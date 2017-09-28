Крым, 2017

«Крым» - это новый фильм известного продюсера, режиссёра и сценариста Алексея Пиманова («Овечка Долли была злая и рано умерла»). В его картине снялись такие актёры, как Роман Курицын («Гуляй, Вася!», «Жажда»), Евгения Лапова («Журов», «Большая мечта»), Павел Крайнов («Слуга», «Пока цветёт папоротник»), Борис Щербаков («Воскресный папа», «Легенда №17») и другие.

Фильм «Крым» рассказывает о прогремевших на весь мир событиях 2014 года, однако история сосредоточена не на политической ситуации, а на любви двух человек. Алёна и Александр встретили друг друга на раскопках Мангул-Кале в Крыму. Между молодыми людьми тут же вспыхнуло чувство, однако грядут события, которые поставят обоих перед выбором, ведь он - из севастополя, а она - из Киева...