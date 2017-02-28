«Т2: Трейнспоттинг»: Рецензия Киноафиши

Горящий тур в молодость

Не поверите, но он снова бежит. Бежит, как и лет двадцать назад. Только тогда он был вечно под наркотой – и давал стрекача от полиции и проблем. Сейчас же Рентон вполне респектабельный представитель офисного планктона – поэтому его не самые дешевые кеды имеют дело лишь с беговой дорожкой. Однако, как показала практика, улепетывать от стражей порядка у Рентона получалось лучше. Потому что с ними он ещё хоть как-то справлялся – а вот с тренажером…увы. В общем, герой наш с дорожки падает… и зарабатывает микроинфаркт.

Юэн МакГрегор и в фильме Дэнни Бойла «Т2: Трейнспоттинг»

Оклемавшись, Рентон (Юэн МакГрегор) посылает свою респектабельность куда подальше и сваливает в родную Ирландию: старых корешей навестить, да и должок им вернуть. Но штука в том, что расстался-то он с ними не шибко здорово: можно сказать, слинял, прихватив кругленькую сумму из общака. И один из них – Бегби (Роберт Карлайл) – до сих пор спит и видит, как бы отправить бывшего подельника к праотцам. Правда, Бегби можно не опасаться: ему диагностировали «ограниченную вменяемость» и заперли в местной тюрьме. Остальные же кореша вполне миролюбивы. Так, например, Саймон (Джонни Ли Миллер) профессионально занимается шантажом, а Кочерыжка (Юэн Бремнер) меряет время дозами героина….

Юэн Бремнер в фильме Дэнни Бойла «Т2: Трейнспоттинг»

Не хотелось бы начинать с банальностей, но куда же без них. Вдруг кто-то не знает. «Трейнспоттинг» (у нас почему-то названный «На игле») появился в 1995 – и сразу же был назван одним из самых скандальных фильмов за всю историю кино. Но провокация и успех часто идут рука об руку, особенно если за дело берется талантливый человек. Поэтому «Трейнспоттинг» моментально стал культовым. Так в мировом кинематографе возникло имя Дэнни Бойла. Кстати, даже если вы не считаете себя киноманом и с трудом отличаете Эйнштейна от Эйзенштейна, то будьте уверены – с Бойлом вы всё равно немного знакомы. Потому что именно он снял «Миллионера из трущоб», не слышать о котором вы попросту не могли.

Юэн МакГрегор и в фильме Дэнни Бойла «Т2: Трейнспоттинг»

Кстати, о «Миллионере». За него, как известно, Бойл получил не только «Оскар», но и «Золотой глобус», а также приз за режиссуру от Британской академии и много чего еще. Что же касается остальной его фильмографии, то желающие в ней покопаться легко обнаружат и «Пляж» с Леонардо ДиКаприо, и «Франкенштейна» с Бенедиктом Камбербэтчем, и «Стива Джобса» с Майклом Фассбендером. И все-таки свой самый главный фильм Бойл не забыл. Спустя почти четверть века он возвращается к тому, с чего начал – снимает сиквел картины, от которой в середине 1990-х киномир вздрогнул.

Юэн Бремнер в фильме Дэнни Бойла «Т2: Трейнспоттинг»

И как выяснилось, «не стареют душой ветераны». Градус безумия, конечно, немного снизился, но всё равно остался запредельным. «Т2: Трейнспоттинг» - это забойное хулиганское действо, провоцирующее и безбашенное. Да, конечно, прошло двадцать лет – и мир изменился. Вместе с ним изменилась и жизнь обывателя. Но, на самом деле, все эти изменения носят лишь внешний характер. Они не серьезнее, чем новая штукатурка в подъезде. Ибо респектабельные граждане всё так же жаждут лишь одного – стабильности и комфорта. А герои Бойла все так же не совместимы с этим самым пресловутым комфортом. Они как не могли ужиться в этом мире – так и не могут. Они остались людьми с обочины – маргиналами, просто мусором. Но именно поэтому Бойлу они и нужны.

Роберт Карлайл в фильме Дэнни Бойла «Т2: Трейнспоттинг»

Кстати, если вы смотрели «На игле» 1995-го довольно давно, то очень советую пересмотреть. И желательно до набега на кинотеатр, а не после. Ибо новый «Т2: Трейнспоттер» упивается самоцитированием, намеками, отсылками к фильму-первопроходцу – и кое-какие нюансы могут пройти мимо вас. Впрочем, общая канва будет понятна и тому, кто ни разу об «Игле» даже не слышал. Если же говорить про эстетику, то «Т2» не копирует своего предшественника, а органично её развивает – появляется несколько новых приемов. При этом стилистическое единство фильмов нисколько не нарушается.

Юэн Бремнер в фильме Дэнни Бойла «Т2: Трейнспоттинг»

И все-таки, кое-чем новый «Трейнспоттинг» от старого отличается. Появляется новая тема – тема взросления. А еще Бойл внезапно находит выход из тупика, которым он и выведет одного из своих героев. Да-да, оказывается такой выход есть – даже для торчка, просидевшего на героине лет тридцать. Так что если вы не боитесь экспериментов и готовы упиваться ядом в каждом кадре, если ловите кайф от адского сочетания красоты и уродства, то могу вас обрадовать: фильм с аляповато-жутким названием «Т2: Трейнспоттинг (На игле-2)» снимался в том числе и для вас. Поэтому – не пропустите.

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 9 марта

Расписание и покупка билетов на фильм «Т2: Трейнспоттинг»