
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Наша рецензия
Крымская весна. То, что сегодня кажется фактом, хоть и противоречивым, в 2014 году было стихийно формировавшейся реальностью. После Евромайдана и установления нового украинского правительства между полуостровом и Киевом начало возрастать напряжение, подогреваемое прошлыми обидами, непониманием и взаимными обвинениями. И в этом обнуляющем все вокруг хаосе пытается не погаснуть маленькая искра любви Саши (Роман Курцын) из Севастополя и Алены (Евгения Лапова) из Киева. Практически не имея шансов…
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2873 29 сентября 2017, 08:36
Посмотрел фильм, примитивный сценарий, слабейшая игра актёров. После просмотра ощущение что у тебя украли время и бюджетные деньги
Bert Klein 29 сентября 2017, 18:03
Посмотрели фильм, если так можно назвать. Хотя "По заказу Министерства Обороны" все объясняет...Актерская игра - УГ...Да, Крым красивый, пейзажи...ну… Читать дальше…
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